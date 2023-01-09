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Ростовские спасатели вытащили на берег застрявшую во льду косулю - РИА Новости, 09.01.2023
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Хорошие новости
https://ria.ru/20230109/kosulya-1843752292.html
Ростовские спасатели вытащили на берег застрявшую во льду косулю
Ростовские спасатели вытащили на берег застрявшую во льду косулю - РИА Новости, 09.01.2023
Ростовские спасатели вытащили на берег застрявшую во льду косулю
Спасатели вытащили на берег косулю, которая застряла во льду реки Северский Донец в Ростовской области, сообщает администрация Усть-Донецкого района области. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T19:01
2023-01-09T19:01
хорошие новости
ростовская область
усть-донецкий район
россия
животные
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв - РИА Новости. Спасатели вытащили на берег косулю, которая застряла во льду реки Северский Донец в Ростовской области, сообщает администрация Усть-Донецкого района области. В понедельник на пульт управления Службы-112 поступил вызов о необходимости спасти животное, которое застряло на тонком льду. Молодая косуля пыталась перебраться на противоположный берег реки Северский Донец, но в связи со скользким льдом не смогла добраться даже до середины реки. Спасатели Усть-Донецкого поисково-спасательного подразделения и аварийно-спасательного формирования отреагировали на вызов. "Прибыв к месту и оценив ситуацию, спасатели, используя одну веревку, добрались до косули и, зацепив за шею, вытянули на берег. Животное так испугалось, что бросилось бежать без оглядки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221222/spasenie-1840536957.html
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ростовская область, усть-донецкий район, россия, животные, происшествия
Хорошие новости, Ростовская область, Усть-Донецкий район, Россия, Животные, Происшествия
19:01 09.01.2023
 
Ростовские спасатели вытащили на берег застрявшую во льду косулю

Ростовские спасатели вытащили на берег косулю, застрявшую во льду реки Северский Донец

© Фото : администрация Усть-Донецкого районаСпасатели Усть-Донецкого района Ростовской области спасли косулю, которая застряла во льду реки Северский Донец
Спасатели Усть-Донецкого района Ростовской области спасли косулю, которая застряла во льду реки Северский Донец - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Фото : администрация Усть-Донецкого района
Спасатели Усть-Донецкого района Ростовской области спасли косулю, которая застряла во льду реки Северский Донец
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв - РИА Новости. Спасатели вытащили на берег косулю, которая застряла во льду реки Северский Донец в Ростовской области, сообщает администрация Усть-Донецкого района области.
В понедельник на пульт управления Службы-112 поступил вызов о необходимости спасти животное, которое застряло на тонком льду. Молодая косуля пыталась перебраться на противоположный берег реки Северский Донец, но в связи со скользким льдом не смогла добраться даже до середины реки.
Спасатели Усть-Донецкого поисково-спасательного подразделения и аварийно-спасательного формирования отреагировали на вызов. "Прибыв к месту и оценив ситуацию, спасатели, используя одну веревку, добрались до косули и, зацепив за шею, вытянули на берег. Животное так испугалось, что бросилось бежать без оглядки", - говорится в сообщении.
Кадр видео, спасенного алабая, опубликованного в Telegram-канале Источник Онлайн
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Хорошие новостиРостовская областьУсть-Донецкий районРоссияЖивотныеПроисшествия
 
 
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