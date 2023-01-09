https://ria.ru/20230109/kosulya-1843752292.html

Ростовские спасатели вытащили на берег застрявшую во льду косулю

Ростовские спасатели вытащили на берег застрявшую во льду косулю - РИА Новости, 09.01.2023

Ростовские спасатели вытащили на берег застрявшую во льду косулю

Спасатели вытащили на берег косулю, которая застряла во льду реки Северский Донец в Ростовской области, сообщает администрация Усть-Донецкого района области. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T19:01

2023-01-09T19:01

2023-01-09T19:01

хорошие новости

ростовская область

усть-донецкий район

россия

животные

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843750681_0:0:2724:1532_1920x0_80_0_0_e0af6d9c1c46520308c5072785f53566.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв - РИА Новости. Спасатели вытащили на берег косулю, которая застряла во льду реки Северский Донец в Ростовской области, сообщает администрация Усть-Донецкого района области. В понедельник на пульт управления Службы-112 поступил вызов о необходимости спасти животное, которое застряло на тонком льду. Молодая косуля пыталась перебраться на противоположный берег реки Северский Донец, но в связи со скользким льдом не смогла добраться даже до середины реки. Спасатели Усть-Донецкого поисково-спасательного подразделения и аварийно-спасательного формирования отреагировали на вызов. "Прибыв к месту и оценив ситуацию, спасатели, используя одну веревку, добрались до косули и, зацепив за шею, вытянули на берег. Животное так испугалось, что бросилось бежать без оглядки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221222/spasenie-1840536957.html

ростовская область

усть-донецкий район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ростовская область, усть-донецкий район, россия, животные, происшествия