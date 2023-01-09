Ростовские спасатели вытащили на берег застрявшую во льду косулю
Ростовские спасатели вытащили на берег косулю, застрявшую во льду реки Северский Донец
© Фото : администрация Усть-Донецкого районаСпасатели Усть-Донецкого района Ростовской области спасли косулю, которая застряла во льду реки Северский Донец
Спасатели Усть-Донецкого района Ростовской области спасли косулю, которая застряла во льду реки Северский Донец
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв - РИА Новости. Спасатели вытащили на берег косулю, которая застряла во льду реки Северский Донец в Ростовской области, сообщает администрация Усть-Донецкого района области.
В понедельник на пульт управления Службы-112 поступил вызов о необходимости спасти животное, которое застряло на тонком льду. Молодая косуля пыталась перебраться на противоположный берег реки Северский Донец, но в связи со скользким льдом не смогла добраться даже до середины реки.
Спасатели Усть-Донецкого поисково-спасательного подразделения и аварийно-спасательного формирования отреагировали на вызов. "Прибыв к месту и оценив ситуацию, спасатели, используя одну веревку, добрались до косули и, зацепив за шею, вытянули на берег. Животное так испугалось, что бросилось бежать без оглядки", - говорится в сообщении.
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