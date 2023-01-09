https://ria.ru/20230109/kosmos-1843580448.html

Доступ Европы к космосу может быть под угрозой, заявили в ЕКА

Доступ Европы к космосу может быть под угрозой, заявили в ЕКА - РИА Новости, 09.01.2023

Доступ Европы к космосу может быть под угрозой, заявили в ЕКА

Независимый доступ Европы к космосу может оказаться под угрозой из-за отсутствия конкурентноспособности в сфере развития услуг по запуску спутников и кризиса в... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T09:48

2023-01-09T09:48

2023-01-09T09:48

космос - риа наука

европа

французская гвиана

наса

arianespace

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Независимый доступ Европы к космосу может оказаться под угрозой из-за отсутствия конкурентноспособности в сфере развития услуг по запуску спутников и кризиса в секторе пусковых установок, считает гендиректор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер. "Европа должна восстановить эту конкурентоспособность на рынке пусковых установок, которой сейчас у нас нет", - заявил Ашбахер в интервью газете Financial Times. Как пишет издание, гендиректор ЕКА считает, что без радикальной реформы в сфере развития услуг по запуску спутников независимый доступ Европы к космосу может оказаться под угрозой. По его мнению, чтобы сохранить конкурентоспособность необходим рыночно-ориентированный подход, это означало бы предоставление частному сектору большей власти решать, где и как строить европейские пусковые системы. "Европа столкнулась с кризисом в секторе пусковых установок. Это уже достаточно плохо, но дать этому кризису пройти в пустую еще хуже. Сейчас самое время по-настоящему взглянуть на то, как мы хотим создать пусковую систему в будущем", - добавил он. Как пишет издание, Ашбахер хочет, чтобы ЕКА провело реформу в стиле НАСА, при которой оно покупает определенные услуги, а не управляет разработкой систем. "У нас должен быть коммерческий сектор... через конкурентный процесс, предоставляя решения для осуществления запусков, где заказчиком является ЕКА", - добавил он. Как отмечает издание, заявления Ашбахера прозвучали на фоне неудачи с запуском в декабре европейской ракеты-носителя Vega-C с космодрома Куру во Французской Гвиане. Компания-оператор Arianespace сообщила, что стартовавшая ракета Vega-C потерпела аварию из-за сбоя в работе двигателя. Позднее издание Point со ссылкой на главу Arianespace Стефана Исраэля сообщило, что полеты ракеты-носителя Vega-C будут приостановлены до окончания расследования причин аварии.

https://ria.ru/20230103/mks-1842907696.html

https://ria.ru/20221220/soyuz-1840033279.html

европа

французская гвиана

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, европа, французская гвиана, наса, arianespace