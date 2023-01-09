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Доступ Европы к космосу может быть под угрозой, заявили в ЕКА - РИА Новости, 09.01.2023
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Доступ Европы к космосу может быть под угрозой, заявили в ЕКА
Доступ Европы к космосу может быть под угрозой, заявили в ЕКА - РИА Новости, 09.01.2023
Доступ Европы к космосу может быть под угрозой, заявили в ЕКА
Независимый доступ Европы к космосу может оказаться под угрозой из-за отсутствия конкурентноспособности в сфере развития услуг по запуску спутников и кризиса в... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T09:48
2023-01-09T09:48
космос - риа наука
европа
французская гвиана
наса
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Независимый доступ Европы к космосу может оказаться под угрозой из-за отсутствия конкурентноспособности в сфере развития услуг по запуску спутников и кризиса в секторе пусковых установок, считает гендиректор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер. "Европа должна восстановить эту конкурентоспособность на рынке пусковых установок, которой сейчас у нас нет", - заявил Ашбахер в интервью газете Financial Times. Как пишет издание, гендиректор ЕКА считает, что без радикальной реформы в сфере развития услуг по запуску спутников независимый доступ Европы к космосу может оказаться под угрозой. По его мнению, чтобы сохранить конкурентоспособность необходим рыночно-ориентированный подход, это означало бы предоставление частному сектору большей власти решать, где и как строить европейские пусковые системы. "Европа столкнулась с кризисом в секторе пусковых установок. Это уже достаточно плохо, но дать этому кризису пройти в пустую еще хуже. Сейчас самое время по-настоящему взглянуть на то, как мы хотим создать пусковую систему в будущем", - добавил он. Как пишет издание, Ашбахер хочет, чтобы ЕКА провело реформу в стиле НАСА, при которой оно покупает определенные услуги, а не управляет разработкой систем. "У нас должен быть коммерческий сектор... через конкурентный процесс, предоставляя решения для осуществления запусков, где заказчиком является ЕКА", - добавил он. Как отмечает издание, заявления Ашбахера прозвучали на фоне неудачи с запуском в декабре европейской ракеты-носителя Vega-C с космодрома Куру во Французской Гвиане. Компания-оператор Arianespace сообщила, что стартовавшая ракета Vega-C потерпела аварию из-за сбоя в работе двигателя. Позднее издание Point со ссылкой на главу Arianespace Стефана Исраэля сообщило, что полеты ракеты-носителя Vega-C будут приостановлены до окончания расследования причин аварии.
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космос - риа наука, европа, французская гвиана, наса, arianespace
Космос - РИА Наука, Европа, Французская Гвиана, НАСА, Arianespace
09:48 09.01.2023
 
Доступ Европы к космосу может быть под угрозой, заявили в ЕКА

Глава ЕКА: доступ Европы к космосу под угрозой из-за кризиса с пусковыми установками

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСтарт ракеты-носителя
Старт ракеты-носителя - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Старт ракеты-носителя. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Независимый доступ Европы к космосу может оказаться под угрозой из-за отсутствия конкурентноспособности в сфере развития услуг по запуску спутников и кризиса в секторе пусковых установок, считает гендиректор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер.
"Европа должна восстановить эту конкурентоспособность на рынке пусковых установок, которой сейчас у нас нет", - заявил Ашбахер в интервью газете Financial Times.
Как пишет издание, гендиректор ЕКА считает, что без радикальной реформы в сфере развития услуг по запуску спутников независимый доступ Европы к космосу может оказаться под угрозой. По его мнению, чтобы сохранить конкурентоспособность необходим рыночно-ориентированный подход, это означало бы предоставление частному сектору большей власти решать, где и как строить европейские пусковые системы.
"Европа столкнулась с кризисом в секторе пусковых установок. Это уже достаточно плохо, но дать этому кризису пройти в пустую еще хуже. Сейчас самое время по-настоящему взглянуть на то, как мы хотим создать пусковую систему в будущем", - добавил он.
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Как пишет издание, Ашбахер хочет, чтобы ЕКА провело реформу в стиле НАСА, при которой оно покупает определенные услуги, а не управляет разработкой систем.
"У нас должен быть коммерческий сектор... через конкурентный процесс, предоставляя решения для осуществления запусков, где заказчиком является ЕКА", - добавил он.
Как отмечает издание, заявления Ашбахера прозвучали на фоне неудачи с запуском в декабре европейской ракеты-носителя Vega-C с космодрома Куру во Французской Гвиане. Компания-оператор Arianespace сообщила, что стартовавшая ракета Vega-C потерпела аварию из-за сбоя в работе двигателя. Позднее издание Point со ссылкой на главу Arianespace Стефана Исраэля сообщило, что полеты ракеты-носителя Vega-C будут приостановлены до окончания расследования причин аварии.
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