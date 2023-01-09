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Токио и Вашингтон согласуют защиту японских спутников, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.01.2023
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Токио и Вашингтон согласуют защиту японских спутников, сообщили СМИ
Токио и Вашингтон согласуют защиту японских спутников, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.01.2023
Токио и Вашингтон согласуют защиту японских спутников, сообщили СМИ
Япония и США согласовывают положение о том, чтобы защита японских спутников в случае нападения на них подпадала под пятую статью двустороннего договора о... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T09:08
2023-01-09T09:08
япония
сша
вашингтон (штат)
космос - риа наука
в мире
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ТОКИО, 9 янв – РИА Новости. Япония и США согласовывают положение о том, чтобы защита японских спутников в случае нападения на них подпадала под пятую статью двустороннего договора о безопасности, сообщила газета "Никкэй". Соответствующее положение может быть включено в совместный документ, подписанный по итогам встречи в формате 2+2, которая состоится в Вашингтоне 11 января. На аналогичной встрече в 2019 году в дополнение к защите на суше, в воздухе и на море положение о защите Японии Соединенными Штатами было распространено и на киберпространство. На встрече этого года, как ожидается, под действие пятой статьи попадет и космическое пространство. Помимо этого, на встрече будут обсуждаться вопросы военного сотрудничества, исходя из стратегии безопасности обеих стран, расширение совместного использования важных объектов инфраструктуры, баз, портов и аэропортов, выработка планов нанесения ответных ударов по базам противника и взаимодействие по противовоздушной и противоракетной обороне, вопросы общего сдерживания в Восточной Азии с учетом возможностей нештатного развития событий вокруг Тайваня, расширение сдерживания, включая ядерное, со стороны США, переформатирование подразделений противоракетной обороны вооруженных сил США, дислоцированных в Японии. Договоренности и вопросы, которые будут обсуждаться на встрече четырех министров, затем будут отражены в итоговых документах двусторонней встречи лидеров Японии и США 13 января.
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япония, сша, вашингтон (штат), космос - риа наука, в мире
Япония, США, Вашингтон (штат), Космос - РИА Наука, В мире
09:08 09.01.2023
 
Токио и Вашингтон согласуют защиту японских спутников, сообщили СМИ

"Никкэй": Токио и Вашингтон согласуют защиту японских спутников в случае атаки

© Фото : @MHI_LS/TwitterЯпонская ракета H2A со спутником оптической ретрансляции данных
Японская ракета H2A со спутником оптической ретрансляции данных - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Фото : @MHI_LS/Twitter
Японская ракета H2A со спутником оптической ретрансляции данных. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 9 янв – РИА Новости. Япония и США согласовывают положение о том, чтобы защита японских спутников в случае нападения на них подпадала под пятую статью двустороннего договора о безопасности, сообщила газета "Никкэй".
Соответствующее положение может быть включено в совместный документ, подписанный по итогам встречи в формате 2+2, которая состоится в Вашингтоне 11 января.
Города мира. Вашингтон. Флаг США, Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.04.2015
28 апреля 2015, 17:29
США и Япония будут сотрудничать в сфере космоса и ядерной энергетикиСтороны отметили готовность "развития космического сотрудничества на широкой основе с помощью межправительственного диалога по космосу, следующий раунд которого состоится позднее в нынешнем году в Токио".
На аналогичной встрече в 2019 году в дополнение к защите на суше, в воздухе и на море положение о защите Японии Соединенными Штатами было распространено и на киберпространство. На встрече этого года, как ожидается, под действие пятой статьи попадет и космическое пространство.
Помимо этого, на встрече будут обсуждаться вопросы военного сотрудничества, исходя из стратегии безопасности обеих стран, расширение совместного использования важных объектов инфраструктуры, баз, портов и аэропортов, выработка планов нанесения ответных ударов по базам противника и взаимодействие по противовоздушной и противоракетной обороне, вопросы общего сдерживания в Восточной Азии с учетом возможностей нештатного развития событий вокруг Тайваня, расширение сдерживания, включая ядерное, со стороны США, переформатирование подразделений противоракетной обороны вооруженных сил США, дислоцированных в Японии.
Договоренности и вопросы, которые будут обсуждаться на встрече четырех министров, затем будут отражены в итоговых документах двусторонней встречи лидеров Японии и США 13 января.
Десантно-штурмовая машина-амфибия 7 (AVV7) Сухопутных сил самообороны Японии - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 05:26
СМИ: США и Япония укрепляют сотрудничество из-за возможного конфликта с КНР
 
ЯпонияСШАВашингтон (штат)Космос - РИА НаукаВ мире
 
 
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