Токио и Вашингтон согласуют защиту японских спутников, сообщили СМИ
"Никкэй": Токио и Вашингтон согласуют защиту японских спутников в случае атаки
Японская ракета H2A со спутником оптической ретрансляции данных. Архивное фото
ТОКИО, 9 янв – РИА Новости. Япония и США согласовывают положение о том, чтобы защита японских спутников в случае нападения на них подпадала под пятую статью двустороннего договора о безопасности, сообщила газета "Никкэй".
Соответствующее положение может быть включено в совместный документ, подписанный по итогам встречи в формате 2+2, которая состоится в Вашингтоне 11 января.
На аналогичной встрече в 2019 году в дополнение к защите на суше, в воздухе и на море положение о защите Японии Соединенными Штатами было распространено и на киберпространство. На встрече этого года, как ожидается, под действие пятой статьи попадет и космическое пространство.
Помимо этого, на встрече будут обсуждаться вопросы военного сотрудничества, исходя из стратегии безопасности обеих стран, расширение совместного использования важных объектов инфраструктуры, баз, портов и аэропортов, выработка планов нанесения ответных ударов по базам противника и взаимодействие по противовоздушной и противоракетной обороне, вопросы общего сдерживания в Восточной Азии с учетом возможностей нештатного развития событий вокруг Тайваня, расширение сдерживания, включая ядерное, со стороны США, переформатирование подразделений противоракетной обороны вооруженных сил США, дислоцированных в Японии.
Договоренности и вопросы, которые будут обсуждаться на встрече четырех министров, затем будут отражены в итоговых документах двусторонней встречи лидеров Японии и США 13 января.