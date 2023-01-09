https://ria.ru/20230109/kosmos-1843574818.html

Токио и Вашингтон согласуют защиту японских спутников, сообщили СМИ

Токио и Вашингтон согласуют защиту японских спутников, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.01.2023

Токио и Вашингтон согласуют защиту японских спутников, сообщили СМИ

Япония и США согласовывают положение о том, чтобы защита японских спутников в случае нападения на них подпадала под пятую статью двустороннего договора о... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T09:08

2023-01-09T09:08

2023-01-09T09:08

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ТОКИО, 9 янв – РИА Новости. Япония и США согласовывают положение о том, чтобы защита японских спутников в случае нападения на них подпадала под пятую статью двустороннего договора о безопасности, сообщила газета "Никкэй". Соответствующее положение может быть включено в совместный документ, подписанный по итогам встречи в формате 2+2, которая состоится в Вашингтоне 11 января. На аналогичной встрече в 2019 году в дополнение к защите на суше, в воздухе и на море положение о защите Японии Соединенными Штатами было распространено и на киберпространство. На встрече этого года, как ожидается, под действие пятой статьи попадет и космическое пространство. Помимо этого, на встрече будут обсуждаться вопросы военного сотрудничества, исходя из стратегии безопасности обеих стран, расширение совместного использования важных объектов инфраструктуры, баз, портов и аэропортов, выработка планов нанесения ответных ударов по базам противника и взаимодействие по противовоздушной и противоракетной обороне, вопросы общего сдерживания в Восточной Азии с учетом возможностей нештатного развития событий вокруг Тайваня, расширение сдерживания, включая ядерное, со стороны США, переформатирование подразделений противоракетной обороны вооруженных сил США, дислоцированных в Японии. Договоренности и вопросы, которые будут обсуждаться на встрече четырех министров, затем будут отражены в итоговых документах двусторонней встречи лидеров Японии и США 13 января.

https://ria.ru/20150428/1061434396.html

https://ria.ru/20230109/yaponiya-1843561707.html

япония

сша

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

япония, сша, вашингтон (штат), космос - риа наука, в мире