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Песков рассказал о сотрудничестве с другими странами в борьбе с коррупцией - РИА Новости, 09.01.2023
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Песков рассказал о сотрудничестве с другими странами в борьбе с коррупцией
Песков рассказал о сотрудничестве с другими странами в борьбе с коррупцией - РИА Новости, 09.01.2023
Песков рассказал о сотрудничестве с другими странами в борьбе с коррупцией
Денонсация РФ Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию никоим образом не подрывает борьбу России с этим злом, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:06
2023-01-09T13:22
россия
дмитрий песков
михаил мишустин
совет европы
госдума рф
безопасность
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Денонсация РФ Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию никоим образом не подрывает борьбу России с этим злом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Тут определённые сложности могут возникнуть, вы знаете, что это связано с общей линией с Советом Европы и так далее. Это никоим образом не подрывает, скажем так, наш законодательный потенциал, я имею ввиду внутренний потенциал по борьбе с коррупцией", - сказал Песков журналистам на вопрос, не считают ли в Кремле, что денонсация Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию может осложнить взаимную выдачу подозреваемых и обвиняемых в этих преступлениях."Естественно, нельзя сказать, что ее удалось искоренить, эту проблему не удалось искоренить нигде в мире, но это не кампанейщина, это последовательная многолетние деятельность, эта работа будет продолжаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не считают ли в Кремле, что денонсация конвенции может осложнить взаимную выдачу подозреваемых и обвиняемых в этих преступлениях.Ранее в понедельник законопроект, предусматривающий денонсацию Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, внесен президентом в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе.Ранее такое предложение одобрил кабмин, в конце декабря председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, по которому кабмин одобряет предложение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию и представит его президенту.В пояснительной записке законопроекта также уточняются причины денонсации соответствующей Конвенции. Так, указывается, что Комитетом министров Совета Европы в рамках резолюции о правовых и финансовых последствиях прекращения членства РФ в Совете Европы принято решение прекратить полноправное членство РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), "которая в соответствии с Конвенцией осуществляет мониторинг ее выполнения договаривающимися сторонами".В марте Москва объявила о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции РФ. На следующий день Комитет министров принял решение, что Россия перестает быть членом организации с 16 марта. Также с сентября РФ перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека.
https://ria.ru/20221229/zakon-1842294851.html
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россия, дмитрий песков, михаил мишустин, совет европы, госдума рф, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Михаил Мишустин, Совет Европы, Госдума РФ, Безопасность
13:06 09.01.2023 (обновлено: 13:22 09.01.2023)
 
Песков рассказал о сотрудничестве с другими странами в борьбе с коррупцией

Песков: Россия продолжит сотрудничество по борьбе с коррупцией с дружественными странами

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Денонсация РФ Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию никоим образом не подрывает борьбу России с этим злом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Тут определённые сложности могут возникнуть, вы знаете, что это связано с общей линией с Советом Европы и так далее. Это никоим образом не подрывает, скажем так, наш законодательный потенциал, я имею ввиду внутренний потенциал по борьбе с коррупцией", - сказал Песков журналистам на вопрос, не считают ли в Кремле, что денонсация Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию может осложнить взаимную выдачу подозреваемых и обвиняемых в этих преступлениях.
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"Естественно, нельзя сказать, что ее удалось искоренить, эту проблему не удалось искоренить нигде в мире, но это не кампанейщина, это последовательная многолетние деятельность, эта работа будет продолжаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не считают ли в Кремле, что денонсация конвенции может осложнить взаимную выдачу подозреваемых и обвиняемых в этих преступлениях.
"Что касается международного взаимодействия, то, собственно, в настоящий момент с дружественными нам странами взаимодействие продолжается, и никакого негативного здесь влияния нет. А что касается прежнего взаимодействия с недружественными странами, то уже продолжительное время этого взаимодействия нет и пока не предвидится, поэтому никоим образом не скажется", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, не считают ли в Кремле, что денонсация Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию может осложнить взаимную выдачу подозреваемых и обвиняемых в этих преступлениях.
Ранее в понедельник законопроект, предусматривающий денонсацию Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, внесен президентом в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе.
Ранее такое предложение одобрил кабмин, в конце декабря председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, по которому кабмин одобряет предложение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию и представит его президенту.
В пояснительной записке законопроекта также уточняются причины денонсации соответствующей Конвенции. Так, указывается, что Комитетом министров Совета Европы в рамках резолюции о правовых и финансовых последствиях прекращения членства РФ в Совете Европы принято решение прекратить полноправное членство РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), "которая в соответствии с Конвенцией осуществляет мониторинг ее выполнения договаривающимися сторонами".
В марте Москва объявила о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции РФ. На следующий день Комитет министров принял решение, что Россия перестает быть членом организации с 16 марта. Также с сентября РФ перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека.
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