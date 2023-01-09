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Россияне, застрявшие в аэропорту Инчхона, не обращались в посольство - РИА Новости, 09.01.2023
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Россияне, застрявшие в аэропорту Инчхона, не обращались в посольство
Россияне, застрявшие в аэропорту Инчхона, не обращались в посольство - РИА Новости, 09.01.2023
Россияне, застрявшие в аэропорту Инчхона, не обращались в посольство
Застрявшие в международном аэропорту Инчхона россияне, которые прибыли в страну, чтобы избежать частичной мобилизации в РФ, но получили отказ министерства... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:36
2023-01-09T15:37
в мире
россия
инчхон
южная корея
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СЕУЛ, 9 янв – РИА Новости. Застрявшие в международном аэропорту Инчхона россияне, которые прибыли в страну, чтобы избежать частичной мобилизации в РФ, но получили отказ министерства юстиции Южной Кореи, не обращались за помощью в посольство России в Сеуле, южнокорейские органы также не информируют ведомство об этом вопросе, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Республике Корея. Как сообщило издание Korea Times, власти Южной Кореи отказываются признавать частичную мобилизацию в РФ причиной для предоставления политического убежища гражданам России, которые прибывают в страну в поисках способа избежать призыва, и уже пять россиян вынуждены жить в международном аэропорту Инчхон в попытках обжаловать решение южнокорейского минюста. Если суд примет сторону россиян, им выдадут визы G-1, которые гарантируют временное пребывание в Южной Корее на период прохождения официальной проверки для получения статуса беженцев. Если суд отклонит их жалобу и не обяжет южнокорейский минюст изменить решение, то просители убежища, скорее всего, будут депортированы назад в Россию. Как пояснил РИА Новости, представитель посольства РФ в Сеуле, пять российских граждан действительно получили отказ во въезде в Республику Корея и в настоящее время находятся в транзитной зоне аэропорта Инчхон, но "могут покинуть ее по собственному желанию, вылетев из РК в Российскую Федерацию или в третью страну". В ведомстве предположили, что в данной ситуации россияне не станут обращать к посольству, и отметили, что южнокорейские власти также не информируют посольство об этой ситуации, и даже в случае решения о депортации не обязаны присылать специальных уведомлений. По данным газеты Korea Times, уже пять россиян, подавших заявку на получение статуса беженца в международном аэропорту Инчхон, получили отказ уже на предварительном этапе проверки. Обычно процедура включает подачу заявления, предварительную оценку, собеседование. Если иммиграционные власти полагают причину заявителя уважительной, человека допускают до следующего этапа проверки. В противном случае прибывшего, скорее всего, ждет репатриация. "Заявления россиян о предоставлении статуса беженца были отклонены министерством юстиции Южной Кореи, которое считает, что уклонение от призыва на военную службу не является уважительной причиной для (прохождения – ред) проверки в качестве беженца", - пишет издание. После получения отказа мужчины с помощью государственных защитников обжаловали такое решение минюста в Административном суде Инчхона и ожидают результатов, месяцами выживая в аэропорту с ограниченными денежными и продуктовыми ресурсами. Сообщается, что россияне, которым от 23 до 30 с лишним лет, живут в зале ожидания вылета в зоне беспошлинной торговли аэропорта и питаются продуктами, которые им предоставляет южнокорейский минюст, что включает булочки и сок на завтрак и ужин, рис с курицей на обед. Решение суда ожидается в конце января. "Эти люди подвергаются преследованиям в своей родной стране на основании их предполагаемых политических убеждений, что дает им право на получение статуса убежища в соответствии с международными стандартами. Министерство юстиции должно быть хорошо осведомлено об этом", - заявил один из законных представителей, адвокат из организации "Адвокаты по защите Закона об общественных интересах" (APIL), утверждая, что уклонение от службы в условиях спецоперации следует считать уважительной причиной для предоставления статуса беженца. Министерство юстиции, сообщило газете Korea Times, что заявления россиян о предоставлении статуса беженца были рассмотрены в соответствии с законом, "соблюдая баланс" между пограничным контролем и правами беженцев. "Процедуры проверки проводились в соответствии с правилами, предусмотренными в Законе о беженцах, который был принят на основе международных стандартов проверки беженцев и примеров таких случаев за рубежом в развитых странах", - говорится в заявлении. Эксперты издания отмечают, что к вопросу следует подходить осмотрительно, так как создание прецедента может привести к притоку просителей убежища в будущем, а также испортить отношения с Россией. В то же время, по его словам, даже в случае негативного решения суда южнокорейскому правительству следовало бы позволить россиянам выехать в третью страну, а не депортировать в РФ, где мужчины "столкнутся с суровым наказанием". В самой Южной Корее действует всеобщая воинская обязанность для мужчин от 18 до 35 лет.
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в мире, россия, инчхон, южная корея
В мире, Россия, Инчхон, Южная Корея
15:36 09.01.2023 (обновлено: 15:37 09.01.2023)
 
Россияне, застрявшие в аэропорту Инчхона, не обращались в посольство

Россияне, бежавшие в Южную Корею от мобилизации, не обращались в посольство

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
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СЕУЛ, 9 янв – РИА Новости. Застрявшие в международном аэропорту Инчхона россияне, которые прибыли в страну, чтобы избежать частичной мобилизации в РФ, но получили отказ министерства юстиции Южной Кореи, не обращались за помощью в посольство России в Сеуле, южнокорейские органы также не информируют ведомство об этом вопросе, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Республике Корея.
Как сообщило издание Korea Times, власти Южной Кореи отказываются признавать частичную мобилизацию в РФ причиной для предоставления политического убежища гражданам России, которые прибывают в страну в поисках способа избежать призыва, и уже пять россиян вынуждены жить в международном аэропорту Инчхон в попытках обжаловать решение южнокорейского минюста.
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Если суд примет сторону россиян, им выдадут визы G-1, которые гарантируют временное пребывание в Южной Корее на период прохождения официальной проверки для получения статуса беженцев. Если суд отклонит их жалобу и не обяжет южнокорейский минюст изменить решение, то просители убежища, скорее всего, будут депортированы назад в Россию.
Как пояснил РИА Новости, представитель посольства РФ в Сеуле, пять российских граждан действительно получили отказ во въезде в Республику Корея и в настоящее время находятся в транзитной зоне аэропорта Инчхон, но "могут покинуть ее по собственному желанию, вылетев из РК в Российскую Федерацию или в третью страну".
"Указанные лица за помощью в посольство не обращались. Согласно сведениям корейской стороны, данные граждане России подали заявление на получение визы претендента на статус беженца (виза категории G-1-5) в Республике Корея. В этой связи иммиграционные власти РК не предоставляют посольству дополнительные данные о заявителях", - сообщили в посольстве.
В ведомстве предположили, что в данной ситуации россияне не станут обращать к посольству, и отметили, что южнокорейские власти также не информируют посольство об этой ситуации, и даже в случае решения о депортации не обязаны присылать специальных уведомлений.
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По данным газеты Korea Times, уже пять россиян, подавших заявку на получение статуса беженца в международном аэропорту Инчхон, получили отказ уже на предварительном этапе проверки. Обычно процедура включает подачу заявления, предварительную оценку, собеседование. Если иммиграционные власти полагают причину заявителя уважительной, человека допускают до следующего этапа проверки. В противном случае прибывшего, скорее всего, ждет репатриация.
"Заявления россиян о предоставлении статуса беженца были отклонены министерством юстиции Южной Кореи, которое считает, что уклонение от призыва на военную службу не является уважительной причиной для (прохождения – ред) проверки в качестве беженца", - пишет издание.
После получения отказа мужчины с помощью государственных защитников обжаловали такое решение минюста в Административном суде Инчхона и ожидают результатов, месяцами выживая в аэропорту с ограниченными денежными и продуктовыми ресурсами. Сообщается, что россияне, которым от 23 до 30 с лишним лет, живут в зале ожидания вылета в зоне беспошлинной торговли аэропорта и питаются продуктами, которые им предоставляет южнокорейский минюст, что включает булочки и сок на завтрак и ужин, рис с курицей на обед. Решение суда ожидается в конце января.
"Эти люди подвергаются преследованиям в своей родной стране на основании их предполагаемых политических убеждений, что дает им право на получение статуса убежища в соответствии с международными стандартами. Министерство юстиции должно быть хорошо осведомлено об этом", - заявил один из законных представителей, адвокат из организации "Адвокаты по защите Закона об общественных интересах" (APIL), утверждая, что уклонение от службы в условиях спецоперации следует считать уважительной причиной для предоставления статуса беженца.
Министерство юстиции, сообщило газете Korea Times, что заявления россиян о предоставлении статуса беженца были рассмотрены в соответствии с законом, "соблюдая баланс" между пограничным контролем и правами беженцев.
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"Процедуры проверки проводились в соответствии с правилами, предусмотренными в Законе о беженцах, который был принят на основе международных стандартов проверки беженцев и примеров таких случаев за рубежом в развитых странах", - говорится в заявлении.
Эксперты издания отмечают, что к вопросу следует подходить осмотрительно, так как создание прецедента может привести к притоку просителей убежища в будущем, а также испортить отношения с Россией.
"Некоторые могут быть обеспокоены тем, что прием выступающих против войны просителей убежища может негативно повлиять на наши дипломатические отношения с Россией. Но учитывая, что Россия уже объявила Южную Корею "недружественной страной" после того, как мы присоединились к международным санкциям против Москвы в прошлом году, я не думаю, что принятие этих пяти человек сильно изменит отношения между двумя сторонами", - заявил газете профессор Института евразийских исследований Университета Кукмин Чон Чжэ Вон.
В то же время, по его словам, даже в случае негативного решения суда южнокорейскому правительству следовало бы позволить россиянам выехать в третью страну, а не депортировать в РФ, где мужчины "столкнутся с суровым наказанием".
В самой Южной Корее действует всеобщая воинская обязанность для мужчин от 18 до 35 лет.
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