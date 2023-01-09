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Клишас прокомментировал слова Медведева о законах военного времени - РИА Новости, 09.01.2023
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Клишас прокомментировал слова Медведева о законах военного времени
Клишас прокомментировал слова Медведева о законах военного времени - РИА Новости, 09.01.2023
Клишас прокомментировал слова Медведева о законах военного времени
Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о правилах военного времени, заявив, РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T00:16
2023-01-09T00:16
политика
россия
совет федерации рф
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
украина
дмитрий медведев
андрей клишас
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о правилах военного времени, заявив, что пока Госдума не приняла законы военного времени и президент их не подписал, действовать можно только по конституции. Медведев в воскресенье написал в своем телеграм-канале, что с теми, кто покинул Россию и желает ей гибели, нужно действовать в соответствии с законом, но "если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени". "Конечно, по закону. Пока Госдума не приняла законы военного времени и они не подписаны президентом - только по конституции и по закону", - написал Клишас в своем телеграм-канале. Комментарии ряда депутатов и политических деятелей о предательстве последовали после того, как артист Артур Смольянинов в интервью изданию "Новая газета Европа" (заблокировано в РФ) заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины, добавив, что ему "наплевать" на РФ, даже если от страны останется одна область "а все остальное превратится в радиоактивный пепел". Депутат Евгений Попов не исключил, что вскоре появится мера наказания для таких людей, как Смольянинов, в виде аннуляции паспорта гражданина РФ. Клишас на это заявил, что гражданин РФ с аннулированным паспортом остаётся гражданином страны и обладает всеми правами, и "не нужно играть в слова и соревноваться с Украиной в способах нарушения прав собственных граждан". Еще один депутат Султан Хамзаев попросит СК возбудить дело против артиста.
https://ria.ru/20230108/klishas-1843466244.html
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политика, россия, совет федерации рф, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), украина, дмитрий медведев, андрей клишас, артур смольянинов
Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Украина, Дмитрий Медведев, Андрей Клишас, Артур Смольянинов
00:16 09.01.2023
 
Клишас прокомментировал слова Медведева о законах военного времени

Клишас: до принятия законов военного времени, действовать можно только по конституции

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о правилах военного времени, заявив, что пока Госдума не приняла законы военного времени и президент их не подписал, действовать можно только по конституции.
Медведев в воскресенье написал в своем телеграм-канале, что с теми, кто покинул Россию и желает ей гибели, нужно действовать в соответствии с законом, но "если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени".
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"Конечно, по закону. Пока Госдума не приняла законы военного времени и они не подписаны президентом - только по конституции и по закону", - написал Клишас в своем телеграм-канале.
Комментарии ряда депутатов и политических деятелей о предательстве последовали после того, как артист Артур Смольянинов в интервью изданию "Новая газета Европа" (заблокировано в РФ) заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины, добавив, что ему "наплевать" на РФ, даже если от страны останется одна область "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".
Депутат Евгений Попов не исключил, что вскоре появится мера наказания для таких людей, как Смольянинов, в виде аннуляции паспорта гражданина РФ. Клишас на это заявил, что гражданин РФ с аннулированным паспортом остаётся гражданином страны и обладает всеми правами, и "не нужно играть в слова и соревноваться с Украиной в способах нарушения прав собственных граждан".
Еще один депутат Султан Хамзаев попросит СК возбудить дело против артиста.
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ПолитикаРоссияСовет Федерации РФГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаДмитрий МедведевАндрей КлишасАртур Смольянинов
 
 
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