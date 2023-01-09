https://ria.ru/20230109/klishas-1843550028.html

Клишас прокомментировал слова Медведева о законах военного времени

Клишас прокомментировал слова Медведева о законах военного времени - РИА Новости, 09.01.2023

Клишас прокомментировал слова Медведева о законах военного времени

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о правилах военного времени, заявив, РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T00:16

2023-01-09T00:16

2023-01-09T00:16

политика

россия

совет федерации рф

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

украина

дмитрий медведев

андрей клишас

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о правилах военного времени, заявив, что пока Госдума не приняла законы военного времени и президент их не подписал, действовать можно только по конституции. Медведев в воскресенье написал в своем телеграм-канале, что с теми, кто покинул Россию и желает ей гибели, нужно действовать в соответствии с законом, но "если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени". "Конечно, по закону. Пока Госдума не приняла законы военного времени и они не подписаны президентом - только по конституции и по закону", - написал Клишас в своем телеграм-канале. Комментарии ряда депутатов и политических деятелей о предательстве последовали после того, как артист Артур Смольянинов в интервью изданию "Новая газета Европа" (заблокировано в РФ) заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины, добавив, что ему "наплевать" на РФ, даже если от страны останется одна область "а все остальное превратится в радиоактивный пепел". Депутат Евгений Попов не исключил, что вскоре появится мера наказания для таких людей, как Смольянинов, в виде аннуляции паспорта гражданина РФ. Клишас на это заявил, что гражданин РФ с аннулированным паспортом остаётся гражданином страны и обладает всеми правами, и "не нужно играть в слова и соревноваться с Украиной в способах нарушения прав собственных граждан". Еще один депутат Султан Хамзаев попросит СК возбудить дело против артиста.

https://ria.ru/20230108/klishas-1843466244.html

https://ria.ru/20230108/oppozitsiya-1843406377.html

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политика, россия, совет федерации рф, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), украина, дмитрий медведев, андрей клишас, артур смольянинов