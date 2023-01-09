https://ria.ru/20230109/klaster-1842490554.html
Ефимов: три высокотехнологичных кластера создали в Москве в 2022 году
Ефимов: три высокотехнологичных кластера создали в Москве в 2022 году - РИА Новости, 09.01.2023
Ефимов: три высокотехнологичных кластера создали в Москве в 2022 году
Кластеры фармацевтики, фотоники и электромобилей появились в столице в 2022 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:10
2023-01-09T13:10
2023-01-09T13:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
экономика
технологии
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Кластеры фармацевтики, фотоники и электромобилей появились в столице в 2022 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Одним из важнейших для города станет кластер фармацевтики, куда уже вошло девять предприятий, разрабатывающих и выпускающих инновационные лекарства. Планируется присоединение ещё ряда компаний, которые в настоящее время ведут строительство своих производств на территории ОЭЗ.В свою очередь, кластер электромобилей на сегодняшний день уже включает 40 научно-исследовательских и промышленных компаний, которые совместно будут работать над созданием серийного производства легковых электромобилей, электрогрузовиков и электробусов. Среди участников кластера также предприятия по производству микроэлектроники, композитных материалов и зарядных станций для электромобилей.В межотраслевой кластер фотоники уже входят более 40 предприятий, которые должны стать ядром экосистемы по проектированию, производству и внедрению фотонных интегральных схем. Один из первых проектов кластера – завод по выпуску фотонных интегральных схем компании "Зеленоградский нанотехнологический центр", который начнет серийное производство в 2024 году, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20221207/maip-1836807286.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, экономика, технологии
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Экономика, Технологии
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Кластеры фармацевтики, фотоники и электромобилей появились в столице в 2022 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Кластеры позволят объединить столичные компании и научно-технические организации для проведения совместных разработок, создания инновационных предприятий и формирования полноценных производственных цепочек в сфере фотоники, электромобилестроения и фармацевтики. Сегодня к объединениям присоединилось около 100 организаций, из которых половина размещена на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", – отметил вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Одним из важнейших для города станет кластер фармацевтики, куда уже вошло девять предприятий, разрабатывающих и выпускающих инновационные лекарства. Планируется присоединение ещё ряда компаний, которые в настоящее время ведут строительство своих производств на территории ОЭЗ
.
В свою очередь, кластер электромобилей на сегодняшний день уже включает 40 научно-исследовательских и промышленных компаний, которые совместно будут работать над созданием серийного производства легковых электромобилей, электрогрузовиков и электробусов. Среди участников кластера также предприятия по производству микроэлектроники, композитных материалов и зарядных станций для электромобилей.
В межотраслевой кластер фотоники уже входят более 40 предприятий, которые должны стать ядром экосистемы по проектированию, производству и внедрению фотонных интегральных схем. Один из первых проектов кластера – завод по выпуску фотонных интегральных схем компании "Зеленоградский нанотехнологический центр", который начнет серийное производство в 2024 году, уточняется в сообщении.