https://ria.ru/20230109/klaster-1842490554.html

Ефимов: три высокотехнологичных кластера создали в Москве в 2022 году

Ефимов: три высокотехнологичных кластера создали в Москве в 2022 году - РИА Новости, 09.01.2023

Ефимов: три высокотехнологичных кластера создали в Москве в 2022 году

Кластеры фармацевтики, фотоники и электромобилей появились в столице в 2022 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T13:10

2023-01-09T13:10

2023-01-09T13:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

экономика

технологии

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Кластеры фармацевтики, фотоники и электромобилей появились в столице в 2022 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Одним из важнейших для города станет кластер фармацевтики, куда уже вошло девять предприятий, разрабатывающих и выпускающих инновационные лекарства. Планируется присоединение ещё ряда компаний, которые в настоящее время ведут строительство своих производств на территории ОЭЗ.В свою очередь, кластер электромобилей на сегодняшний день уже включает 40 научно-исследовательских и промышленных компаний, которые совместно будут работать над созданием серийного производства легковых электромобилей, электрогрузовиков и электробусов. Среди участников кластера также предприятия по производству микроэлектроники, композитных материалов и зарядных станций для электромобилей.В межотраслевой кластер фотоники уже входят более 40 предприятий, которые должны стать ядром экосистемы по проектированию, производству и внедрению фотонных интегральных схем. Один из первых проектов кластера – завод по выпуску фотонных интегральных схем компании "Зеленоградский нанотехнологический центр", который начнет серийное производство в 2024 году, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20221207/maip-1836807286.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, экономика, технологии