https://ria.ru/20230109/kitay-1843672533.html
В МИД КНР заявили о готовности продвигать двусторонние отношения с Россией
В МИД КНР заявили о готовности продвигать двусторонние отношения с Россией - РИА Новости, 09.01.2023
В МИД КНР заявили о готовности продвигать двусторонние отношения с Россией
Новый глава МИД КНР Цинь Ган в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник заявил, что Пекин готов продвигать двусторонние... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T14:56
2023-01-09T14:56
2023-01-09T14:57
в мире
сергей лавров
китай
россия
цинь ган
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ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Новый глава МИД КНР Цинь Ган в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник заявил, что Пекин готов продвигать двусторонние отношения с Москвой, сообщает МИД Китая. Он добавил, что лично готов поддерживать тесные контакты с Лавровым.
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в мире, сергей лавров, китай, россия, цинь ган
В мире, Сергей Лавров, Китай, Россия, Цинь Ган
14:56 09.01.2023 (обновлено: 14:57 09.01.2023)
В МИД КНР заявили о готовности продвигать двусторонние отношения с Россией
Глава МИД Китая Цинь Ган подтвердил готовность продвигать двусторонние отношения с Россией