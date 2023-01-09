https://ria.ru/20230109/kitay-1843672533.html

В МИД КНР заявили о готовности продвигать двусторонние отношения с Россией

В МИД КНР заявили о готовности продвигать двусторонние отношения с Россией - РИА Новости, 09.01.2023

В МИД КНР заявили о готовности продвигать двусторонние отношения с Россией

Новый глава МИД КНР Цинь Ган в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник заявил, что Пекин готов продвигать двусторонние... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T14:56

2023-01-09T14:56

2023-01-09T14:57

в мире

сергей лавров

китай

россия

цинь ган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/70/1563397002_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_582004614ddf32c153d8376e52a08a63.jpg

ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Новый глава МИД КНР Цинь Ган в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник заявил, что Пекин готов продвигать двусторонние отношения с Москвой, сообщает МИД Китая. Он добавил, что лично готов поддерживать тесные контакты с Лавровым.

https://ria.ru/20230102/gazprom-1842826825.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей лавров, китай, россия, цинь ган