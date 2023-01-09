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В МИД КНР заявили о готовности продвигать двусторонние отношения с Россией - РИА Новости, 09.01.2023
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В МИД КНР заявили о готовности продвигать двусторонние отношения с Россией
В МИД КНР заявили о готовности продвигать двусторонние отношения с Россией - РИА Новости, 09.01.2023
В МИД КНР заявили о готовности продвигать двусторонние отношения с Россией
Новый глава МИД КНР Цинь Ган в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник заявил, что Пекин готов продвигать двусторонние... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T14:56
2023-01-09T14:57
в мире
сергей лавров
китай
россия
цинь ган
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ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Новый глава МИД КНР Цинь Ган в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник заявил, что Пекин готов продвигать двусторонние отношения с Москвой, сообщает МИД Китая. Он добавил, что лично готов поддерживать тесные контакты с Лавровым.
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в мире, сергей лавров, китай, россия, цинь ган
В мире, Сергей Лавров, Китай, Россия, Цинь Ган
14:56 09.01.2023 (обновлено: 14:57 09.01.2023)
 
В МИД КНР заявили о готовности продвигать двусторонние отношения с Россией

Глава МИД Китая Цинь Ган подтвердил готовность продвигать двусторонние отношения с Россией

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Новый глава МИД КНР Цинь Ган в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник заявил, что Пекин готов продвигать двусторонние отношения с Москвой, сообщает МИД Китая.
"Российско-китайские отношения основаны на принципах неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненацеленности против третьих сторон. Мы хотим вместе с Россией осуществлять консенсусы, достигнутые лидерами двух стран, постоянно продвигать российско-китайские отношения", - сказал Цинь Ган.
Он добавил, что лично готов поддерживать тесные контакты с Лавровым.
Газпром - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 13:13
Миллер: "Газпром" вышел на принципиально новый уровень поставок в Китай
 
В миреСергей ЛавровКитайРоссияЦинь Ган
 
 
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