https://ria.ru/20230109/kitay-1843566639.html

В Приморском крае впервые с 2020 года начались продажи туров в Китай

В Приморском крае впервые с 2020 года начались продажи туров в Китай - РИА Новости, 09.01.2023

В Приморском крае впервые с 2020 года начались продажи туров в Китай

Турагентство Sunmar возобновило организацию поездок в Китай на фоне снятия жестких антиковидных ограничений в этой стране, цена тура примерно в два раза выше... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T07:24

2023-01-09T07:24

2023-01-09T07:24

китай

хуньчунь

приморский край

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 9 янв - РИА Новости. Турагентство Sunmar возобновило организацию поездок в Китай на фоне снятия жестких антиковидных ограничений в этой стране, цена тура примерно в два раза выше допандемийной, сообщили РИА Новости в компании. Ранее руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский заявил о готовности китайской стороны с 8 января возобновить пассажирское сообщение через пункты пропуска Хуньчунь - Краскино и Пограничный - Суйфэньхэ. В генеральном консульстве РФ в городе Шэньян РИА Новости рассказали, что с восьмого числа ограничения на въезд в КНР сняты для всех граждан РФ, имеющих действующие визы. По словам сотрудницы Sunmar, туристов набирают на групповую поездку в приграничный Хуньчунь, которая планируется уже 13 января. Желающие могут съездить в Китай на четыре дня за 8700 рублей — до пандемии COVID-19 такой тур стоил примерно в два раза меньше, отметили в турагентстве. Набирать группу не мешает даже сохраняющийся запрет на выдачу туристических виз в КНР. "Мы по групповым спискам едем... Создается групповой список, заверяется в комитете по туризму (приморском агентстве по туризму - ред.) - и по нему едут туристы", - рассказала собеседница. В турагентстве уточнили, что с другой стороны границы уже ждут группу туристов из Приморья. "Это как раньше, по групповым спискам… Китайская сторона все подтвердила, ждем от нашего комитета (по туризму) информацию, и вот предварительно собираем все", - объяснили в Sunmar. В туркомпании "Диалог народов" РИА Новости сообщили, что пока стоимость будущих туров в КНР не просчитана. "Мы готовимся морально к возобновлению туров", - заявили в фирме. Представитель "Гермес-Тур" рассказал агентству, что туристы с утра понедельника активно интересуются возможностью поездки в приграничный Китай. "Массово интересуются, узнают, когда можно поехать и сколько стоит. Но пока китайская сторона не дает стоимость", - подчеркнул собеседник. Спрос на групповые поездки в КНР, когда их возобновят, будет огромным, рассказали РИА Новости в туркомпании Fetco Travel. "Народ просто ломанется. Этого люди и ждут – это наши знаменитые поездки в приграничный Китай – в Хуньчунь, Суйфэньхэ. Также уже сегодня люди звонят, массово интересуются отдыхом в Санье (остров Хайнань). Но пока непонятно, на каких условиях возобновят эти поездки. По цене туров также пока не знаем, она формируется из того, сколько будет стоить перевозка, какие услуги включены. Нет механизма, как заезжать. Также отдельный вопрос - возобновят ли соглашение о безвизовых (групповых) поездках", - отметили в Fetco Travel. Китай с 8 января 2023 года отменил целый ряд действовавших с 2020 года антиковидных ограничений, в том числе обязательный централизованный карантин и ПЦР-тестирование по прибытии из-за границы. Выезжающие в Китай должны сдать отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до рейса в КНР. Лицам с отрицательным результатом теста более не требуется обращаться за "кодом здоровья" в китайские дипмиссии. В декабре 2022 года Китай начал ослаблять свою антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены.

https://ria.ru/20230109/tayvan-1843562726.html

https://ria.ru/20230109/yuan-1843562470.html

https://ria.ru/20230109/sputnik-1843563999.html

китай

хуньчунь

приморский край

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китай, хуньчунь, приморский край, в мире