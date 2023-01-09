https://ria.ru/20230109/kirov-1843700286.html

В Кирове из-за морозов на маршруты не вышла часть автобусов и троллейбусов

В Кирове из-за морозов на маршруты не вышла часть автобусов и троллейбусов - РИА Новости, 09.01.2023

В Кирове из-за морозов на маршруты не вышла часть автобусов и троллейбусов

Часть автобусов и троллейбусов не вышли на маршруты в Кирове из-за сильного мороза, сообщается на сайте городской администрации. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T16:23

2023-01-09T16:23

2023-01-09T16:23

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Часть автобусов и троллейбусов не вышли на маршруты в Кирове из-за сильного мороза, сообщается на сайте городской администрации. Согласно данным метеорологов Кировской области, утром 9 января в Кирове температура воздуха составила минус 33 градуса. Во вторник ночью ожидается -29…-31, днём -23...-25 градусов. "Согласно муниципальному контракту, 9 января выход техники перевозчиков должен был составить минимум 90%. Но в связи с морозами мы наблюдаем недовыпуск автобусов и троллейбусов. На некоторых маршрутах, к примеру, №№ 46, 50 и 47, нехватка транспорта составила около 50%. Руководители предприятий были предупреждены о том, что к заморозкам нужно проверить исправность техники. Перевозчики должны были усилить штат технических специалистов и подготовить к выходу автобусы и троллейбусы. Тем не менее, сегодня с усилением морозов выявились проблемы… Будет решаться вопрос о принятии мер к автопредприятиям", - приводятся в сообщении слова начальника отдела транспорта администрации Кирова Виктора Вострецова. Глава администрации Кирова Вячеслав Симаков объяснил "недовыпуск транспорта на маршруты" проблемами подрядчиков с дизельным топливом. "Низкое качество солярки привело к тому, что многие частные перевозчики попросту не смогли завести технику, которая хранится на улице. Автотранспортному предприятию было поручено оказать помощь перевозчикам", - написал он в своем Telegram-канале. Симаков также отметил, что от морозов пострадали и кировские троллейбусы. "Уже в выходные из-за аномальных морозов появились разрывы на контактной сети. Сейчас ситуация частично нормализована. Тем не менее, подрядчики продолжают работы по введению техники в строй. Троллейбусы отогревают поочередно в гаражах, разрывы на сетях устраняются. Дал поручение довести к утру процент вывода автобусов и троллейбусов до 90%, что является минимально допустимым количеством. Дополнительно, будет проведена проверка и по ее результатам будет принято решение о наказании ответственных лиц", - заявил глава администрации Кирова. Директор "Кировпассажиравтотранса" Андрей Логиновский заявил, что во вторник утром на линии выйдут все автобусы. "Часть автобусов КПАТ, работающих на газу, не вышли на маршруты из-за газового конденсата, который образовался после того, как автобусы прогревали всю ночь. Конденсат необходимо сливать, это потребовало определенного времени, Недовыпуск на линии, которые обслуживает наша организация, составил 2-3 машины. Техническое решение для устранения конденсата уже найдено. Завтра утром на линии выйдут 100% автобусов", - приводит слова Логиновского пресс-служба правительства региона.

https://ria.ru/20230109/moroz-1843559332.html

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