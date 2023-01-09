https://ria.ru/20230109/kharkov-1843611609.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 09.01.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

В Харьковской области Украины сообщают о новых взрывах, воздушная тревога в регионе объявлена уже второй раз за понедельник, сообщает украинское... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T11:40

2023-01-09T11:40

2023-01-09T11:40

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

украина

страна.ua

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841356786_504:654:2420:1732_1920x0_80_0_0_4e22d7e14de2fdc3ca5494ae2a55cfe3.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В Харьковской области Украины сообщают о новых взрывах, воздушная тревога в регионе объявлена уже второй раз за понедельник, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua". Ранее воздушная тревога была объявлена в Харьковской области в 10.11 мск, свидетельствовали данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. "Пишут о новых взрывах в Харьковской области. Там снова объявили воздушную тревогу", - сообщает издание в Telegram-канале. Онлайн-карта министерства в области отмечена красным, тревога была во второй раз за утро, отмечается, что воздушная тревога объявлена в 11.10 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, харьковская область, украина, страна.ua, ситуация в днр и лнр