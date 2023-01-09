Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
"Страна.ua" сообщила о взрывах и новой воздушной тревоге в Харьковской области
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В Харьковской области Украины сообщают о новых взрывах, воздушная тревога в регионе объявлена уже второй раз за понедельник, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua".
Ранее воздушная тревога была объявлена в Харьковской области в 10.11 мск, свидетельствовали данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.
"Пишут о новых взрывах в Харьковской области. Там снова объявили воздушную тревогу", - сообщает издание в Telegram-канале.
Онлайн-карта министерства в области отмечена красным, тревога была во второй раз за утро, отмечается, что воздушная тревога объявлена в 11.10 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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