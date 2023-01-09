В ООН призвали Иран отказаться от практики применения смертной казни
В ООН призвали власти Ирана отказаться от практики применения смертной казни
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке, США. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 9 янв - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность намерением властей Ирана казнить двоих участников протестов и призвало к отмене соответствующей практики.
"Мы серьезно обеспокоены новостями о предстоящей казни Мохаммада Гобадлу и Мохаммада Боругани, арестованных во время протестов. Иранские власти должны немедленно прекратить все казни", - говорится в сообщении УВКПЧ ООН в Twitter.
Ранее иранские СМИ сообщали, что столичный суд вынес смертный приговор как минимум шестерым участникам беспорядков в республике.
В Иране с середины сентября проходят массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили власти в смерти Махсы. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.
За два с половиной месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Основными районами, где продолжились волнения, стали провинции Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Почти ежедневно участники беспорядков стали совершать нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей, представителей армии и сотрудников сил безопасности - полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур - Басидж. В конце октября и начале ноября в Иране также произошло два теракта: первый - в городе Шираз, второй - в небольшом городе в провинции Хузестан, на юге страны. Террористы обстреляли из полуавтоматического оружия группы гражданских лиц и сотрудников полиции.
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