https://ria.ru/20230109/kaolin-1843710809.html

В ДНР возобновят работу одного из крупнейших месторождений каолина

В ДНР возобновят работу одного из крупнейших месторождений каолина - РИА Новости, 09.01.2023

В ДНР возобновят работу одного из крупнейших месторождений каолина

Одно из самых крупных месторождений каолина возобновляет работу в Донецкой Народной Республике, сырье планируется экспортировать за пределы России, заявил в... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T16:43

2023-01-09T16:43

2023-01-09T16:43

экономика

виталий хоценко

донецкая народная республика

волновахский район

россия

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Одно из самых крупных месторождений каолина возобновляет работу в Донецкой Народной Республике, сырье планируется экспортировать за пределы России, заявил в понедельник премьер ДНР Виталий Хоценко. "Возобновляется работа одного из крупных месторождений каолина. Речь о Белой Балке Волновахского района, где сейчас ведутся ремонтно-восстановительные работы для возобновления добычи", - написал Хоценко в своем Telegram-канале. По его словам, производственные мощности предприятия, которое осуществляет разработку месторождения, позволяют добывать и отгружать до 5 тысяч тонн обогащенного каолина в месяц. По предварительным оценкам специалистов, на этом участке планируется добывать порядка 300 тысяч тонн полезного ископаемого в год. Кроме того, предприятие планирует возобновить экспорт каолина за пределы России. "Это позволит нам расширить рынок сбыта отечественной продукции и портфель договоров, который в 2022 году составил 700 миллионов рублей, а также создать новые рабочие места", - подчеркнул премьер. Каолин – стратегически важное сырье, применяемое для производства фарфоровых и фаянсовых изделий, керамического и цементного производств, в бумажной, огнеупорной, химической, стекольной и других отраслях. Объем запасов белой глины в ДНР оценивается в более чем 9 миллионов тонн.

https://ria.ru/20230108/tekhnika-1843523616.html

https://ria.ru/20230109/pinok-1843631032.html

донецкая народная республика

волновахский район

россия

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экономика, виталий хоценко, донецкая народная республика, волновахский район, россия