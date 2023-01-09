Рейтинг@Mail.ru
В ДНР возобновят работу одного из крупнейших месторождений каолина - РИА Новости, 09.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230109/kaolin-1843710809.html
В ДНР возобновят работу одного из крупнейших месторождений каолина
В ДНР возобновят работу одного из крупнейших месторождений каолина - РИА Новости, 09.01.2023
В ДНР возобновят работу одного из крупнейших месторождений каолина
Одно из самых крупных месторождений каолина возобновляет работу в Донецкой Народной Республике, сырье планируется экспортировать за пределы России, заявил в... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T16:43
2023-01-09T16:43
экономика
виталий хоценко
донецкая народная республика
волновахский район
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780755715_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_c266ddc3af77a666df08de01c4ba958a.jpg
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Одно из самых крупных месторождений каолина возобновляет работу в Донецкой Народной Республике, сырье планируется экспортировать за пределы России, заявил в понедельник премьер ДНР Виталий Хоценко. "Возобновляется работа одного из крупных месторождений каолина. Речь о Белой Балке Волновахского района, где сейчас ведутся ремонтно-восстановительные работы для возобновления добычи", - написал Хоценко в своем Telegram-канале. По его словам, производственные мощности предприятия, которое осуществляет разработку месторождения, позволяют добывать и отгружать до 5 тысяч тонн обогащенного каолина в месяц. По предварительным оценкам специалистов, на этом участке планируется добывать порядка 300 тысяч тонн полезного ископаемого в год. Кроме того, предприятие планирует возобновить экспорт каолина за пределы России. "Это позволит нам расширить рынок сбыта отечественной продукции и портфель договоров, который в 2022 году составил 700 миллионов рублей, а также создать новые рабочие места", - подчеркнул премьер. Каолин – стратегически важное сырье, применяемое для производства фарфоровых и фаянсовых изделий, керамического и цементного производств, в бумажной, огнеупорной, химической, стекольной и других отраслях. Объем запасов белой глины в ДНР оценивается в более чем 9 миллионов тонн.
https://ria.ru/20230108/tekhnika-1843523616.html
https://ria.ru/20230109/pinok-1843631032.html
донецкая народная республика
волновахский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780755715_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7439ea97731c642c8f60e9192d5bc499.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, виталий хоценко, донецкая народная республика, волновахский район, россия
Экономика, Виталий Хоценко, Донецкая Народная Республика, Волновахский район, Россия
16:43 09.01.2023
 
В ДНР возобновят работу одного из крупнейших месторождений каолина

Хоценко: в ДНР возобновляется работа месторождения каолина в Белой Балке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФлаг Донецкой народной республики
Флаг Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Флаг Донецкой народной республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Одно из самых крупных месторождений каолина возобновляет работу в Донецкой Народной Республике, сырье планируется экспортировать за пределы России, заявил в понедельник премьер ДНР Виталий Хоценко.
"Возобновляется работа одного из крупных месторождений каолина. Речь о Белой Балке Волновахского района, где сейчас ведутся ремонтно-восстановительные работы для возобновления добычи", - написал Хоценко в своем Telegram-канале.
Уничтоженная украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 20:15Специальная военная операция на Украине
В ДНР заявили, что переданная Украине военная техника будет "перемолота"
По его словам, производственные мощности предприятия, которое осуществляет разработку месторождения, позволяют добывать и отгружать до 5 тысяч тонн обогащенного каолина в месяц. По предварительным оценкам специалистов, на этом участке планируется добывать порядка 300 тысяч тонн полезного ископаемого в год. Кроме того, предприятие планирует возобновить экспорт каолина за пределы России.
"Это позволит нам расширить рынок сбыта отечественной продукции и портфель договоров, который в 2022 году составил 700 миллионов рублей, а также создать новые рабочие места", - подчеркнул премьер.
Каолин – стратегически важное сырье, применяемое для производства фарфоровых и фаянсовых изделий, керамического и цементного производств, в бумажной, огнеупорной, химической, стекольной и других отраслях. Объем запасов белой глины в ДНР оценивается в более чем 9 миллионов тонн.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 12:42
Курганский губернатор назвал секрет эффективного управления в России
 
ЭкономикаВиталий ХоценкоДонецкая Народная РеспубликаВолновахский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала