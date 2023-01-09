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Джекман рассказал, сколько месяцев будет тренироваться ради роли Росомахи
Джекман рассказал, сколько месяцев будет тренироваться ради роли Росомахи - РИА Новости, 09.01.2023
Джекман рассказал, сколько месяцев будет тренироваться ради роли Росомахи
Хью Джекману потребуется полгода, чтобы вернуться в форму ради роли Росомахи в третьем "Дедпуле", пишет People со ссылкой на шоу "Who's Talking to Chris... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T18:57
2023-01-09T18:57
2023-01-09T18:57
культура
новости культуры
хью джекман
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Хью Джекману потребуется полгода, чтобы вернуться в форму ради роли Росомахи в третьем "Дедпуле", пишет People со ссылкой на шоу "Who's Talking to Chris Wallace?""Нельзя торопиться. Нужно время. Есть шесть месяцев с момента окончания бродвейского спектакля "Музыкальный человек" (Джекман исполняет в нем одну из ролей — Прим. ред.) до начала съемок. Я буду проводить время со своей семьей и тренироваться", — пояснил актер. Джекман отметил, что сейчас уже в хорошей форме. У него по восемь спектаклей в неделю. И на представлениях он поет и танцует. Впервые в образе культового героя комиксов Росомахи артист появился в фильме 2000 года "Люди Икс". Всего он сыграл эту роль в девяти проектах, предстоящий "Дэдпул" станет десятым.
https://ria.ru/20221224/komiksy-1840946652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, хью джекман, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Хью Джекман, Кино и сериалы
Джекман рассказал, сколько месяцев будет тренироваться ради роли Росомахи
Хью Джекману потребуется полгода, чтобы вернуться в форму ради роли Росомахи в "Дэдпуле"