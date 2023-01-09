https://ria.ru/20230109/jackman-1843735733.html

Джекман рассказал, сколько месяцев будет тренироваться ради роли Росомахи

Джекман рассказал, сколько месяцев будет тренироваться ради роли Росомахи - РИА Новости, 09.01.2023

Джекман рассказал, сколько месяцев будет тренироваться ради роли Росомахи

Хью Джекману потребуется полгода, чтобы вернуться в форму ради роли Росомахи в третьем "Дедпуле", пишет People со ссылкой на шоу "Who's Talking to Chris... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T18:57

2023-01-09T18:57

2023-01-09T18:57

культура

новости культуры

хью джекман

кино и сериалы

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Хью Джекману потребуется полгода, чтобы вернуться в форму ради роли Росомахи в третьем "Дедпуле", пишет People со ссылкой на шоу "Who's Talking to Chris Wallace?""Нельзя торопиться. Нужно время. Есть шесть месяцев с момента окончания бродвейского спектакля "Музыкальный человек" (Джекман исполняет в нем одну из ролей — Прим. ред.) до начала съемок. Я буду проводить время со своей семьей и тренироваться", — пояснил актер. Джекман отметил, что сейчас уже в хорошей форме. У него по восемь спектаклей в неделю. И на представлениях он поет и танцует. Впервые в образе культового героя комиксов Росомахи артист появился в фильме 2000 года "Люди Икс". Всего он сыграл эту роль в девяти проектах, предстоящий "Дэдпул" станет десятым.

https://ria.ru/20221224/komiksy-1840946652.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, хью джекман, кино и сериалы