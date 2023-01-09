17:37 09.01.2023 (обновлено: 20:10 09.01.2023)
В Омске расследуют издевательства трэш-блогера над ребенком
Бастрыкин поручил завести дело об издевательствах омского трэш-блогера над ребенком
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ОМСК, 9 янв — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления в социальных сетях видео с издевательствами омского трэш-блогера над ребенком, сообщает в понедельник областное управление ведомства.
На видео запечатлено, как блогер из Омской области поздней ночью под громкую музыку ведет так называемый трэш-стрим ради "донатов": на кадрах многодетная мать находится в состоянии алкогольного опьянения и курит в присутствии малыша, а в другом моменте связывает плачущего ребенка, чтобы он ей не мешал.
"В сюжете озвучивается, что ребенок нуждается в операции. При этом ранее выходили видео, на которых женщина поила ребенка алкоголем и издевалась над ним. Также сообщалось о бездействии органов опеки и попечительства, которые не нашли нарушений в действиях матери, объяснив это способом заработка", — пояснили в пресс-службе.
Бастрыкин поручил руководителю СУСК по Омской области Олегу Винникову возбудить уголовное дело и доложить о его предварительных и окончательных результатах.
Исполнение поручения и расследование уголовного дела будет контролировать центральный аппарат СК.
29 мая 2022, 08:21В Госдуме попросили главу Минцифры блокировать донаты для треш-стримеров