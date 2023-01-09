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В Омске расследуют издевательства трэш-блогера над ребенком

В Омске расследуют издевательства трэш-блогера над ребенком - РИА Новости, 09.01.2023

В Омске расследуют издевательства трэш-блогера над ребенком

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления в социальных сетях видео с издевательствами омского... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T17:37

2023-01-09T17:37

2023-01-09T20:10

происшествия

александр бастрыкин

россия

омская область

омск

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 9 янв — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления в социальных сетях видео с издевательствами омского трэш-блогера над ребенком, сообщает в понедельник областное управление ведомства. На видео запечатлено, как блогер из Омской области поздней ночью под громкую музыку ведет так называемый трэш-стрим ради "донатов": на кадрах многодетная мать находится в состоянии алкогольного опьянения и курит в присутствии малыша, а в другом моменте связывает плачущего ребенка, чтобы он ей не мешал. "В сюжете озвучивается, что ребенок нуждается в операции. При этом ранее выходили видео, на которых женщина поила ребенка алкоголем и издевалась над ним. Также сообщалось о бездействии органов опеки и попечительства, которые не нашли нарушений в действиях матери, объяснив это способом заработка", — пояснили в пресс-службе. Бастрыкин поручил руководителю СУСК по Омской области Олегу Винникову возбудить уголовное дело и доложить о его предварительных и окончательных результатах.Исполнение поручения и расследование уголовного дела будет контролировать центральный аппарат СК.

https://ria.ru/20220529/donaty-1791502466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, александр бастрыкин, россия, омская область, омск, следственный комитет россии (ск рф)