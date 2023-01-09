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В Омске расследуют издевательства трэш-блогера над ребенком - РИА Новости, 09.01.2023
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В Омске расследуют издевательства трэш-блогера над ребенком
В Омске расследуют издевательства трэш-блогера над ребенком - РИА Новости, 09.01.2023
В Омске расследуют издевательства трэш-блогера над ребенком
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления в социальных сетях видео с издевательствами омского... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T17:37
2023-01-09T20:10
происшествия
александр бастрыкин
россия
омская область
омск
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 9 янв — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления в социальных сетях видео с издевательствами омского трэш-блогера над ребенком, сообщает в понедельник областное управление ведомства. На видео запечатлено, как блогер из Омской области поздней ночью под громкую музыку ведет так называемый трэш-стрим ради "донатов": на кадрах многодетная мать находится в состоянии алкогольного опьянения и курит в присутствии малыша, а в другом моменте связывает плачущего ребенка, чтобы он ей не мешал. "В сюжете озвучивается, что ребенок нуждается в операции. При этом ранее выходили видео, на которых женщина поила ребенка алкоголем и издевалась над ним. Также сообщалось о бездействии органов опеки и попечительства, которые не нашли нарушений в действиях матери, объяснив это способом заработка", — пояснили в пресс-службе. Бастрыкин поручил руководителю СУСК по Омской области Олегу Винникову возбудить уголовное дело и доложить о его предварительных и окончательных результатах.Исполнение поручения и расследование уголовного дела будет контролировать центральный аппарат СК.
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происшествия, александр бастрыкин, россия, омская область, омск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Россия, Омская область, Омск, Следственный комитет России (СК РФ)
17:37 09.01.2023 (обновлено: 20:10 09.01.2023)
 
В Омске расследуют издевательства трэш-блогера над ребенком

Бастрыкин поручил завести дело об издевательствах омского трэш-блогера над ребенком

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ОМСК, 9 янв — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления в социальных сетях видео с издевательствами омского трэш-блогера над ребенком, сообщает в понедельник областное управление ведомства.
На видео запечатлено, как блогер из Омской области поздней ночью под громкую музыку ведет так называемый трэш-стрим ради "донатов": на кадрах многодетная мать находится в состоянии алкогольного опьянения и курит в присутствии малыша, а в другом моменте связывает плачущего ребенка, чтобы он ей не мешал.
"В сюжете озвучивается, что ребенок нуждается в операции. При этом ранее выходили видео, на которых женщина поила ребенка алкоголем и издевалась над ним. Также сообщалось о бездействии органов опеки и попечительства, которые не нашли нарушений в действиях матери, объяснив это способом заработка", — пояснили в пресс-службе.
Бастрыкин поручил руководителю СУСК по Омской области Олегу Винникову возбудить уголовное дело и доложить о его предварительных и окончательных результатах.
Исполнение поручения и расследование уголовного дела будет контролировать центральный аппарат СК.
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ПроисшествияАлександр БастрыкинРоссияОмская областьОмскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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