Рейтинг@Mail.ru
Продажи iPhone упали из-за неудобства их использования, считает эксперт - РИА Новости, 09.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230109/iphone-1843601041.html
Продажи iPhone упали из-за неудобства их использования, считает эксперт
Продажи iPhone упали из-за неудобства их использования, считает эксперт - РИА Новости, 09.01.2023
Продажи iPhone упали из-за неудобства их использования, считает эксперт
Продажи смартфонов iPhone в России по итогам прошедшего года заметно снизились из-за отсутствия комфорта при их использовании и неуверенности в будущем удобстве РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T11:09
2023-01-09T13:07
технологии
экономика
эльдар муртазин
россия
mobile research group
мегафон
мтс
apple iphone
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820543134_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf88fac3a9205387e031b35bf1d9592e.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Продажи смартфонов iPhone в России по итогам прошедшего года заметно снизились из-за отсутствия комфорта при их использовании и неуверенности в будущем удобстве для пользователей, поделился мнением с РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.По данным мобильного оператора "Мегафон", в 2022 году продажи iPhone в розничной сети снизились на 22% в натуральном выражении по сравнению с 2021 годом. В МТС также подтвердили падение продаж iPhone в России по итогам года - на 45%. В пресс-службе "Билайна" добавили, что рынок проданных iPhone в 2022 году по сравнению с 2021 годом сократился на 48%. В рознице оператора Tele2 продажи iPhone год к году сократились всего на 4,5%. А по данным эксперта, продажи iPhone в России упали и вовсе в три раза."iPhone не покупают из-за того, что на сегодняшний день нет возможности использовать Apple Pay, нет ряда приложений в App Store, другими словами, нет комфортного использования. Кроме того, присутствует неуверенность в будущем, так как это очень дорогие устройства в том числе без возможности сервисного обслуживания", - сказал Муртазин.По словам эксперта, если в прошлом феврале iPhone занимали 17% рынка смартфонов в России, то сейчас - около 5,5%."Переход на Android в 2022 году ускорился в России. Многие люди пока не меняют свои iPhone на Android, однако россияне уже приобретают их для того, чтобы попробовать в использовании", - заключил Муртазин.
https://ria.ru/20221226/iphone-1841308936.html
https://ria.ru/20230102/fantasty-1842225550.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820543134_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e22e142be353d03424c635df0b843ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, экономика, эльдар муртазин, россия, mobile research group, мегафон, мтс, apple iphone, google android, apple, санкции в отношении россии
Технологии, Экономика, Эльдар Муртазин, Россия, Mobile Research Group, Мегафон, МТС, Apple iPhone, Google Android, Apple, Санкции в отношении России
11:09 09.01.2023 (обновлено: 13:07 09.01.2023)
 
Продажи iPhone упали из-за неудобства их использования, считает эксперт

Аналитик Муртазин: продажи iPhone в России упали из-за неудобства их использования

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПродавец и покупатель в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Продавец и покупатель в магазине re:Store на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Продавец и покупатель в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Продажи смартфонов iPhone в России по итогам прошедшего года заметно снизились из-за отсутствия комфорта при их использовании и неуверенности в будущем удобстве для пользователей, поделился мнением с РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
По данным мобильного оператора "Мегафон", в 2022 году продажи iPhone в розничной сети снизились на 22% в натуральном выражении по сравнению с 2021 годом. В МТС также подтвердили падение продаж iPhone в России по итогам года - на 45%. В пресс-службе "Билайна" добавили, что рынок проданных iPhone в 2022 году по сравнению с 2021 годом сократился на 48%. В рознице оператора Tele2 продажи iPhone год к году сократились всего на 4,5%. А по данным эксперта, продажи iPhone в России упали и вовсе в три раза.
Покупатель держит в руках телефон компании Apple в магазине re:Store на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря 2022, 11:01
СМИ: Apple лишил россиян популярных функций iPhone 14 из-за ухода из страны
"iPhone не покупают из-за того, что на сегодняшний день нет возможности использовать Apple Pay, нет ряда приложений в App Store, другими словами, нет комфортного использования. Кроме того, присутствует неуверенность в будущем, так как это очень дорогие устройства в том числе без возможности сервисного обслуживания", - сказал Муртазин.
По словам эксперта, если в прошлом феврале iPhone занимали 17% рынка смартфонов в России, то сейчас - около 5,5%.
"Переход на Android в 2022 году ускорился в России. Многие люди пока не меняют свои iPhone на Android, однако россияне уже приобретают их для того, чтобы попробовать в использовании", - заключил Муртазин.
Космодром Восточный - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 08:00Культура
То ли еще будет: какие технологии предугадали фантасты
 
ТехнологииЭкономикаЭльдар МуртазинРоссияMobile Research GroupМегафонМТСApple iPhoneGoogle AndroidAppleСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала