https://ria.ru/20230109/iphone-1843601041.html

Продажи iPhone упали из-за неудобства их использования, считает эксперт

Продажи iPhone упали из-за неудобства их использования, считает эксперт - РИА Новости, 09.01.2023

Продажи iPhone упали из-за неудобства их использования, считает эксперт

Продажи смартфонов iPhone в России по итогам прошедшего года заметно снизились из-за отсутствия комфорта при их использовании и неуверенности в будущем удобстве РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T11:09

2023-01-09T11:09

2023-01-09T13:07

технологии

экономика

эльдар муртазин

россия

mobile research group

мегафон

мтс

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Продажи смартфонов iPhone в России по итогам прошедшего года заметно снизились из-за отсутствия комфорта при их использовании и неуверенности в будущем удобстве для пользователей, поделился мнением с РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.По данным мобильного оператора "Мегафон", в 2022 году продажи iPhone в розничной сети снизились на 22% в натуральном выражении по сравнению с 2021 годом. В МТС также подтвердили падение продаж iPhone в России по итогам года - на 45%. В пресс-службе "Билайна" добавили, что рынок проданных iPhone в 2022 году по сравнению с 2021 годом сократился на 48%. В рознице оператора Tele2 продажи iPhone год к году сократились всего на 4,5%. А по данным эксперта, продажи iPhone в России упали и вовсе в три раза."iPhone не покупают из-за того, что на сегодняшний день нет возможности использовать Apple Pay, нет ряда приложений в App Store, другими словами, нет комфортного использования. Кроме того, присутствует неуверенность в будущем, так как это очень дорогие устройства в том числе без возможности сервисного обслуживания", - сказал Муртазин.По словам эксперта, если в прошлом феврале iPhone занимали 17% рынка смартфонов в России, то сейчас - около 5,5%."Переход на Android в 2022 году ускорился в России. Многие люди пока не меняют свои iPhone на Android, однако россияне уже приобретают их для того, чтобы попробовать в использовании", - заключил Муртазин.

https://ria.ru/20221226/iphone-1841308936.html

https://ria.ru/20230102/fantasty-1842225550.html

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технологии, экономика, эльдар муртазин, россия, mobile research group, мегафон, мтс, apple iphone, google android, apple, санкции в отношении россии