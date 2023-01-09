11:09 09.01.2023 (обновлено: 13:07 09.01.2023)
Продажи iPhone упали из-за неудобства их использования, считает эксперт
Аналитик Муртазин: продажи iPhone в России упали из-за неудобства их использования
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПродавец и покупатель в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Продавец и покупатель в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Продажи смартфонов iPhone в России по итогам прошедшего года заметно снизились из-за отсутствия комфорта при их использовании и неуверенности в будущем удобстве для пользователей, поделился мнением с РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
По данным мобильного оператора "Мегафон", в 2022 году продажи iPhone в розничной сети снизились на 22% в натуральном выражении по сравнению с 2021 годом. В МТС также подтвердили падение продаж iPhone в России по итогам года - на 45%. В пресс-службе "Билайна" добавили, что рынок проданных iPhone в 2022 году по сравнению с 2021 годом сократился на 48%. В рознице оператора Tele2 продажи iPhone год к году сократились всего на 4,5%. А по данным эксперта, продажи iPhone в России упали и вовсе в три раза.
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"iPhone не покупают из-за того, что на сегодняшний день нет возможности использовать Apple Pay, нет ряда приложений в App Store, другими словами, нет комфортного использования. Кроме того, присутствует неуверенность в будущем, так как это очень дорогие устройства в том числе без возможности сервисного обслуживания", - сказал Муртазин.
По словам эксперта, если в прошлом феврале iPhone занимали 17% рынка смартфонов в России, то сейчас - около 5,5%.
"Переход на Android в 2022 году ускорился в России. Многие люди пока не меняют свои iPhone на Android, однако россияне уже приобретают их для того, чтобы попробовать в использовании", - заключил Муртазин.