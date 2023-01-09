https://ria.ru/20230109/informbezopasnost-1843631592.html

Высший госсовет СГ рассмотрит концепцию информбезопасности

Высший госсовет СГ рассмотрит концепцию информбезопасности - РИА Новости, 09.01.2023

Высший госсовет СГ рассмотрит концепцию информбезопасности

На ближайшем заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России планируется рассмотреть концепцию информационной безопасности союза, которая... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T12:45

2023-01-09T12:45

2023-01-09T12:50

союзное государство

александр лукашенко

белоруссия

россия

восточная европа

безопасность

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МИНСК, 9 янв - РИА Новости. На ближайшем заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России планируется рассмотреть концепцию информационной безопасности союза, которая станет в определенной степени ответом на обстановку в Восточной Европе, сообщил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Ранее в понедельник он встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Я представил президенту предложения в повестку Высшего государственного совета. Они были принципиально поддержаны. И, конечно, мы предлагаем и просим утвердить концепцию информационной безопасности как определенный ответ на изменения той обстановки в регионе Восточной Европы", - приводит слова госсекретаря Союзного государства агентство Sputnik Беларусь. Мезенцев отметил, что в повестку ближайшего заседания Высшего госсовета также предлагается включить вопрос об итогах торгово-экономического взаимодействия Белоруссии и России за отчетный период, доклад правительств о том, что сделано по реализации 28 союзных программ по углублению экономической интеграции. "Мне кажется, сотрудничество республиканских и федеральных ведомств идет успешно. Оно идет, конечно, с содержательными спорами, но в духе подлинного товарищества и взаимодействия", - сказал он.По словам Мезенцева, в повестке заседания Высшего госсовета будут также вопросы, касающиеся бюджета Союзного государства, нового формата реализации нормативных актов, регламентирующих деятельность Белоруссии и России в союзном формате."Конечно, мы поднимем вопрос об отмене роуминга. Эта работа должна завершаться - было поручение президентов", - сказал госсекретарь.Он добавил, что также предложено президентам рассмотреть вопрос о символике Союзного государства. "Убежден в том, что те поручения, которые будут даны, позволят коллективным, общественным мнением определить тот флаг, тот гимн, которые будут соответствовать тому этапу отношений, который есть сегодня между Беларусью и Россией", - подчеркнул Мезенцев.Вместе с тем дата предстоящего заседания Высшего государственного совета еще не известна.

https://ria.ru/20221027/mintsifry-1827145738.html

https://ria.ru/20220803/informbezopasnost-1806837108.html

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восточная европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр лукашенко, белоруссия, россия, восточная европа, безопасность