https://ria.ru/20230109/informbezopasnost-1843631592.html
Высший госсовет СГ рассмотрит концепцию информбезопасности
Высший госсовет СГ рассмотрит концепцию информбезопасности - РИА Новости, 09.01.2023
Высший госсовет СГ рассмотрит концепцию информбезопасности
На ближайшем заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России планируется рассмотреть концепцию информационной безопасности союза, которая... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:45
2023-01-09T12:45
2023-01-09T12:50
союзное государство
александр лукашенко
белоруссия
россия
восточная европа
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596877970_0:382:2962:2048_1920x0_80_0_0_a2bd0100a1fe716588c51290190c5fc2.jpg
МИНСК, 9 янв - РИА Новости. На ближайшем заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России планируется рассмотреть концепцию информационной безопасности союза, которая станет в определенной степени ответом на обстановку в Восточной Европе, сообщил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Ранее в понедельник он встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Я представил президенту предложения в повестку Высшего государственного совета. Они были принципиально поддержаны. И, конечно, мы предлагаем и просим утвердить концепцию информационной безопасности как определенный ответ на изменения той обстановки в регионе Восточной Европы", - приводит слова госсекретаря Союзного государства агентство Sputnik Беларусь. Мезенцев отметил, что в повестку ближайшего заседания Высшего госсовета также предлагается включить вопрос об итогах торгово-экономического взаимодействия Белоруссии и России за отчетный период, доклад правительств о том, что сделано по реализации 28 союзных программ по углублению экономической интеграции. "Мне кажется, сотрудничество республиканских и федеральных ведомств идет успешно. Оно идет, конечно, с содержательными спорами, но в духе подлинного товарищества и взаимодействия", - сказал он.По словам Мезенцева, в повестке заседания Высшего госсовета будут также вопросы, касающиеся бюджета Союзного государства, нового формата реализации нормативных актов, регламентирующих деятельность Белоруссии и России в союзном формате."Конечно, мы поднимем вопрос об отмене роуминга. Эта работа должна завершаться - было поручение президентов", - сказал госсекретарь.Он добавил, что также предложено президентам рассмотреть вопрос о символике Союзного государства. "Убежден в том, что те поручения, которые будут даны, позволят коллективным, общественным мнением определить тот флаг, тот гимн, которые будут соответствовать тому этапу отношений, который есть сегодня между Беларусью и Россией", - подчеркнул Мезенцев.Вместе с тем дата предстоящего заседания Высшего государственного совета еще не известна.
https://ria.ru/20221027/mintsifry-1827145738.html
https://ria.ru/20220803/informbezopasnost-1806837108.html
белоруссия
россия
восточная европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596877970_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_2e625c0ffab856c799486be64735ee6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, россия, восточная европа, безопасность
Союзное государство, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Восточная Европа, Безопасность
12:45 09.01.2023 (обновлено: 12:50 09.01.2023)
Высший госсовет СГ рассмотрит концепцию информбезопасности
Мезенцев: высший госсовет Союзного государства рассмотрит концепцию информбезопасности
МИНСК, 9 янв - РИА Новости.
На ближайшем заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России планируется рассмотреть концепцию информационной безопасности союза, которая станет в определенной степени ответом на обстановку в Восточной Европе, сообщил
государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Ранее в понедельник он встретился в Минске
с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
.
"Я представил президенту предложения в повестку Высшего государственного совета. Они были принципиально поддержаны. И, конечно, мы предлагаем и просим утвердить концепцию информационной безопасности как определенный ответ на изменения той обстановки в регионе Восточной Европы", - приводит слова госсекретаря Союзного государства агентство Sputnik Беларусь.
Мезенцев
отметил, что в повестку ближайшего заседания Высшего госсовета также предлагается включить вопрос об итогах торгово-экономического взаимодействия Белоруссии и России за отчетный период, доклад правительств о том, что сделано по реализации 28 союзных программ по углублению экономической интеграции. "Мне кажется, сотрудничество республиканских и федеральных ведомств идет успешно. Оно идет, конечно, с содержательными спорами, но в духе подлинного товарищества и взаимодействия", - сказал он.
По словам Мезенцева, в повестке заседания Высшего госсовета будут также вопросы, касающиеся бюджета Союзного государства, нового формата реализации нормативных актов, регламентирующих деятельность Белоруссии и России в союзном формате.
"Конечно, мы поднимем вопрос об отмене роуминга. Эта работа должна завершаться - было поручение президентов", - сказал госсекретарь.
Он добавил, что также предложено президентам рассмотреть вопрос о символике Союзного государства. "Убежден в том, что те поручения, которые будут даны, позволят коллективным, общественным мнением определить тот флаг, тот гимн, которые будут соответствовать тому этапу отношений, который есть сегодня между Беларусью и Россией", - подчеркнул Мезенцев.
Вместе с тем дата предстоящего заседания Высшего государственного совета еще не известна.