https://ria.ru/20230109/informatsiya-1843640185.html

Кремль доверяет информации Минобороны о ходе СВО, заявил Песков

Кремль доверяет информации Минобороны о ходе СВО, заявил Песков - РИА Новости, 09.01.2023

Кремль доверяет информации Минобороны о ходе СВО, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле абсолютно доверяют информации Минобороны РФ о ходе СВО. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T13:14

2023-01-09T13:14

2023-01-09T13:14

специальная военная операция на украине

игорь конашенков

россия

безопасность

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле абсолютно доверяют информации Минобороны РФ о ходе СВО. "В Кремле есть абсолютное доверие. Хочу напомнить вам слова президента о том, что главным и единственным, легитимным, полным источником информации о том, что происходит в ходе специальной военной операции, является министерство обороны", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о доверии в Кремле к информации, предоставляемой Минобороны РФ. Он отметил, что Минобороны в основном распространяет информацию во время брифингов, которые проводит официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20230109/oproverzhenie-1843636447.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

игорь конашенков, россия, безопасность, дмитрий песков