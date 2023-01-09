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Кремль доверяет информации Минобороны о ходе СВО, заявил Песков - РИА Новости, 09.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/informatsiya-1843640185.html
Кремль доверяет информации Минобороны о ходе СВО, заявил Песков
Кремль доверяет информации Минобороны о ходе СВО, заявил Песков - РИА Новости, 09.01.2023
Кремль доверяет информации Минобороны о ходе СВО, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле абсолютно доверяют информации Минобороны РФ о ходе СВО. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:14
2023-01-09T13:14
специальная военная операция на украине
игорь конашенков
россия
безопасность
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле абсолютно доверяют информации Минобороны РФ о ходе СВО. "В Кремле есть абсолютное доверие. Хочу напомнить вам слова президента о том, что главным и единственным, легитимным, полным источником информации о том, что происходит в ходе специальной военной операции, является министерство обороны", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о доверии в Кремле к информации, предоставляемой Минобороны РФ. Он отметил, что Минобороны в основном распространяет информацию во время брифингов, которые проводит официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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игорь конашенков, россия, безопасность, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Игорь Конашенков, Россия, Безопасность, Дмитрий Песков
13:14 09.01.2023
 
Кремль доверяет информации Минобороны о ходе СВО, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: в Кремле абсолютно доверяют информации Минобороны

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве
Вид на Кремль с Парящего моста в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле абсолютно доверяют информации Минобороны РФ о ходе СВО.
"В Кремле есть абсолютное доверие. Хочу напомнить вам слова президента о том, что главным и единственным, легитимным, полным источником информации о том, что происходит в ходе специальной военной операции, является министерство обороны", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о доверии в Кремле к информации, предоставляемой Минобороны РФ.
Он отметил, что Минобороны в основном распространяет информацию во время брифингов, которые проводит официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеИгорь КонашенковРоссияБезопасностьДмитрий Песков
 
 
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