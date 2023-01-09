https://ria.ru/20230109/informatsiya-1843640185.html
Кремль доверяет информации Минобороны о ходе СВО, заявил Песков
Кремль доверяет информации Минобороны о ходе СВО, заявил Песков - РИА Новости, 09.01.2023
Кремль доверяет информации Минобороны о ходе СВО, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле абсолютно доверяют информации Минобороны РФ о ходе СВО. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:14
2023-01-09T13:14
2023-01-09T13:14
специальная военная операция на украине
игорь конашенков
россия
безопасность
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843384504_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_6a6afe6c09517d2563d22ec57f990608.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле абсолютно доверяют информации Минобороны РФ о ходе СВО. "В Кремле есть абсолютное доверие. Хочу напомнить вам слова президента о том, что главным и единственным, легитимным, полным источником информации о том, что происходит в ходе специальной военной операции, является министерство обороны", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о доверии в Кремле к информации, предоставляемой Минобороны РФ. Он отметил, что Минобороны в основном распространяет информацию во время брифингов, которые проводит официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
https://ria.ru/20230109/oproverzhenie-1843636447.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843384504_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_e91459e0ca405c72aec398c5518fd7d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь конашенков, россия, безопасность, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Игорь Конашенков, Россия, Безопасность, Дмитрий Песков
Кремль доверяет информации Минобороны о ходе СВО, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: в Кремле абсолютно доверяют информации Минобороны