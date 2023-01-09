https://ria.ru/20230109/gruziya-1843786402.html

Слуцкий назвал попытки Запада открыть в Грузии "второй фронт" призрачными

Слуцкий назвал попытки Запада открыть в Грузии "второй фронт" призрачными - РИА Новости, 09.01.2023

Слуцкий назвал попытки Запада открыть в Грузии "второй фронт" призрачными

Попытки Запада открыть против России "второй фронт" на Кавказе, в частности в Грузии, становятся призрачными, сообщил глава комитета ГД по международным делам... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T23:53

2023-01-09T23:53

2023-01-09T23:53

в мире

грузия

леонид слуцкий (политик)

владимир зеленский

ираклий гарибашвили

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Попытки Запада открыть против России "второй фронт" на Кавказе, в частности в Грузии, становятся призрачными, сообщил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. Ранее временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что Киев просил Тбилиси вернуть переданные ему в 2008 году комплексы "Бук", но грузинские власти отказали. По мнению парламентария, власти Грузии "извлекли уроки из событий вокруг Абхазии и Южной Осетии и не собираются втягиваться в войну "до последнего грузина". Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что Грузия не присоединится к введенным Западом множественным санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Вскоре Владимир Зеленский принял решение об отзыве украинского посла из Тбилиси. Временный поверенный в делах Украины в Грузии Касьянов также заявлял, что Тбилиси игнорирует просьбы Киева о помощи в передаче техники военного или двойного назначения.

https://ria.ru/20221220/saakashvili-1839971510.html

грузия

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в мире, грузия, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, ираклий гарибашвили