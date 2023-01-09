Слуцкий назвал попытки Запада открыть в Грузии "второй фронт" призрачными
Слуцкий назвал попытки Запада открыть в Грузии "второй фронт" против России призрачными
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР в Госдуме России Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме России Леонид Слуцкий . Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Попытки Запада открыть против России "второй фронт" на Кавказе, в частности в Грузии, становятся призрачными, сообщил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
"Попытки Запада, о которых писали в западных же СМИ, открыть на Кавказе против России "второй фронт", похоже, становятся все более призрачными. Хотя так называемые "союзники" продолжают давить на Тбилиси, прилагая немало усилий, чтобы втянуть его в обреченную на провал военную авантюру", - написал он.
По мнению парламентария, власти Грузии "извлекли уроки из событий вокруг Абхазии и Южной Осетии и не собираются втягиваться в войну "до последнего грузина".
Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что Грузия не присоединится к введенным Западом множественным санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Вскоре Владимир Зеленский принял решение об отзыве украинского посла из Тбилиси. Временный поверенный в делах Украины в Грузии Касьянов также заявлял, что Тбилиси игнорирует просьбы Киева о помощи в передаче техники военного или двойного назначения.
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