https://ria.ru/20230109/gruz-1843662991.html

У летевшего в Магадан самолета при взлете открылся грузовой отсек

У летевшего в Магадан самолета при взлете открылся грузовой отсек - РИА Новости, 09.01.2023

У летевшего в Магадан самолета при взлете открылся грузовой отсек

У самолета авиакомпании "ИрАэро" при вылете из поселка Маган Республики Саха (Якутия) в Магадан открылся грузовой люк, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T14:27

2023-01-09T14:27

2023-01-09T16:25

магадан

происшествия

россия

ираэро

республика саха (якутия)

магаданская область

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МАГАДАН/ИРКУТСК, 9 янв — РИА Новости. У самолета авиакомпании "ИрАэро" при вылете из поселка Маган Республики Саха (Якутия) в Магадан открылся грузовой люк, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры."Самолет авиакомпании "ИрАэро" совершал сегодня рейс из аэропорта Маган Республики Саха (Якутия) в аэропорт Магадана. При взлете открылся грузовой люк для багажа, неисправность тут же была выявлена, никто не пострадал. Якутская транспортная прокуратура проводит проверку", — сказал собеседник агентства.Он также отметил, что самолет вернулся в аэропорт Маган и благополучно приземлился. Пассажиров обеспечили питанием и разместили в гостинице. Авиакомпания должна предоставить запасной борт, который доставит людей в Магадан.Как уточнил РИА Новости представитель магаданского аэропорта, этот самолет — чартер, который вез в город вахтовиков.СК в Якутии проводит доследственную проверку инцидента.Из-за повреждения креплений рампы открылся грузовой люк, часть багажа вылетела из самолета, уточнили в ведомстве. На борту самолета находились 25 пассажиров и шесть членов экипажа.Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и опросили членов экипажа.

https://ria.ru/20230109/aeroporty-1843619115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

магадан, происшествия, россия, ираэро, республика саха (якутия), магаданская область