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У летевшего в Магадан самолета при взлете открылся грузовой отсек - РИА Новости, 09.01.2023
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У летевшего в Магадан самолета при взлете открылся грузовой отсек
У летевшего в Магадан самолета при взлете открылся грузовой отсек - РИА Новости, 09.01.2023
У летевшего в Магадан самолета при взлете открылся грузовой отсек
У самолета авиакомпании "ИрАэро" при вылете из поселка Маган Республики Саха (Якутия) в Магадан открылся грузовой люк, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T14:27
2023-01-09T16:25
магадан
происшествия
россия
ираэро
республика саха (якутия)
магаданская область
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МАГАДАН/ИРКУТСК, 9 янв — РИА Новости. У самолета авиакомпании "ИрАэро" при вылете из поселка Маган Республики Саха (Якутия) в Магадан открылся грузовой люк, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры."Самолет авиакомпании "ИрАэро" совершал сегодня рейс из аэропорта Маган Республики Саха (Якутия) в аэропорт Магадана. При взлете открылся грузовой люк для багажа, неисправность тут же была выявлена, никто не пострадал. Якутская транспортная прокуратура проводит проверку", — сказал собеседник агентства.Он также отметил, что самолет вернулся в аэропорт Маган и благополучно приземлился. Пассажиров обеспечили питанием и разместили в гостинице. Авиакомпания должна предоставить запасной борт, который доставит людей в Магадан.Как уточнил РИА Новости представитель магаданского аэропорта, этот самолет — чартер, который вез в город вахтовиков.СК в Якутии проводит доследственную проверку инцидента.Из-за повреждения креплений рампы открылся грузовой люк, часть багажа вылетела из самолета, уточнили в ведомстве. На борту самолета находились 25 пассажиров и шесть членов экипажа.Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и опросили членов экипажа.
https://ria.ru/20230109/aeroporty-1843619115.html
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магадан, происшествия, россия, ираэро, республика саха (якутия), магаданская область
Магадан, Происшествия, Россия, ИрАэро, Республика Саха (Якутия), Магаданская область
14:27 09.01.2023 (обновлено: 16:25 09.01.2023)
 
У летевшего в Магадан самолета при взлете открылся грузовой отсек

Самолет вернулся в аэропорт якутского Магана из-за открывшегося при взлете грузового люка

© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФСамолет Ан-26, следовавший по маршруту Маган — Магадан, после приземления с открытой грузовой рампой
Самолет Ан-26, следовавший по маршруту Маган — Магадан, после приземления с открытой грузовой рампой - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
Самолет Ан-26, следовавший по маршруту Маган — Магадан, после приземления с открытой грузовой рампой
Читать ria.ru в
МАГАДАН/ИРКУТСК, 9 янв — РИА Новости. У самолета авиакомпании "ИрАэро" при вылете из поселка Маган Республики Саха (Якутия) в Магадан открылся грузовой люк, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"Самолет авиакомпании "ИрАэро" совершал сегодня рейс из аэропорта Маган Республики Саха (Якутия) в аэропорт Магадана. При взлете открылся грузовой люк для багажа, неисправность тут же была выявлена, никто не пострадал. Якутская транспортная прокуратура проводит проверку", — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что самолет вернулся в аэропорт Маган и благополучно приземлился. Пассажиров обеспечили питанием и разместили в гостинице. Авиакомпания должна предоставить запасной борт, который доставит людей в Магадан.
Как уточнил РИА Новости представитель магаданского аэропорта, этот самолет — чартер, который вез в город вахтовиков.

"Регулярных рейсов из Магана к нам нет. Инцидент произошел через 30 минут после вылета самолета, так что он даже не долетел до авиапространства нашего региона. Самолет сразу же вернулся в аэропорт Маган", — рассказал собеседник агентства.

СК в Якутии проводит доследственную проверку инцидента.
Из-за повреждения креплений рампы открылся грузовой люк, часть багажа вылетела из самолета, уточнили в ведомстве. На борту самолета находились 25 пассажиров и шесть членов экипажа.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и опросили членов экипажа.
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