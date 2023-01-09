https://ria.ru/20230109/gretsiya-1843621820.html

В Компартии Греции спрогнозировали ухудшение ситуации в стране

В Компартии Греции спрогнозировали ухудшение ситуации в стране - РИА Новости, 09.01.2023

В Компартии Греции спрогнозировали ухудшение ситуации в стране

Компартия Греция (КПГ) прогнозирует ухудшение ситуации в стране, она считает необоснованными предположения, что европейская рецессия не коснется греческой... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T12:15

2023-01-09T12:15

2023-01-09T12:15

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АФИНЫ, 9 янв – РИА Новости. Компартия Греция (КПГ) прогнозирует ухудшение ситуации в стране, она считает необоснованными предположения, что европейская рецессия не коснется греческой экономики, и опасается последствий участия Греции в конфликте на Украине, а также обострения греко-турецких отношений, следует из документа "Решение центрального комитета о ситуации и предвыборной борьбе", в котором дается оценка ряда событий в Греции и Европе. Центральный комитет КПГ принял программу действий партии на следующий период, основанную на политических и экономических событиях и с учетом предстоящих парламентских выборов. "КПГ отдает все свои силы для массового участия и укрепления всех важнейших фронтов борьбы за жизнь и будущее трудящихся, таких как дороговизна, энергетическая бедность, трудовые права и доходы рабочих, распродажа жилья должников с аукционов, охрана здоровья", - говорится в документе. КПГ среди факторов, оказывающих негативное влияние на ситуацию, выделила такие международные экономические и геополитические события, как конфликт на Украине "между евроатлантическим блоком с одной стороны и Россией и ее союзниками с другой", усиление конфликта между США и Китаем за первенство в мировой системе, усиление противоречий внутри "традиционных" союзов, таких как НАТО и ЕС. "Усиливается участие Греции как в военном планировании, в котором, среди прочего, - планы по отправке ракет С-300 (на Украину), так и в энергетической войне и экономическом соперничестве - станции по поставке СПГ, пакеты санкций ЕС против России и так далее. Таким образом, риски для народа и страны еще больше умножаются из-за усиления конфликтов в регионе и агрессивных планов Турции, которая торгуется за свои отношения с НАТО и ЕС", - добавляется в документе. Кроме того, Компартия раскритиковала экономическую политику правящей партии "Новая демократия". "Отказ от лигнита (для производства электроэнергии), ставка на природный газ, инвестиции в некоторые возобновляемые источники энергии и зеленое электричество, которые привели к росту цен для трудящихся, а также огромные прибыли энергетических групп американских монополий, которые производят СПГ, и судовладельцев, которые его транспортируют, как раз и являются основой энергетической бедности", - считает КПГ. По ее мнению, инвестиции в туризм превращают популярный отдых в дорогой товар, ведут к росту стоимости жилья, а расширение электронной коммерции обостряет конкуренцию, приводит к закрытию десятков тысяч малых предприятий. КПГ указывает, что аналитики в ЕС и во всем мире предупреждают о еще более глубоком и синхронизированном кризисе, а Европейский центральный банк готовится к новому повышению процентных ставок, что напрямую повлияет на погашение ипотеки и других кредитов. "Необоснованным является заявление о том, что греческая экономика может остаться невредимой в результате европейской, или глобальной рецессии. Греческая экономика развивается не "за стеклом". Ведь так называемый "большой паровоз" греческой экономики - туризм - может испытать значительный спад в условиях европейского или мирового кризиса", - отмечается в документе. КПГ назвала "огромным обманом" заявление правительства о том, что энергетическая бедность является "импортированной проблемой", возникшей в результате конфликта на Украине. "Не только потому что скачок цен был до войны - и тогда правительства объясняли его другими причинами, - но и потому, что Греция полностью интегрирована в единый рынок Европейского Союза, в соответствующие структуры и механизмы, такие как, например, ЕЦБ, торговлю выбросами и энергетическую биржу, которые являются "поджигателями" дороговизны", - считает КПГ. "Свидетельствами гниения и реакции являются, в частности, слежка, коррупционные явления, рост репрессий и государственного насилия", - добавили в партии.

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https://ria.ru/20230109/evrosoyuz-1843618937.html

https://ria.ru/20221221/gretsiya-1840159299.html

https://ria.ru/20221228/obyazatelstva-1842046504.html

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