https://ria.ru/20230109/granitsa-1843570724.html

Между Хабаровским и Приморским краями официально определили границу

Между Хабаровским и Приморским краями официально определили границу - РИА Новости, 09.01.2023

Между Хабаровским и Приморским краями официально определили границу

Специалисты впервые в истории официально установили границу между Хабаровским и Приморским краями, ее протяженность составляет 1142 километра, сообщили в... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T08:20

2023-01-09T08:20

2023-01-09T08:20

приморский край

хабаровский край

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 9 янв - РИА Новости. Специалисты впервые в истории официально установили границу между Хабаровским и Приморским краями, ее протяженность составляет 1142 километра, сообщили в пресс-службе Росреестра. "Описательная часть границы была подготовлена давно, однако в ходе землеустроительных работ при сравнении картографических и кадастровых исходных материалов обоих регионов были найдены существенные расхождения в границах 37 участков и пять особо охраняемых территорий регионального значения... В ходе переговоров все вопросы были урегулированы, и теперь между нашими соседними регионами есть официальная граница", - передает пресс-служба заявление главы управления Росреестра по Приморью Евгения Русецкого. По приведенным пресс-службой словам замминистра имущественных и земельных отношений Приморья Олега Топчиенко, рубеж между двумя регионами, не существовавший официально до последнего момента, внесен в единый государственный реестр. Граница длиной 1142 километра проходит через реки, леса, горные хребты, автодорогу А-370 "Уссури" и Транссибирскую магистраль. Хабаровский и Приморский края были образованы в 1938 году разделением существовавшего до этого Дальневосточного края РСФСР на две части.

https://ria.ru/20230107/knr-1843332147.html

приморский край

хабаровский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

приморский край, хабаровский край, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), россия