https://ria.ru/20230109/granitsa-1843570724.html
Между Хабаровским и Приморским краями официально определили границу
Между Хабаровским и Приморским краями официально определили границу - РИА Новости, 09.01.2023
Между Хабаровским и Приморским краями официально определили границу
Специалисты впервые в истории официально установили границу между Хабаровским и Приморским краями, ее протяженность составляет 1142 километра, сообщили в... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T08:20
2023-01-09T08:20
2023-01-09T08:20
приморский край
хабаровский край
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 9 янв - РИА Новости. Специалисты впервые в истории официально установили границу между Хабаровским и Приморским краями, ее протяженность составляет 1142 километра, сообщили в пресс-службе Росреестра. "Описательная часть границы была подготовлена давно, однако в ходе землеустроительных работ при сравнении картографических и кадастровых исходных материалов обоих регионов были найдены существенные расхождения в границах 37 участков и пять особо охраняемых территорий регионального значения... В ходе переговоров все вопросы были урегулированы, и теперь между нашими соседними регионами есть официальная граница", - передает пресс-служба заявление главы управления Росреестра по Приморью Евгения Русецкого. По приведенным пресс-службой словам замминистра имущественных и земельных отношений Приморья Олега Топчиенко, рубеж между двумя регионами, не существовавший официально до последнего момента, внесен в единый государственный реестр. Граница длиной 1142 километра проходит через реки, леса, горные хребты, автодорогу А-370 "Уссури" и Транссибирскую магистраль. Хабаровский и Приморский края были образованы в 1938 году разделением существовавшего до этого Дальневосточного края РСФСР на две части.
https://ria.ru/20230107/knr-1843332147.html
приморский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, хабаровский край, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), россия
Приморский край, Хабаровский край, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Россия
Между Хабаровским и Приморским краями официально определили границу
Между Хабаровским и Приморским краями впервые в истории официально определили границу
ВЛАДИВОСТОК, 9 янв - РИА Новости. Специалисты впервые в истории официально установили границу между Хабаровским и Приморским краями, ее протяженность составляет 1142 километра, сообщили в пресс-службе Росреестра.
"Описательная часть границы была подготовлена давно, однако в ходе землеустроительных работ при сравнении картографических и кадастровых исходных материалов обоих регионов были найдены существенные расхождения в границах 37 участков и пять особо охраняемых территорий регионального значения... В ходе переговоров все вопросы были урегулированы, и теперь между нашими соседними регионами есть официальная граница", - передает пресс-служба заявление главы управления Росреестра по Приморью Евгения Русецкого.
По приведенным пресс-службой словам замминистра имущественных и земельных отношений Приморья Олега Топчиенко, рубеж между двумя регионами, не существовавший официально до последнего момента, внесен в единый государственный реестр. Граница длиной 1142 километра проходит через реки, леса, горные хребты, автодорогу А-370 "Уссури" и Транссибирскую магистраль.
Хабаровский и Приморский края были образованы в 1938 году разделением существовавшего до этого Дальневосточного края РСФСР
на две части.