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Между Хабаровским и Приморским краями официально определили границу - РИА Новости, 09.01.2023
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Между Хабаровским и Приморским краями официально определили границу
Между Хабаровским и Приморским краями официально определили границу - РИА Новости, 09.01.2023
Между Хабаровским и Приморским краями официально определили границу
Специалисты впервые в истории официально установили границу между Хабаровским и Приморским краями, ее протяженность составляет 1142 километра, сообщили в... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T08:20
2023-01-09T08:20
приморский край
хабаровский край
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 9 янв - РИА Новости. Специалисты впервые в истории официально установили границу между Хабаровским и Приморским краями, ее протяженность составляет 1142 километра, сообщили в пресс-службе Росреестра. "Описательная часть границы была подготовлена давно, однако в ходе землеустроительных работ при сравнении картографических и кадастровых исходных материалов обоих регионов были найдены существенные расхождения в границах 37 участков и пять особо охраняемых территорий регионального значения... В ходе переговоров все вопросы были урегулированы, и теперь между нашими соседними регионами есть официальная граница", - передает пресс-служба заявление главы управления Росреестра по Приморью Евгения Русецкого. По приведенным пресс-службой словам замминистра имущественных и земельных отношений Приморья Олега Топчиенко, рубеж между двумя регионами, не существовавший официально до последнего момента, внесен в единый государственный реестр. Граница длиной 1142 километра проходит через реки, леса, горные хребты, автодорогу А-370 "Уссури" и Транссибирскую магистраль. Хабаровский и Приморский края были образованы в 1938 году разделением существовавшего до этого Дальневосточного края РСФСР на две части.
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приморский край, хабаровский край, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), россия
Приморский край, Хабаровский край, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Россия
08:20 09.01.2023
 
Между Хабаровским и Приморским краями официально определили границу

Между Хабаровским и Приморским краями впервые в истории официально определили границу

© Фото : АО "Многовершинное"Горы в Хабаровском крае
Горы в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Фото : АО "Многовершинное"
Горы в Хабаровском крае. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 янв - РИА Новости. Специалисты впервые в истории официально установили границу между Хабаровским и Приморским краями, ее протяженность составляет 1142 километра, сообщили в пресс-службе Росреестра.
"Описательная часть границы была подготовлена давно, однако в ходе землеустроительных работ при сравнении картографических и кадастровых исходных материалов обоих регионов были найдены существенные расхождения в границах 37 участков и пять особо охраняемых территорий регионального значения... В ходе переговоров все вопросы были урегулированы, и теперь между нашими соседними регионами есть официальная граница", - передает пресс-служба заявление главы управления Росреестра по Приморью Евгения Русецкого.
По приведенным пресс-службой словам замминистра имущественных и земельных отношений Приморья Олега Топчиенко, рубеж между двумя регионами, не существовавший официально до последнего момента, внесен в единый государственный реестр. Граница длиной 1142 километра проходит через реки, леса, горные хребты, автодорогу А-370 "Уссури" и Транссибирскую магистраль.
Хабаровский и Приморский края были образованы в 1938 году разделением существовавшего до этого Дальневосточного края РСФСР на две части.
Граница России и Китая - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
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КНР сообщила об открытии сообщения еще в одном пункте пропуска в Приморье
 
Приморский крайХабаровский крайФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Россия
 
 
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