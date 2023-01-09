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Источник не исключил встречу Путина с лидерами фракций ГД в начале февраля - РИА Новости, 09.01.2023
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Источник не исключил встречу Путина с лидерами фракций ГД в начале февраля
Источник не исключил встречу Путина с лидерами фракций ГД в начале февраля - РИА Новости, 09.01.2023
Источник не исключил встречу Путина с лидерами фракций ГД в начале февраля
Встреча президента России Владимира Путина с руководителями фракций в Госдуме может состояться в начале февраля, сообщил РИА Новости источник в Думе. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:36
2023-01-09T12:36
политика
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с руководителями фракций в Госдуме может состояться в начале февраля, сообщил РИА Новости источник в Думе. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил РИА Новости, что такая встреча с Путиным готовится, она необходима, ее надо провести "не откладывая". В Кремле после обещали своевременно сообщить о встрече президента с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций. "Начало февраля", - уточнил собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Дату встречи источник назвать не смог, отметив, что она может быть известна за неделю до мероприятия.
https://ria.ru/20230103/vstrecha-1842937487.html
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политика, владимир путин, госдума рф
Политика, Владимир Путин, Госдума РФ
12:36 09.01.2023
 
Источник не исключил встречу Путина с лидерами фракций ГД в начале февраля

Источник считает, что Путин встретится с лидерами фракций Госдумы в начале февраля

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с руководителями фракций в Госдуме может состояться в начале февраля, сообщил РИА Новости источник в Думе.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил РИА Новости, что такая встреча с Путиным готовится, она необходима, ее надо провести "не откладывая". В Кремле после обещали своевременно сообщить о встрече президента с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций.
"Начало февраля", - уточнил собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Дату встречи источник назвать не смог, отметив, что она может быть известна за неделю до мероприятия.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
3 января, 13:58
В Кремле пообещали сообщить о встрече Путина с руководством Госдумы
 
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