https://ria.ru/20230109/gosduma-1843629855.html

Источник не исключил встречу Путина с лидерами фракций ГД в начале февраля

Источник не исключил встречу Путина с лидерами фракций ГД в начале февраля - РИА Новости, 09.01.2023

Источник не исключил встречу Путина с лидерами фракций ГД в начале февраля

Встреча президента России Владимира Путина с руководителями фракций в Госдуме может состояться в начале февраля, сообщил РИА Новости источник в Думе. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T12:36

2023-01-09T12:36

2023-01-09T12:36

политика

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с руководителями фракций в Госдуме может состояться в начале февраля, сообщил РИА Новости источник в Думе. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил РИА Новости, что такая встреча с Путиным готовится, она необходима, ее надо провести "не откладывая". В Кремле после обещали своевременно сообщить о встрече президента с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций. "Начало февраля", - уточнил собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Дату встречи источник назвать не смог, отметив, что она может быть известна за неделю до мероприятия.

https://ria.ru/20230103/vstrecha-1842937487.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир путин, госдума рф