https://ria.ru/20230109/gosduma-1843629855.html
Источник не исключил встречу Путина с лидерами фракций ГД в начале февраля
Источник не исключил встречу Путина с лидерами фракций ГД в начале февраля - РИА Новости, 09.01.2023
Источник не исключил встречу Путина с лидерами фракций ГД в начале февраля
Встреча президента России Владимира Путина с руководителями фракций в Госдуме может состояться в начале февраля, сообщил РИА Новости источник в Думе. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:36
2023-01-09T12:36
2023-01-09T12:36
политика
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с руководителями фракций в Госдуме может состояться в начале февраля, сообщил РИА Новости источник в Думе. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил РИА Новости, что такая встреча с Путиным готовится, она необходима, ее надо провести "не откладывая". В Кремле после обещали своевременно сообщить о встрече президента с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций. "Начало февраля", - уточнил собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Дату встречи источник назвать не смог, отметив, что она может быть известна за неделю до мероприятия.
https://ria.ru/20230103/vstrecha-1842937487.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, владимир путин, госдума рф
Политика, Владимир Путин, Госдума РФ
Источник не исключил встречу Путина с лидерами фракций ГД в начале февраля
Источник считает, что Путин встретится с лидерами фракций Госдумы в начале февраля