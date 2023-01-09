https://ria.ru/20230109/gorlovka-1843677882.html

На территории психоневрологической больницы в Горловке разорвался снаряд

На территории психоневрологической больницы в Горловке разорвался снаряд - РИА Новости, 09.01.2023

На территории психоневрологической больницы в Горловке разорвался снаряд

Украинские войска обстреляли центр Горловки в ДНР, в результате обстрела снаряд разорвался на территории психоневрологической больницы, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T15:11

2023-01-09T15:11

2023-01-09T15:22

специальная военная операция на украине

горловка

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр Горловки в ДНР, в результате обстрела снаряд разорвался на территории психоневрологической больницы, сообщил мэр города Иван Приходько."Украинские неонацисты подвергли обстрелу центр Горловки. В результате вооруженной агрессии вражеский снаряд разорвался на территории прогулочного двора городской психоневрологической больницы. Без пострадавших", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в 15.00 украинские войска выпустили по центру Горловки три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230109/diversanty-1843665033.html

горловка

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, происшествия