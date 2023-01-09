https://ria.ru/20230109/gorlovka-1843677882.html
На территории психоневрологической больницы в Горловке разорвался снаряд
На территории психоневрологической больницы в Горловке разорвался снаряд - РИА Новости, 09.01.2023
На территории психоневрологической больницы в Горловке разорвался снаряд
Украинские войска обстреляли центр Горловки в ДНР, в результате обстрела снаряд разорвался на территории психоневрологической больницы, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:11
2023-01-09T15:11
2023-01-09T15:22
специальная военная операция на украине
горловка
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр Горловки в ДНР, в результате обстрела снаряд разорвался на территории психоневрологической больницы, сообщил мэр города Иван Приходько."Украинские неонацисты подвергли обстрелу центр Горловки. В результате вооруженной агрессии вражеский снаряд разорвался на территории прогулочного двора городской психоневрологической больницы. Без пострадавших", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в 15.00 украинские войска выпустили по центру Горловки три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230109/diversanty-1843665033.html
горловка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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горловка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Происшествия
15:11 09.01.2023 (обновлено: 15:22 09.01.2023)
На территории психоневрологической больницы в Горловке разорвался снаряд
На территории психоневрологической больницы в центре Горловке разорвался снаряд