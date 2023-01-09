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Жительница села в Башкирии напугала пьяных водителей ледяным полицейским - РИА Новости, 09.01.2023
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Жительница села в Башкирии напугала пьяных водителей ледяным полицейским
Жительница села в Башкирии напугала пьяных водителей ледяным полицейским - РИА Новости, 09.01.2023
Жительница села в Башкирии напугала пьяных водителей ледяным полицейским
Жительница села в Башкирии сотворила из льда и снега скульптуру сотрудника ГИБДД и полицейскую машину, напугав пьяных водителей, которые долго боялись выезжать... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T11:13
2023-01-09T11:13
происшествия
учалинский район
республика башкортостан
гибдд мвд рф
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УФА, 9 янв – РИА Новости. Жительница села в Башкирии сотворила из льда и снега скульптуру сотрудника ГИБДД и полицейскую машину, напугав пьяных водителей, которые долго боялись выезжать на машинах, сообщили в МВД по региону. Ведомство в своем Telegram-канале опубликовало фотографию ледяной композиции, которую сделала жительница села Новобайрамгулово Учалинского района Файза Фаттахова. "Полицейская машина со спецмигалками" и стоящий рядом с жезлом в руках "сотрудник ГИБДД" издалека кажутся натуральными. Автор одела полицейского в спецодежду с зеленым жилетом. "Кто-то, приняв фигуру за реального сотрудника Госавтоинспекции, даже побоялись выезжать со двора. А потому что не были уверены в собственной трезвости. Увидев эти скульптуры, некоторые граждане, не доехав, развернулись. Другие - ждали, не выходя из дома, ожидая смены дислокации дорожного патруля. И решились проехать только после того, как сельчане объяснили им, что это просто ледяные статуи", - рассказали в МВД. Полицейское ведомство поблагодарило сельчанку за помощь сотрудникам Госавтоинспекции в профилактике пьяного вождения.
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учалинский район
республика башкортостан
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происшествия, учалинский район, республика башкортостан, гибдд мвд рф
Происшествия, Учалинский район, Республика Башкортостан, ГИБДД МВД РФ
11:13 09.01.2023
 
Жительница села в Башкирии напугала пьяных водителей ледяным полицейским

Жительница Башкирии создала ледяную фигуру сотрудника ГИБДД и напугала пьяных водителей

© Фото очевидцаЛедяные скульптуры в деревне Новобайрамгулово
Ледяные скульптуры в деревне Новобайрамгулово
© Фото очевидца
Ледяные скульптуры в деревне Новобайрамгулово
Читать ria.ru в
УФА, 9 янв – РИА Новости. Жительница села в Башкирии сотворила из льда и снега скульптуру сотрудника ГИБДД и полицейскую машину, напугав пьяных водителей, которые долго боялись выезжать на машинах, сообщили в МВД по региону.
Ведомство в своем Telegram-канале опубликовало фотографию ледяной композиции, которую сделала жительница села Новобайрамгулово Учалинского района Файза Фаттахова. "Полицейская машина со спецмигалками" и стоящий рядом с жезлом в руках "сотрудник ГИБДД" издалека кажутся натуральными. Автор одела полицейского в спецодежду с зеленым жилетом.
"Кто-то, приняв фигуру за реального сотрудника Госавтоинспекции, даже побоялись выезжать со двора. А потому что не были уверены в собственной трезвости. Увидев эти скульптуры, некоторые граждане, не доехав, развернулись. Другие - ждали, не выходя из дома, ожидая смены дислокации дорожного патруля. И решились проехать только после того, как сельчане объяснили им, что это просто ледяные статуи", - рассказали в МВД.
Полицейское ведомство поблагодарило сельчанку за помощь сотрудникам Госавтоинспекции в профилактике пьяного вождения.
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ПроисшествияУчалинский районРеспублика БашкортостанГИБДД МВД РФ
 
 
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