Жительница села в Башкирии напугала пьяных водителей ледяным полицейским
Жительница Башкирии создала ледяную фигуру сотрудника ГИБДД и напугала пьяных водителей
© Фото очевидцаЛедяные скульптуры в деревне Новобайрамгулово
© Фото очевидца
Ледяные скульптуры в деревне Новобайрамгулово
УФА, 9 янв – РИА Новости. Жительница села в Башкирии сотворила из льда и снега скульптуру сотрудника ГИБДД и полицейскую машину, напугав пьяных водителей, которые долго боялись выезжать на машинах, сообщили в МВД по региону.
Ведомство в своем Telegram-канале опубликовало фотографию ледяной композиции, которую сделала жительница села Новобайрамгулово Учалинского района Файза Фаттахова. "Полицейская машина со спецмигалками" и стоящий рядом с жезлом в руках "сотрудник ГИБДД" издалека кажутся натуральными. Автор одела полицейского в спецодежду с зеленым жилетом.
"Кто-то, приняв фигуру за реального сотрудника Госавтоинспекции, даже побоялись выезжать со двора. А потому что не были уверены в собственной трезвости. Увидев эти скульптуры, некоторые граждане, не доехав, развернулись. Другие - ждали, не выходя из дома, ожидая смены дислокации дорожного патруля. И решились проехать только после того, как сельчане объяснили им, что это просто ледяные статуи", - рассказали в МВД.
Полицейское ведомство поблагодарило сельчанку за помощь сотрудникам Госавтоинспекции в профилактике пьяного вождения.
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