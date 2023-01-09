https://ria.ru/20230109/gibdd-1843602614.html

Жительница села в Башкирии напугала пьяных водителей ледяным полицейским

Жительница села в Башкирии напугала пьяных водителей ледяным полицейским - РИА Новости, 09.01.2023

Жительница села в Башкирии напугала пьяных водителей ледяным полицейским

Жительница села в Башкирии сотворила из льда и снега скульптуру сотрудника ГИБДД и полицейскую машину, напугав пьяных водителей, которые долго боялись выезжать... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T11:13

2023-01-09T11:13

2023-01-09T11:13

происшествия

учалинский район

республика башкортостан

гибдд мвд рф

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УФА, 9 янв – РИА Новости. Жительница села в Башкирии сотворила из льда и снега скульптуру сотрудника ГИБДД и полицейскую машину, напугав пьяных водителей, которые долго боялись выезжать на машинах, сообщили в МВД по региону. Ведомство в своем Telegram-канале опубликовало фотографию ледяной композиции, которую сделала жительница села Новобайрамгулово Учалинского района Файза Фаттахова. "Полицейская машина со спецмигалками" и стоящий рядом с жезлом в руках "сотрудник ГИБДД" издалека кажутся натуральными. Автор одела полицейского в спецодежду с зеленым жилетом. "Кто-то, приняв фигуру за реального сотрудника Госавтоинспекции, даже побоялись выезжать со двора. А потому что не были уверены в собственной трезвости. Увидев эти скульптуры, некоторые граждане, не доехав, развернулись. Другие - ждали, не выходя из дома, ожидая смены дислокации дорожного патруля. И решились проехать только после того, как сельчане объяснили им, что это просто ледяные статуи", - рассказали в МВД. Полицейское ведомство поблагодарило сельчанку за помощь сотрудникам Госавтоинспекции в профилактике пьяного вождения.

https://ria.ru/20221213/skandal-1838410610.html

учалинский район

республика башкортостан

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, учалинский район, республика башкортостан, гибдд мвд рф