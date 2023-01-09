Берлин может изучить запрос от Польши и Чехии об отправке Leopard Киеву
Правительство ФРГ может изучить запрос от Польши и Чехии об отправке Leopard Киеву
© Flickr / U.S. Army Europe ImagesНемецкий военный танк Leopard II
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Немецкий военный танк Leopard II. Архивное фото
БЕРЛИН, 9 янв - РИА Новости. Германия пока не получала запросов от Польши и Чехии о согласовании отправки немецких танков Leopard Украине, но если такая просьба поступит, правительство ФРГ ее рассмотрит, сообщил журналистам официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.
"В настоящий момент мы не получали таких запросов", - сказал Хебештрайт, отвечая на вопрос, поступала ли просьба от Польши и Чехии согласовать им отправку немецких танков Leopard Украине.
При этом представитель кабмина отметил, что на выходных он принял к сведению информацию об этом из газетных публикаций. "Если такие запросы поступят, мы их изучим", - добавил он.
Издание Wall Street Journal ранее писало, что Польша решила поставить Киеву танки Leopard 2.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.