https://ria.ru/20230109/germaniya-1843551177.html

В Германии заявили о вовлечении в конфликт с Россией

В Германии заявили о вовлечении в конфликт с Россией - РИА Новости, 09.01.2023

В Германии заявили о вовлечении в конфликт с Россией

Отправляя Украине тяжелую колесную технику, Германия становится воюющей против России стороной, заявил экс-президент Федеральной службы защиты конституции ФРГ... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T01:02

2023-01-09T01:02

2023-01-09T01:15

в мире

олаф шольц

джо байден

сергей лавров

россия

германия

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нато

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Отправляя Украине тяжелую колесную технику, Германия становится воюющей против России стороной, заявил экс-президент Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ганс-Георг Маасен в интервью Exxpress.Он также считает, что из-за поставок БМП Marder Германия может стать целью российских атак.Кроме того, политик отметил, что Украина с точки зрения конституционных прав человека — не свободное государство. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в пятницу сообщал, что речь идет о поставках около 40 БМП Marder.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230109/tank-1843550183.html

россия

германия

украина

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в мире, олаф шольц, джо байден, сергей лавров, россия, германия, украина, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )