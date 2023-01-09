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В Германии заявили о вовлечении в конфликт с Россией - РИА Новости, 09.01.2023
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В Германии заявили о вовлечении в конфликт с Россией
В Германии заявили о вовлечении в конфликт с Россией - РИА Новости, 09.01.2023
В Германии заявили о вовлечении в конфликт с Россией
Отправляя Украине тяжелую колесную технику, Германия становится воюющей против России стороной, заявил экс-президент Федеральной службы защиты конституции ФРГ... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T01:02
2023-01-09T01:15
в мире
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Отправляя Украине тяжелую колесную технику, Германия становится воюющей против России стороной, заявил экс-президент Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ганс-Георг Маасен в интервью Exxpress.Он также считает, что из-за поставок БМП Marder Германия может стать целью российских атак.Кроме того, политик отметил, что Украина с точки зрения конституционных прав человека — не свободное государство. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в пятницу сообщал, что речь идет о поставках около 40 БМП Marder.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, олаф шольц, джо байден, сергей лавров, россия, германия, украина, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, Олаф Шольц, Джо Байден, Сергей Лавров, Россия, Германия, Украина, НАТО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
01:02 09.01.2023 (обновлено: 01:15 09.01.2023)
 
В Германии заявили о вовлечении в конфликт с Россией

Немецкий политик Маасен: отправляя Киеву БМП, ФРГ становится стороной конфликта с Россией

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты бундесвера
Немецкие солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие солдаты бундесвера . Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Отправляя Украине тяжелую колесную технику, Германия становится воюющей против России стороной, заявил экс-президент Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ганс-Георг Маасен в интервью Exxpress.

"Если мы поставляем не медикаменты, а оружие, то, естественно, рискуем оказаться участником конфликта. Вы должны понять, что теперь мы выступаем стороной конфликта против России", — высказался Маасен.

Он также считает, что из-за поставок БМП Marder Германия может стать целью российских атак.
Кроме того, политик отметил, что Украина с точки зрения конституционных прав человека — не свободное государство.

"Украина не оплот прав человека, свободы и мира на Западе — это не так, даже если немецкие газеты и политики утверждают обратное", — прокомментировал он.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в пятницу сообщал, что речь идет о поставках около 40 БМП Marder.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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В миреОлаф ШольцДжо БайденСергей ЛавровРоссияГерманияУкраинаНАТОПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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