01:02 09.01.2023 (обновлено: 01:15 09.01.2023)
В Германии заявили о вовлечении в конфликт с Россией
Немецкий политик Маасен: отправляя Киеву БМП, ФРГ становится стороной конфликта с Россией
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты бундесвера
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие солдаты бундесвера . Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Отправляя Украине тяжелую колесную технику, Германия становится воюющей против России стороной, заявил экс-президент Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ганс-Георг Маасен в интервью Exxpress.
"Если мы поставляем не медикаменты, а оружие, то, естественно, рискуем оказаться участником конфликта. Вы должны понять, что теперь мы выступаем стороной конфликта против России", — высказался Маасен.
Он также считает, что из-за поставок БМП Marder Германия может стать целью российских атак.
Кроме того, политик отметил, что Украина с точки зрения конституционных прав человека — не свободное государство.
"Украина не оплот прав человека, свободы и мира на Западе — это не так, даже если немецкие газеты и политики утверждают обратное", — прокомментировал он.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в пятницу сообщал, что речь идет о поставках около 40 БМП Marder.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.