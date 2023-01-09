https://ria.ru/20230109/gepatit-1843638810.html

В Челябинске почти 20 человек заболели гепатитом А после посещения кафе

В Челябинске почти 20 человек заболели гепатитом А после посещения кафе - РИА Новости, 09.01.2023

В Челябинске почти 20 человек заболели гепатитом А после посещения кафе

В Челябинске после обеда в кафе клиенты заболели вирусным гепатитом А, сообщило управление Роспотребнадзора по региону. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T13:10

2023-01-09T13:10

2023-01-09T13:54

происшествия

челябинск

челябинская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

гепатит a

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 янв — РИА Новости. В Челябинске после обеда в кафе клиенты заболели вирусным гепатитом А, сообщило управление Роспотребнадзора по региону."Установлено, что случаи заболевания, по предварительным данным, связаны с продукцией, изготовленной на двух предприятиях общественного питания, деятельность в которых осуществляют индивидуальные предприниматели. В рамках эпидрасследования сотрудниками Роспотребнадзора выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима", — говорится в сообщении. Как сообщают местные СМИ, в новогодние праздники в больницу с гепатитом А попали несколько клиентов после обеда в кафе в Челябинске. По данным Минздрава региона, 17 человек госпитализировали с клиническими проявлениями заболевания. Персонал пунктов питания отстранили от работы и обследовали на вирусный гепатит А. Также сотрудники Роспотребнадзора установили круг контактных лиц. Проводятся проверки с лабораторным контролем проб пищи, смывов с объектов внешней среды, дезинфицирующих средств, воды. В соответствии с предписаниями ведомства, на предприятиях общепита организовали комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе провели заключительную дезинфекцию.

https://ria.ru/20221101/vich-1828384129.html

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челябинск

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, челябинск, челябинская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, гепатит a