https://ria.ru/20230109/gepatit-1843638810.html
В Челябинске почти 20 человек заболели гепатитом А после посещения кафе
В Челябинске почти 20 человек заболели гепатитом А после посещения кафе - РИА Новости, 09.01.2023
В Челябинске почти 20 человек заболели гепатитом А после посещения кафе
В Челябинске после обеда в кафе клиенты заболели вирусным гепатитом А, сообщило управление Роспотребнадзора по региону. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:10
2023-01-09T13:10
2023-01-09T13:54
происшествия
челябинск
челябинская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
гепатит a
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 янв — РИА Новости. В Челябинске после обеда в кафе клиенты заболели вирусным гепатитом А, сообщило управление Роспотребнадзора по региону."Установлено, что случаи заболевания, по предварительным данным, связаны с продукцией, изготовленной на двух предприятиях общественного питания, деятельность в которых осуществляют индивидуальные предприниматели. В рамках эпидрасследования сотрудниками Роспотребнадзора выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима", — говорится в сообщении. Как сообщают местные СМИ, в новогодние праздники в больницу с гепатитом А попали несколько клиентов после обеда в кафе в Челябинске. По данным Минздрава региона, 17 человек госпитализировали с клиническими проявлениями заболевания. Персонал пунктов питания отстранили от работы и обследовали на вирусный гепатит А. Также сотрудники Роспотребнадзора установили круг контактных лиц. Проводятся проверки с лабораторным контролем проб пищи, смывов с объектов внешней среды, дезинфицирующих средств, воды. В соответствии с предписаниями ведомства, на предприятиях общепита организовали комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе провели заключительную дезинфекцию.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, челябинская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, гепатит a
Происшествия, Челябинск, Челябинская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Гепатит A
13:10 09.01.2023 (обновлено: 13:54 09.01.2023)
В Челябинске почти 20 человек заболели гепатитом А после посещения кафе
Управление Роспотребнадзора выявило 17 случаев гепатита А у посетителей кафе в Челябинске
ЧЕЛЯБИНСК, 9 янв — РИА Новости.
В Челябинске после обеда в кафе клиенты заболели вирусным гепатитом А, сообщило
управление Роспотребнадзора по региону.
"Установлено, что случаи заболевания, по предварительным данным, связаны с продукцией, изготовленной на двух предприятиях общественного питания, деятельность в которых осуществляют индивидуальные предприниматели. В рамках эпидрасследования сотрудниками Роспотребнадзора выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима", — говорится в сообщении.
Как сообщают местные СМИ, в новогодние праздники в больницу с гепатитом А попали несколько клиентов после обеда в кафе в Челябинске. По данным Минздрава региона, 17 человек госпитализировали с клиническими проявлениями заболевания.
Персонал пунктов питания отстранили от работы и обследовали на вирусный гепатит А. Также сотрудники Роспотребнадзора установили круг контактных лиц. Проводятся проверки с лабораторным контролем проб пищи, смывов с объектов внешней среды, дезинфицирующих средств, воды.
В соответствии с предписаниями ведомства, на предприятиях общепита организовали комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе провели заключительную дезинфекцию.