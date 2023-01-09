Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске почти 20 человек заболели гепатитом А после посещения кафе - РИА Новости, 09.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230109/gepatit-1843638810.html
В Челябинске почти 20 человек заболели гепатитом А после посещения кафе
В Челябинске почти 20 человек заболели гепатитом А после посещения кафе - РИА Новости, 09.01.2023
В Челябинске почти 20 человек заболели гепатитом А после посещения кафе
В Челябинске после обеда в кафе клиенты заболели вирусным гепатитом А, сообщило управление Роспотребнадзора по региону. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:10
2023-01-09T13:54
происшествия
челябинск
челябинская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
гепатит a
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 9 янв — РИА Новости. В Челябинске после обеда в кафе клиенты заболели вирусным гепатитом А, сообщило управление Роспотребнадзора по региону."Установлено, что случаи заболевания, по предварительным данным, связаны с продукцией, изготовленной на двух предприятиях общественного питания, деятельность в которых осуществляют индивидуальные предприниматели. В рамках эпидрасследования сотрудниками Роспотребнадзора выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима", — говорится в сообщении. Как сообщают местные СМИ, в новогодние праздники в больницу с гепатитом А попали несколько клиентов после обеда в кафе в Челябинске. По данным Минздрава региона, 17 человек госпитализировали с клиническими проявлениями заболевания. Персонал пунктов питания отстранили от работы и обследовали на вирусный гепатит А. Также сотрудники Роспотребнадзора установили круг контактных лиц. Проводятся проверки с лабораторным контролем проб пищи, смывов с объектов внешней среды, дезинфицирующих средств, воды. В соответствии с предписаниями ведомства, на предприятиях общепита организовали комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе провели заключительную дезинфекцию.
https://ria.ru/20221101/vich-1828384129.html
https://ria.ru/20221105/plan-1829354206.html
челябинск
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_6425ca183ecdd5edb29918f2c151334c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинск, челябинская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, гепатит a
Происшествия, Челябинск, Челябинская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Гепатит A
13:10 09.01.2023 (обновлено: 13:54 09.01.2023)
 
В Челябинске почти 20 человек заболели гепатитом А после посещения кафе

Управление Роспотребнадзора выявило 17 случаев гепатита А у посетителей кафе в Челябинске

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 9 янв — РИА Новости. В Челябинске после обеда в кафе клиенты заболели вирусным гепатитом А, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"Установлено, что случаи заболевания, по предварительным данным, связаны с продукцией, изготовленной на двух предприятиях общественного питания, деятельность в которых осуществляют индивидуальные предприниматели. В рамках эпидрасследования сотрудниками Роспотребнадзора выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима", — говорится в сообщении.
Как сообщают местные СМИ, в новогодние праздники в больницу с гепатитом А попали несколько клиентов после обеда в кафе в Челябинске. По данным Минздрава региона, 17 человек госпитализировали с клиническими проявлениями заболевания.
Лаборатория иммуноферментных исследований - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября 2022, 13:22
До полутора миллиона россиян инфицированы ВИЧ, заявил эксперт
Персонал пунктов питания отстранили от работы и обследовали на вирусный гепатит А. Также сотрудники Роспотребнадзора установили круг контактных лиц. Проводятся проверки с лабораторным контролем проб пищи, смывов с объектов внешней среды, дезинфицирующих средств, воды.
В соответствии с предписаниями ведомства, на предприятиях общепита организовали комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе провели заключительную дезинфекцию.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября 2022, 14:37
Правительство утвердило план мероприятий по борьбе с гепатитом C
 
ПроисшествияЧелябинскЧелябинская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоГепатит A
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала