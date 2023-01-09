Мэрия Праги передала украинскому Николаеву генераторы и обогреватели
Мэрия Праги передала украинскому Николаеву 226 обогревателей и восемь генераторов
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Украинский город Николаев получил от мэрии Праги помощь в виде партии генераторов и дизельных обогревателей, сообщает в понедельник пресс-служба Николаевского горсовета.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что 12 стран будут поставлять Украине энергетическое оборудование для восстановления поврежденной инфраструктуры. По его словам, среди оборудования, которое получает Украина, генераторы различных типов, тепловые пушки.
"Николаев получил 226 дизельных обогревателей и восемь генераторов. Такую помощь нашему городу по запросу коммунального предприятия "Николаевэлектротранс" направил муниципалитет Праги. Генераторы мощностью 7,5 кВт будут распределены по коммунальным заведениям города для обеспечения их бесперебойной работы при отключении электроэнергии", - говорится в сообщении горсовета в Telegram-канале.
В сообщении отмечается, что дизельные обогреватели город сможет использовать в пунктах обогрева, поскольку они мобильны и способны нагреть большие помещения.
В конце декабря Владимир Зеленский заявил, что на Украине открыто более 5,5 тысячи пунктов обогрева.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.