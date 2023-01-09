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В Молдавии оппозиция призвала власти обосновать высокие цены на газ - РИА Новости, 09.01.2023
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В Молдавии оппозиция призвала власти обосновать высокие цены на газ
В Молдавии оппозиция призвала власти обосновать высокие цены на газ - РИА Новости, 09.01.2023
В Молдавии оппозиция призвала власти обосновать высокие цены на газ
Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор призвал правительство страны обосновать высокую стоимость газа для конечных потребителей на фоне снижения... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:13
2023-01-09T15:13
экономика
илан шор
молдавия
молдовагаз
кишинев
россия
в мире
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КИШИНЕВ, 9 янв – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор призвал правительство страны обосновать высокую стоимость газа для конечных потребителей на фоне снижения цен на этот вид топлива на международных биржах. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. Так, тарифы на газ выросли почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. Ранее вице-премьер страны Андрей Спыну заявил, что в январе закупочная цена на газ может составить 1230 долларов за тысячу кубометров, так как "в 2022 году были рекордные цены на газ". "Повышение импортной цены на природный газ до 1230 долларов за тысячу кубометров лишено любой логики… В то же время мы покупаем на европейских биржах по 900 евро за тысячу кубометров. Вопрос – почему? Ведь международные котировки в январе значительно упали и составили около 750 долларов за тысячу кубометров. Также и цена корзины нефтепродуктов неуклонно снижается, что отражается на цене АЗС. Правительство должно пояснить, по какой причине населению поставляют дорогой газ", – заявил Шор в понедельник в ходе видеообращения в социальных сетях. По мнению политика, власти продают газ по спекулятивной цене. "Единственным объяснением нынешней цены в 1230 долларов может быть учет природного газа, хранящегося в румынских и украинских хранилищах по цене 1880 долларов за тысячу кубометров. Если это так, то пусть Спыну расскажет и нам об этом, чтобы мы знали, почему мы платим больше, когда газ дешевеет", – отметил Шор. Он обратил внимание на то, что повышение импортной цены неизбежно приведет к накоплению новых долгов предприятия "Молдовагаз", "учитывая, что текущий тариф, оплачиваемый потребителями, установлен на уровне 980 долларов за тысячу кубометров". "Соответственно, мы можем столкнуться с новым повышением цен на газ для населения", - подытожил Шор. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Весной прошлого года в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, более 34%. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20230107/moldaviya-1843430029.html
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экономика, илан шор, молдавия, молдовагаз, кишинев, россия, в мире
Экономика, Илан Шор, Молдавия, Молдовагаз, Кишинев, Россия, В мире
15:13 09.01.2023
 
В Молдавии оппозиция призвала власти обосновать высокие цены на газ

Политик Шор призвал власти Молдавии обосновать высокую стоимость газа для населения

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкГазовая конфорка
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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КИШИНЕВ, 9 янв – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор призвал правительство страны обосновать высокую стоимость газа для конечных потребителей на фоне снижения цен на этот вид топлива на международных биржах.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. Так, тарифы на газ выросли почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. Ранее вице-премьер страны Андрей Спыну заявил, что в январе закупочная цена на газ может составить 1230 долларов за тысячу кубометров, так как "в 2022 году были рекордные цены на газ".
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Власти Молдавии заинтересованы в закупке газа при помощи общей платформы ЕС
"Повышение импортной цены на природный газ до 1230 долларов за тысячу кубометров лишено любой логики… В то же время мы покупаем на европейских биржах по 900 евро за тысячу кубометров. Вопрос – почему? Ведь международные котировки в январе значительно упали и составили около 750 долларов за тысячу кубометров. Также и цена корзины нефтепродуктов неуклонно снижается, что отражается на цене АЗС. Правительство должно пояснить, по какой причине населению поставляют дорогой газ", – заявил Шор в понедельник в ходе видеообращения в социальных сетях.
По мнению политика, власти продают газ по спекулятивной цене. "Единственным объяснением нынешней цены в 1230 долларов может быть учет природного газа, хранящегося в румынских и украинских хранилищах по цене 1880 долларов за тысячу кубометров. Если это так, то пусть Спыну расскажет и нам об этом, чтобы мы знали, почему мы платим больше, когда газ дешевеет", – отметил Шор.
Он обратил внимание на то, что повышение импортной цены неизбежно приведет к накоплению новых долгов предприятия "Молдовагаз", "учитывая, что текущий тариф, оплачиваемый потребителями, установлен на уровне 980 долларов за тысячу кубометров". "Соответственно, мы можем столкнуться с новым повышением цен на газ для населения", - подытожил Шор.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
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В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).
Весной прошлого года в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, более 34%. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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ЭкономикаИлан ШорМолдавияМолдовагазКишиневРоссияВ мире
 
 
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