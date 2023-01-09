https://ria.ru/20230109/gaz-1843576491.html

В ЕС заявили о минимальных темпах отбора газа из ПХГ

В ЕС заявили о минимальных темпах отбора газа из ПХГ - РИА Новости, 09.01.2023

В ЕС заявили о минимальных темпах отбора газа из ПХГ

Европейские страны продолжают минимальными темпами отбирать "голубое топливо" из подземных хранилищ газа (ПХГ), выработка электроэнергии на ветряных... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T09:20

2023-01-09T09:20

2023-01-09T09:49

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости*. Европейские страны продолжают минимальными темпами отбирать "голубое топливо" из подземных хранилищ газа (ПХГ), выработка электроэнергии на ветряных электростанциях (ВЭС) в регионе превысила 30% в общем объеме, достигнув одного из самых высоких с 2022 года показателей, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe) и Европейской ассоциации ветровой энергетики Wind Europe. Газохранилища в Европе, по данным на утро 8 января, заполнены на 83,18%, что на 0,01 процентного пункта меньше, чем в предыдущий день, следует из информации на сайте Gas Infrastructure Europe. Общий объем газа в ПХГ региона составляет почти 90,5 миллиарда кубометров, тогда как в прошлом году в начале января было примерно на 35 миллиардов кубометров меньше. Низкие темпы отбора из газохранилищ связаны с вернувшейся в Европу теплой погодой и возросшей выработкой электроэнергии из ветра. Агентство Блумберг отмечало, что в регионе ожидается самый теплый январь за последние годы. Данные Wind Europe свидетельствуют, что производство энергии ветряными электростанциями в Евросоюзе в воскресенье составило 31,6% в общем объеме — один из самых высоких показателей с 2022 года, вдвое превышающий среднегодовой — около 15%. Цены на газ в Европе на фоне теплой погоды, высокой выработки энергии из ветра и низкого отбора из ПХГ по итогам прошедшей торговой недели снизились в годовом выражении более чем на 30%, до отметки 760 долларов за тысячу кубометров. Ближайшие фьючерсы по TTF на лондонской бирже ICE 5 января впервые за 16 месяцев опускались ниже 700 долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20230109/gaz-1843565829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, европа, москва, евросоюз