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В ЕС заявили о минимальных темпах отбора газа из ПХГ - РИА Новости, 09.01.2023
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В ЕС заявили о минимальных темпах отбора газа из ПХГ
В ЕС заявили о минимальных темпах отбора газа из ПХГ - РИА Новости, 09.01.2023
В ЕС заявили о минимальных темпах отбора газа из ПХГ
Европейские страны продолжают минимальными темпами отбирать "голубое топливо" из подземных хранилищ газа (ПХГ), выработка электроэнергии на ветряных... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T09:20
2023-01-09T09:49
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости*. Европейские страны продолжают минимальными темпами отбирать "голубое топливо" из подземных хранилищ газа (ПХГ), выработка электроэнергии на ветряных электростанциях (ВЭС) в регионе превысила 30% в общем объеме, достигнув одного из самых высоких с 2022 года показателей, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe) и Европейской ассоциации ветровой энергетики Wind Europe. Газохранилища в Европе, по данным на утро 8 января, заполнены на 83,18%, что на 0,01 процентного пункта меньше, чем в предыдущий день, следует из информации на сайте Gas Infrastructure Europe. Общий объем газа в ПХГ региона составляет почти 90,5 миллиарда кубометров, тогда как в прошлом году в начале января было примерно на 35 миллиардов кубометров меньше. Низкие темпы отбора из газохранилищ связаны с вернувшейся в Европу теплой погодой и возросшей выработкой электроэнергии из ветра. Агентство Блумберг отмечало, что в регионе ожидается самый теплый январь за последние годы. Данные Wind Europe свидетельствуют, что производство энергии ветряными электростанциями в Евросоюзе в воскресенье составило 31,6% в общем объеме — один из самых высоких показателей с 2022 года, вдвое превышающий среднегодовой — около 15%. Цены на газ в Европе на фоне теплой погоды, высокой выработки энергии из ветра и низкого отбора из ПХГ по итогам прошедшей торговой недели снизились в годовом выражении более чем на 30%, до отметки 760 долларов за тысячу кубометров. Ближайшие фьючерсы по TTF на лондонской бирже ICE 5 января впервые за 16 месяцев опускались ниже 700 долларов за тысячу кубометров.
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в мире, европа, москва, евросоюз
В мире, Европа, Москва, Евросоюз
09:20 09.01.2023 (обновлено: 09:49 09.01.2023)
 
В ЕС заявили о минимальных темпах отбора газа из ПХГ

Данные операторов: европейские страны отбирают газ из ПХГ минимальными темпами

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости*. Европейские страны продолжают минимальными темпами отбирать "голубое топливо" из подземных хранилищ газа (ПХГ), выработка электроэнергии на ветряных электростанциях (ВЭС) в регионе превысила 30% в общем объеме, достигнув одного из самых высоких с 2022 года показателей, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe) и Европейской ассоциации ветровой энергетики Wind Europe.
Газохранилища в Европе, по данным на утро 8 января, заполнены на 83,18%, что на 0,01 процентного пункта меньше, чем в предыдущий день, следует из информации на сайте Gas Infrastructure Europe. Общий объем газа в ПХГ региона составляет почти 90,5 миллиарда кубометров, тогда как в прошлом году в начале января было примерно на 35 миллиардов кубометров меньше.
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Агентство Блумберг отмечало, что в регионе ожидается самый теплый январь за последние годы. Данные Wind Europe свидетельствуют, что производство энергии ветряными электростанциями в Евросоюзе в воскресенье составило 31,6% в общем объеме — один из самых высоких показателей с 2022 года, вдвое превышающий среднегодовой — около 15%.
Цены на газ в Европе на фоне теплой погоды, высокой выработки энергии из ветра и низкого отбора из ПХГ по итогам прошедшей торговой недели снизились в годовом выражении более чем на 30%, до отметки 760 долларов за тысячу кубометров. Ближайшие фьючерсы по TTF на лондонской бирже ICE 5 января впервые за 16 месяцев опускались ниже 700 долларов за тысячу кубометров.
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