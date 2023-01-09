https://ria.ru/20230109/gaz-1843565829.html

Эксперт рассказал, как Европа заместила российский газ в 2022 году

Эксперт рассказал, как Европа заместила российский газ в 2022 году - РИА Новости, 09.01.2023

Эксперт рассказал, как Европа заместила российский газ в 2022 году

Европейские страны по итогам прошедшего года заместили часть недополученного из России газа, импортировав рекордный объём сжиженного природного газа (СПГ),... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T07:08

2023-01-09T07:08

2023-01-09T18:51

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Европейские страны по итогам прошедшего года заместили часть недополученного из России газа, импортировав рекордный объём сжиженного природного газа (СПГ), регион поставил в свою газотранспортную систему 128 миллиардов кубометров регазифицированного СПГ, сказал в комментарии РИА Новости аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов."Евросоюз в этом году достаточно успешно заместил выпавшие объёмы российского газа — около 80 миллиардов кубометров. Они были успешно заменены сжиженным газом с мировых рынков. По итогам года Европа, согласно данным Gas Infrastructure Europe, поставила в свою газотранспортную систему рекордные 128 миллиардов кубометров регазифицированного СПГ (эквивалентно 94 миллионам тонн в сжиженной форме)", — отметил аналитик.Прежде всего, по словам Капитонова, это газ из США, потому что сейчас заводы там почти полностью работают на рынок Европы. Туда, уточнил он, попадает примерно три четверти американского экспорта СПГ. Кроме того, добавил аналитик, Европа в течение года закупала любые другие партии СПГ, доступные на рынке на тот или иной момент и готова была платить крайне высокие цены за возможность найти спотовые партии СПГ, а Азия недополучала эти объёмы.Многие страны Европы в прошлом году лишились — частично или полностью — крупнейшего поставщика газа в лице "Газпрома". Весной он сократил или полностью прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, Gas Terra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента РФ об оплате в рублях или на другие технические причины.Затем, в начале лета, заметно снизились поставки по основному маршруту — газопроводу "Северный поток", так как немецкая Siemens из-за санкций Канады не могла вернуть в Россию после ремонта необходимый агрегат. Полноценная работа газопроводов из-за сложностей с техническим обслуживанием оказалась невозможной, и к осени поставки по маршруту прекратились.Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту - газопроводу "Ямал – Европа" - после контрсанкций России против оператора польского участка также остановилась, а по украинскому — ощутимо снизилась, так как Украина прекратил приём части транзита. В итоге сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по трубопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток".

https://ria.ru/20230109/gaz-1843565485.html

https://ria.ru/20230109/azs-1843564573.html

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экономика, цены на нефть, европа, россия, украина, сколковский институт науки и технологий, газпром, pgnig, северный поток, турецкий поток, голубой поток, санкции в отношении россии