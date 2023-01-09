Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как Европа заместила российский газ в 2022 году - РИА Новости, 09.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230109/gaz-1843565829.html
Эксперт рассказал, как Европа заместила российский газ в 2022 году
Эксперт рассказал, как Европа заместила российский газ в 2022 году - РИА Новости, 09.01.2023
Эксперт рассказал, как Европа заместила российский газ в 2022 году
Европейские страны по итогам прошедшего года заместили часть недополученного из России газа, импортировав рекордный объём сжиженного природного газа (СПГ),... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T07:08
2023-01-09T18:51
экономика
цены на нефть
европа
россия
украина
сколковский институт науки и технологий
газпром
pgnig
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770715446_0:89:3030:1793_1920x0_80_0_0_98ae61621ba454b424b0185b5017f9d7.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Европейские страны по итогам прошедшего года заместили часть недополученного из России газа, импортировав рекордный объём сжиженного природного газа (СПГ), регион поставил в свою газотранспортную систему 128 миллиардов кубометров регазифицированного СПГ, сказал в комментарии РИА Новости аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов."Евросоюз в этом году достаточно успешно заместил выпавшие объёмы российского газа — около 80 миллиардов кубометров. Они были успешно заменены сжиженным газом с мировых рынков. По итогам года Европа, согласно данным Gas Infrastructure Europe, поставила в свою газотранспортную систему рекордные 128 миллиардов кубометров регазифицированного СПГ (эквивалентно 94 миллионам тонн в сжиженной форме)", — отметил аналитик.Прежде всего, по словам Капитонова, это газ из США, потому что сейчас заводы там почти полностью работают на рынок Европы. Туда, уточнил он, попадает примерно три четверти американского экспорта СПГ. Кроме того, добавил аналитик, Европа в течение года закупала любые другие партии СПГ, доступные на рынке на тот или иной момент и готова была платить крайне высокие цены за возможность найти спотовые партии СПГ, а Азия недополучала эти объёмы.Многие страны Европы в прошлом году лишились — частично или полностью — крупнейшего поставщика газа в лице "Газпрома". Весной он сократил или полностью прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, Gas Terra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента РФ об оплате в рублях или на другие технические причины.Затем, в начале лета, заметно снизились поставки по основному маршруту — газопроводу "Северный поток", так как немецкая Siemens из-за санкций Канады не могла вернуть в Россию после ремонта необходимый агрегат. Полноценная работа газопроводов из-за сложностей с техническим обслуживанием оказалась невозможной, и к осени поставки по маршруту прекратились.Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту - газопроводу "Ямал – Европа" - после контрсанкций России против оператора польского участка также остановилась, а по украинскому — ощутимо снизилась, так как Украина прекратил приём части транзита. В итоге сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по трубопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток".
https://ria.ru/20230109/gaz-1843565485.html
https://ria.ru/20230109/azs-1843564573.html
европа
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770715446_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9e1bd3e4a90014d2bc22e7d3fe51cd23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, европа, россия, украина, сколковский институт науки и технологий, газпром, pgnig, северный поток, турецкий поток, голубой поток, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Европа, Россия, Украина, Сколковский институт науки и технологий, Газпром, PGNiG, Северный поток, Турецкий поток, Голубой поток, Санкции в отношении России
07:08 09.01.2023 (обновлено: 18:51 09.01.2023)
 
Эксперт рассказал, как Европа заместила российский газ в 2022 году

Капитонов: Европа в 2022 году заместила российский газ рекордным импортом СПГ

© AP Photo / Murad SezerРабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Европейские страны по итогам прошедшего года заместили часть недополученного из России газа, импортировав рекордный объём сжиженного природного газа (СПГ), регион поставил в свою газотранспортную систему 128 миллиардов кубометров регазифицированного СПГ, сказал в комментарии РИА Новости аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов.
"Евросоюз в этом году достаточно успешно заместил выпавшие объёмы российского газа — около 80 миллиардов кубометров. Они были успешно заменены сжиженным газом с мировых рынков. По итогам года Европа, согласно данным Gas Infrastructure Europe, поставила в свою газотранспортную систему рекордные 128 миллиардов кубометров регазифицированного СПГ (эквивалентно 94 миллионам тонн в сжиженной форме)", — отметил аналитик.
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 07:04
Эксперт назвал условие снижения цен на газ в Европе
Прежде всего, по словам Капитонова, это газ из США, потому что сейчас заводы там почти полностью работают на рынок Европы. Туда, уточнил он, попадает примерно три четверти американского экспорта СПГ. Кроме того, добавил аналитик, Европа в течение года закупала любые другие партии СПГ, доступные на рынке на тот или иной момент и готова была платить крайне высокие цены за возможность найти спотовые партии СПГ, а Азия недополучала эти объёмы.
Многие страны Европы в прошлом году лишились — частично или полностью — крупнейшего поставщика газа в лице "Газпрома". Весной он сократил или полностью прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, Gas Terra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента РФ об оплате в рублях или на другие технические причины.
Затем, в начале лета, заметно снизились поставки по основному маршруту — газопроводу "Северный поток", так как немецкая Siemens из-за санкций Канады не могла вернуть в Россию после ремонта необходимый агрегат. Полноценная работа газопроводов из-за сложностей с техническим обслуживанием оказалась невозможной, и к осени поставки по маршруту прекратились.
Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту - газопроводу "Ямал – Европа" - после контрсанкций России против оператора польского участка также остановилась, а по украинскому — ощутимо снизилась, так как Украина прекратил приём части транзита. В итоге сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по трубопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток".
Заправщик заправляет автомобиль на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 06:48
Топливное эмбарго ЕС не повлечет роста цен на АЗС в России, заявил эксперт
 
ЭкономикаЦены на нефтьЕвропаРоссияУкраинаСколковский институт науки и технологийГазпромPGNiGСеверный потокТурецкий потокГолубой потокСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала