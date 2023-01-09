https://ria.ru/20230109/facebook-1843585868.html

Facebook* будет удалять контент с поддержкой протестов в Бразилии

Facebook* будет удалять контент с поддержкой протестов в Бразилии - РИА Новости, 09.01.2023

Facebook* будет удалять контент с поддержкой протестов в Бразилии

Социальная сеть Facebook (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть) будет удалять контент с поддержкой переросших в беспорядки протестов в Бразилии, заявил... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T10:12

2023-01-09T10:12

2023-01-09T10:25

в мире

энди стоун

жаир болсонару

луис инасиу лула да силва

сан-паулу (город)

россия

бразилия

facebook

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Социальная сеть Facebook (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть) будет удалять контент с поддержкой переросших в беспорядки протестов в Бразилии, заявил представитель Meta (деятельность компании запрещена в России как экстремистская) Энди Стоун. Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщили ранее местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек. "Мы обозначили эти события как насильственные, что означает, что мы будем удалять контент, который поддерживает или восхваляет эти действия. Мы активно следим за ситуацией и будем продолжать удалять контент, нарушающий нашу политику", - заявил представитель Meta телеканалу CNN. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который весь день находился в рабочей поездке в Сан-Паулу, назвал в ходе пресс-конференции захват правительственных зданий в Бразилиа варварством, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции. Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230109/bolsonaru-1843559688.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230101/sotsseti-1842743935.html

сан-паулу (город)

россия

бразилия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, энди стоун, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, сан-паулу (город), россия, бразилия, facebook, захват правительственных зданий в бразилии