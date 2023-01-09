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В Раде заявили о переносе переговоров о вступлении Украины в ЕС на весну - РИА Новости, 09.01.2023
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В Раде заявили о переносе переговоров о вступлении Украины в ЕС на весну
В Раде заявили о переносе переговоров о вступлении Украины в ЕС на весну - РИА Новости, 09.01.2023
В Раде заявили о переносе переговоров о вступлении Украины в ЕС на весну
Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз перенесли с осени на весну, сообщила в эфире телеканала "Рада" депутат украинского парламента от группы "Доверие"... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T18:34
2023-01-09T19:27
в мире
украина
евросоюз
верховная рада украины
киев
брюссель
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз перенесли с осени на весну, сообщила в эфире телеканала "Рада" депутат украинского парламента от группы "Доверие" Лариса Билозир.Пресс-служба президента Владимира Зеленского сообщала, что саммит Украина — ЕС пройдет в Киеве 3 февраля.Украинский лидер в конце февраля прошлого года подписал заявку на вступление страны в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе в июне одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.Еврокомиссия ранее выдвинула Украине семь требований, чтобы не лишиться статуса кандидата в ЕС. Наиболее комплексное среди них — судебная реформа. Украинскому правительству нужно реформировать Конституционный суд, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, продолжить борьбу с коррупцией.Получение статуса кандидата — лишь начало пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на сегодняшний день в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230108/evrosoyuz-1840309434.html
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в мире, украина, евросоюз, верховная рада украины, киев, брюссель, владимир зеленский
В мире, Украина, Евросоюз, Верховная Рада Украины, Киев, Брюссель, Владимир Зеленский
18:34 09.01.2023 (обновлено: 19:27 09.01.2023)
 
В Раде заявили о переносе переговоров о вступлении Украины в ЕС на весну

Депутат Рады Билозир анонсировала переговоры о вступлении Украины в Евросоюз весной

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз перенесли с осени на весну, сообщила в эфире телеканала "Рада" депутат украинского парламента от группы "Доверие" Лариса Билозир.

"Украина полностью выполнила свою домашнюю задачу, а Верховная рада проголосовала за все необходимые законопроекты. Мне известно, что уже сместили переговоры относительно начала вступления Украины в ЕС с осени 2023-го на весну 2023 года. А также уже в феврале состоится саммит Украина — ЕС, где будут обсуждаться планы на этот год", — высказалась она.

Пресс-служба президента Владимира Зеленского сообщала, что саммит Украина — ЕС пройдет в Киеве 3 февраля.
Украинский лидер в конце февраля прошлого года подписал заявку на вступление страны в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе в июне одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
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Получение статуса кандидата — лишь начало пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на сегодняшний день в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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