https://ria.ru/20230109/evrosoyuz-1843745958.html

В Раде заявили о переносе переговоров о вступлении Украины в ЕС на весну

В Раде заявили о переносе переговоров о вступлении Украины в ЕС на весну - РИА Новости, 09.01.2023

В Раде заявили о переносе переговоров о вступлении Украины в ЕС на весну

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз перенесли с осени на весну, сообщила в эфире телеканала "Рада" депутат украинского парламента от группы "Доверие"... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T18:34

2023-01-09T18:34

2023-01-09T19:27

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украина

евросоюз

верховная рада украины

киев

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владимир зеленский

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз перенесли с осени на весну, сообщила в эфире телеканала "Рада" депутат украинского парламента от группы "Доверие" Лариса Билозир.Пресс-служба президента Владимира Зеленского сообщала, что саммит Украина — ЕС пройдет в Киеве 3 февраля.Украинский лидер в конце февраля прошлого года подписал заявку на вступление страны в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе в июне одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.Еврокомиссия ранее выдвинула Украине семь требований, чтобы не лишиться статуса кандидата в ЕС. Наиболее комплексное среди них — судебная реформа. Украинскому правительству нужно реформировать Конституционный суд, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, продолжить борьбу с коррупцией.Получение статуса кандидата — лишь начало пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на сегодняшний день в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20230108/evrosoyuz-1840309434.html

https://ria.ru/20221215/ukraina-1838871602.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, верховная рада украины, киев, брюссель, владимир зеленский