12:06 09.01.2023 (обновлено: 12:08 09.01.2023)
Компартия Греции назвала Евросоюз рассадником коррупции и скандалов
Компартия Греции назвала ЕС рассадником коррупции, где законы пишутся под диктовку лобби
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
АФИНЫ, 9 янв – РИА Новости. Европейский союз является рассадником коррупции, законы и инструкции очень часто пишутся под диктовку лобби, заявила Компартия Греции (КПГ).
Пресс-служба КПГ распространила документ "Решение центрального комитета о ситуации и предвыборной борьбе", в котором дается оценка ряда событий в Греции и Европе.
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"Скандал с бывшим депутатом Европарламента от (греческой партии) ПАСОК-КИНАЛ Евой Кайли раскрывает истинное лицо ЕС как европейского союза деловых интересов и лобби, который является рассадником скандалов и коррупции", - говорится в документе.
КПГ отмечает, что уже много лет разоблачает факты и документы о деятельности лоббистов и "кровных связях", сложившихся у них с ЕС и его институтами.
"Эти скандалы не являются каким-то единичным и редким исключением. В рамках ЕС и Европарламента существуют институционализированные предпринимательские лобби, численность которых - вместе с неофициальными представителями - оценивается в 25 тысяч - 30 тысяч человек. В законодательных текстах Европейского парламента директивы и конкретные формулировки очень часто пишутся напрямую или диктуются представителями таких лобби, а затем подписываются и вносятся в качестве поправок депутатами Европарламента", - добавляется в документе.
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"Эту гниль "отмыли" депутаты Европарламента от (греческих партий) "Новая демократия", СИРИЗА, ПАСОК-КИНАЛ и "Греческое решение", приняв резолюцию, где цинично признается, что "способность лобби влиять на принятие решений в парламенте путем аргументации является жизненным элементом европейской демократии", - отмечает КПГ.
По мнению партии, эти разоблачения должны быть использованы для того, чтобы понять, что "это и есть гнусная "европейская демократия" и "европейские ценности", которые воспевают все остальные партии".
Бельгийские власти 9 декабря 2022 года провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была задержана заместитель председателя Европарламента, греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства политика проведен обыск. Кайли сразу же была исключена из партии ПАСОК-КИНАЛ (Всегреческое социалистическое движение - Движение перемен), а затем из фракции социалистов. Прокуратура Греции начала свое расследование в отношении Кайли в связи с возможным совершением ею преступлений, связанных со взяточничеством и отмыванием денег.
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