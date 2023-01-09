https://ria.ru/20230109/evrointegratsiya-1843586582.html

В Раде заявили о готовности изменить регламент для скорейшей евроинтеграции

В Раде заявили о готовности изменить регламент для скорейшей евроинтеграции - РИА Новости, 09.01.2023

В Раде заявили о готовности изменить регламент для скорейшей евроинтеграции

Парламентарии готовы реформировать работу Верховной рады Украины, изменив регламент, что позволит быстрее интегрироваться в ЕС, заявила в понедельник депутат... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T10:17

2023-01-09T10:17

2023-01-09T10:17

в мире

украина

евросоюз

еврокомиссия

евгения кравчук

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Парламентарии готовы реформировать работу Верховной рады Украины, изменив регламент, что позволит быстрее интегрироваться в ЕС, заявила в понедельник депутат Рады Евгения Кравчук. Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, в рамках которого предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная, украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. "Верховная рада приняла важнейшие законы для интеграции Украины в ЕС. Поэтому надеется на скорейшую оценку выполнения соглашения и продолжение переговоров о вступлении в ЕС не осенью, а уже весной. Мы даже изменим наш регламент, чтобы евроинтеграционные законы следовали ускоренной процедуре", - заявила Кравчук в эфире телеканала "Рада". Она отметила, что, к примеру, евроинтеграционный закон нельзя будет заблокировать каким-либо постановлением или же "заспамить правками", не касающимися соответствующей директивы, которую этот закон покрывает. По ее словам, Украина наиболее заинтересована в оценке "семи шагов", которые, как отметила депутат, фактически уже выполнены. Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20230109/novosti-1843534815.html

https://ria.ru/20230109/ukraina-1843575744.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, евгения кравчук