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В Раде заявили о готовности изменить регламент для скорейшей евроинтеграции - РИА Новости, 09.01.2023
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В Раде заявили о готовности изменить регламент для скорейшей евроинтеграции
В Раде заявили о готовности изменить регламент для скорейшей евроинтеграции - РИА Новости, 09.01.2023
В Раде заявили о готовности изменить регламент для скорейшей евроинтеграции
Парламентарии готовы реформировать работу Верховной рады Украины, изменив регламент, что позволит быстрее интегрироваться в ЕС, заявила в понедельник депутат... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T10:17
2023-01-09T10:17
в мире
украина
евросоюз
еврокомиссия
евгения кравчук
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Парламентарии готовы реформировать работу Верховной рады Украины, изменив регламент, что позволит быстрее интегрироваться в ЕС, заявила в понедельник депутат Рады Евгения Кравчук. Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, в рамках которого предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная, украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. "Верховная рада приняла важнейшие законы для интеграции Украины в ЕС. Поэтому надеется на скорейшую оценку выполнения соглашения и продолжение переговоров о вступлении в ЕС не осенью, а уже весной. Мы даже изменим наш регламент, чтобы евроинтеграционные законы следовали ускоренной процедуре", - заявила Кравчук в эфире телеканала "Рада". Она отметила, что, к примеру, евроинтеграционный закон нельзя будет заблокировать каким-либо постановлением или же "заспамить правками", не касающимися соответствующей директивы, которую этот закон покрывает. По ее словам, Украина наиболее заинтересована в оценке "семи шагов", которые, как отметила депутат, фактически уже выполнены. Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230109/novosti-1843534815.html
https://ria.ru/20230109/ukraina-1843575744.html
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в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, евгения кравчук
В мире, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Евгения Кравчук
10:17 09.01.2023
 
В Раде заявили о готовности изменить регламент для скорейшей евроинтеграции

Депутат Рады Кравчук заявила о готовности изменить регламент для скорейшей евроинтеграции

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Парламентарии готовы реформировать работу Верховной рады Украины, изменив регламент, что позволит быстрее интегрироваться в ЕС, заявила в понедельник депутат Рады Евгения Кравчук.
Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, в рамках которого предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная, украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
"Верховная рада приняла важнейшие законы для интеграции Украины в ЕС. Поэтому надеется на скорейшую оценку выполнения соглашения и продолжение переговоров о вступлении в ЕС не осенью, а уже весной. Мы даже изменим наш регламент, чтобы евроинтеграционные законы следовали ускоренной процедуре", - заявила Кравчук в эфире телеканала "Рада".
Она отметила, что, к примеру, евроинтеграционный закон нельзя будет заблокировать каким-либо постановлением или же "заспамить правками", не касающимися соответствующей директивы, которую этот закон покрывает. По ее словам, Украина наиболее заинтересована в оценке "семи шагов", которые, как отметила депутат, фактически уже выполнены.
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Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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