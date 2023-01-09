https://ria.ru/20230109/elki-1843631727.html

В двух городах Кузбасса ураганный ветер уронил новогодние елки

В двух городах Кузбасса ураганный ветер уронил новогодние елки - РИА Новости, 09.01.2023

В двух городах Кузбасса ураганный ветер уронил новогодние елки

Ураганный ветер, обрушившийся на Кемеровскую область в понедельник, уронил новогоднюю елку в Кемерово и сломал в Березовском. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T12:45

2023-01-09T12:45

2023-01-09T12:45

новый год — 2023

происшествия

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КЕМЕРОВО, 9 янв – РИА Новости. Ураганный ветер, обрушившийся на Кемеровскую область в понедельник, уронил новогоднюю елку в Кемерово и сломал в Березовском. Собеседница агентства уточнила, что также ветер сорвал гирлянду и в Заводском районе. "Вернуть дерево на место планируется после того, как стихия уляжется. То же самое касается сорванной ветром гирлянды в Заводском районе", – пояснили в пресс-службе. В городе Березовском елка сломалась. Сейчас ее уже убрали, пояснили РИА Новости в мэрии города. Собеседница агентства добавила, что других повреждений, а также пострадавших из-за сильного ветра в городе нет. В воскресенье в Кузбассе шел снег с дождем. В ночь на 9 января температура повысилась примерно до нуля, ветер усилился до 22 метров в секунду. По сообщению синоптиков, В течение дня скорость ветра составляет 12-17 метров в секунду, с порывами до 22 метров в секунду, местами ветер усиливается до 25-27 метров в секунду, в течение дня в регион придет резкое похолодание, в ночь на вторник температура воздуха понизится до -30ºС.

https://ria.ru/20230109/el-1843584885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, жкх, кемерово, кемеровская область, россия