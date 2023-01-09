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В двух городах Кузбасса ураганный ветер уронил новогодние елки
В двух городах Кузбасса ураганный ветер уронил новогодние елки - РИА Новости, 09.01.2023
В двух городах Кузбасса ураганный ветер уронил новогодние елки
Ураганный ветер, обрушившийся на Кемеровскую область в понедельник, уронил новогоднюю елку в Кемерово и сломал в Березовском. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:45
2023-01-09T12:45
2023-01-09T12:45
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КЕМЕРОВО, 9 янв – РИА Новости. Ураганный ветер, обрушившийся на Кемеровскую область в понедельник, уронил новогоднюю елку в Кемерово и сломал в Березовском. Собеседница агентства уточнила, что также ветер сорвал гирлянду и в Заводском районе. "Вернуть дерево на место планируется после того, как стихия уляжется. То же самое касается сорванной ветром гирлянды в Заводском районе", – пояснили в пресс-службе. В городе Березовском елка сломалась. Сейчас ее уже убрали, пояснили РИА Новости в мэрии города. Собеседница агентства добавила, что других повреждений, а также пострадавших из-за сильного ветра в городе нет. В воскресенье в Кузбассе шел снег с дождем. В ночь на 9 января температура повысилась примерно до нуля, ветер усилился до 22 метров в секунду. По сообщению синоптиков, В течение дня скорость ветра составляет 12-17 метров в секунду, с порывами до 22 метров в секунду, местами ветер усиливается до 25-27 метров в секунду, в течение дня в регион придет резкое похолодание, в ночь на вторник температура воздуха понизится до -30ºС.
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РИА Новости
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В двух городах Кузбасса ураганный ветер уронил новогодние елки
Ураганный ветер уронил новогоднюю елку в Кемерово и сломал в Березовском
КЕМЕРОВО, 9 янв – РИА Новости. Ураганный ветер, обрушившийся на Кемеровскую область в понедельник, уронил новогоднюю елку в Кемерово и сломал в Березовском.
"Шквалистый ветер стал причиной падения ели в Рудничном районе, при этом никто не пострадал, повреждение получила одна из ледовых фигур. Сейчас место огорожено", – сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Кемерово.
Собеседница агентства уточнила, что также ветер сорвал гирлянду и в Заводском районе.
"Вернуть дерево на место планируется после того, как стихия уляжется. То же самое касается сорванной ветром гирлянды в Заводском районе", – пояснили в пресс-службе.
В городе Березовском елка сломалась. Сейчас ее уже убрали, пояснили РИА Новости в мэрии города. Собеседница агентства добавила, что других повреждений, а также пострадавших из-за сильного ветра в городе нет.
В воскресенье в Кузбассе шел снег с дождем. В ночь на 9 января температура повысилась примерно до нуля, ветер усилился до 22 метров в секунду. По сообщению синоптиков, В течение дня скорость ветра составляет 12-17 метров в секунду, с порывами до 22 метров в секунду, местами ветер усиливается до 25-27 метров в секунду, в течение дня в регион придет резкое похолодание, в ночь на вторник температура воздуха понизится до -30ºС.