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В двух городах Кузбасса ураганный ветер уронил новогодние елки - РИА Новости, 09.01.2023
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В двух городах Кузбасса ураганный ветер уронил новогодние елки
В двух городах Кузбасса ураганный ветер уронил новогодние елки - РИА Новости, 09.01.2023
В двух городах Кузбасса ураганный ветер уронил новогодние елки
Ураганный ветер, обрушившийся на Кемеровскую область в понедельник, уронил новогоднюю елку в Кемерово и сломал в Березовском. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:45
2023-01-09T12:45
новый год — 2023
происшествия
жкх
кемерово
кемеровская область
россия
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КЕМЕРОВО, 9 янв – РИА Новости. Ураганный ветер, обрушившийся на Кемеровскую область в понедельник, уронил новогоднюю елку в Кемерово и сломал в Березовском. Собеседница агентства уточнила, что также ветер сорвал гирлянду и в Заводском районе. "Вернуть дерево на место планируется после того, как стихия уляжется. То же самое касается сорванной ветром гирлянды в Заводском районе", – пояснили в пресс-службе. В городе Березовском елка сломалась. Сейчас ее уже убрали, пояснили РИА Новости в мэрии города. Собеседница агентства добавила, что других повреждений, а также пострадавших из-за сильного ветра в городе нет. В воскресенье в Кузбассе шел снег с дождем. В ночь на 9 января температура повысилась примерно до нуля, ветер усилился до 22 метров в секунду. По сообщению синоптиков, В течение дня скорость ветра составляет 12-17 метров в секунду, с порывами до 22 метров в секунду, местами ветер усиливается до 25-27 метров в секунду, в течение дня в регион придет резкое похолодание, в ночь на вторник температура воздуха понизится до -30ºС.
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происшествия, жкх, кемерово, кемеровская область, россия
Новый год — 2023, Происшествия, ЖКХ, Кемерово, Кемеровская область, Россия
12:45 09.01.2023
 
В двух городах Кузбасса ураганный ветер уронил новогодние елки

Ураганный ветер уронил новогоднюю елку в Кемерово и сломал в Березовском

© Фото : Unsplash / Alisa AntonНовогодняя елка
Новогодняя елка - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Фото : Unsplash / Alisa Anton
Новогодняя елка. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 9 янв – РИА Новости. Ураганный ветер, обрушившийся на Кемеровскую область в понедельник, уронил новогоднюю елку в Кемерово и сломал в Березовском.
"Шквалистый ветер стал причиной падения ели в Рудничном районе, при этом никто не пострадал, повреждение получила одна из ледовых фигур. Сейчас место огорожено", – сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Кемерово.
Собеседница агентства уточнила, что также ветер сорвал гирлянду и в Заводском районе.
"Вернуть дерево на место планируется после того, как стихия уляжется. То же самое касается сорванной ветром гирлянды в Заводском районе", – пояснили в пресс-службе.
В городе Березовском елка сломалась. Сейчас ее уже убрали, пояснили РИА Новости в мэрии города. Собеседница агентства добавила, что других повреждений, а также пострадавших из-за сильного ветра в городе нет.
В воскресенье в Кузбассе шел снег с дождем. В ночь на 9 января температура повысилась примерно до нуля, ветер усилился до 22 метров в секунду. По сообщению синоптиков, В течение дня скорость ветра составляет 12-17 метров в секунду, с порывами до 22 метров в секунду, местами ветер усиливается до 25-27 метров в секунду, в течение дня в регион придет резкое похолодание, в ночь на вторник температура воздуха понизится до -30ºС.
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