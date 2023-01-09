https://ria.ru/20230109/elka-1843680057.html
В Мурманске два человека пострадали из-за упавшей новогодней елки
В Мурманске два человека пострадали из-за упавшей новогодней елки - РИА Новости, 09.01.2023
В Мурманске два человека пострадали из-за упавшей новогодней елки
Два человека получили травмы из-за падения новогодней елки, установленной у железнодорожного вокзала в центре Мурманска, сообщили РИА Новости в управлении на... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:17
2023-01-09T15:17
2023-01-09T15:19
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МУРМАНСК, 9 янв – РИА Новости. Два человека получили травмы из-за падения новогодней елки, установленной у железнодорожного вокзала в центре Мурманска, сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД России по Северо-западному округу. "Два человека травмированы из-за падения елки, проводится проверка", - сказал собеседник агентства. В управлении добавили, что на место была вызвана скорая помощь, предварительно, люди получили нетяжелые травмы. В понедельник в Мурманске сильный ветер до 22 метров в секунду. Из-за ветра и метели закрыта дорога Заполярный-Сальмиярви.
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происшествия, мурманск, россия
Происшествия, Мурманск, Россия
15:17 09.01.2023 (обновлено: 15:19 09.01.2023)
В Мурманске два человека пострадали из-за упавшей новогодней елки
В Мурманске два человека пострадали из-за упавшей от ветра новогодней елки у вокзала
МУРМАНСК, 9 янв – РИА Новости. Два человека получили травмы из-за падения новогодней елки, установленной у железнодорожного вокзала в центре Мурманска, сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД России по Северо-западному округу.
"Два человека травмированы из-за падения елки, проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
В управлении добавили, что на место была вызвана скорая помощь, предварительно, люди получили нетяжелые травмы.
В понедельник в Мурманске сильный ветер до 22 метров в секунду. Из-за ветра и метели закрыта дорога Заполярный-Сальмиярви.