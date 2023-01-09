https://ria.ru/20230109/elka-1843680057.html

В Мурманске два человека пострадали из-за упавшей новогодней елки

В Мурманске два человека пострадали из-за упавшей новогодней елки - РИА Новости, 09.01.2023

В Мурманске два человека пострадали из-за упавшей новогодней елки

Два человека получили травмы из-за падения новогодней елки, установленной у железнодорожного вокзала в центре Мурманска, сообщили РИА Новости в управлении на... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T15:17

2023-01-09T15:17

2023-01-09T15:19

происшествия

мурманск

россия

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МУРМАНСК, 9 янв – РИА Новости. Два человека получили травмы из-за падения новогодней елки, установленной у железнодорожного вокзала в центре Мурманска, сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД России по Северо-западному округу. "Два человека травмированы из-за падения елки, проводится проверка", - сказал собеседник агентства. В управлении добавили, что на место была вызвана скорая помощь, предварительно, люди получили нетяжелые травмы. В понедельник в Мурманске сильный ветер до 22 метров в секунду. Из-за ветра и метели закрыта дорога Заполярный-Сальмиярви.

https://ria.ru/20230109/el-1843584885.html

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2023

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происшествия, мурманск, россия