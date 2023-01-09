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На Алтае городская ель рухнула на пешеходную зону - РИА Новости, 09.01.2023
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На Алтае городская ель рухнула на пешеходную зону
На Алтае городская ель рухнула на пешеходную зону - РИА Новости, 09.01.2023
На Алтае городская ель рухнула на пешеходную зону
Штормовой ветер свалил городскую ель на пешеходную зону в Камне-на-Оби в Алтайском крае, по счастливой случайности никто не пострадал, сообщил глава Каменского... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T10:09
2023-01-09T10:13
алтайский край
каменский район
происшествия
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БАРНАУЛ, 9 янв - РИА Новости. Штормовой ветер свалил городскую ель на пешеходную зону в Камне-на-Оби в Алтайском крае, по счастливой случайности никто не пострадал, сообщил глава Каменского района Иван Панченко в своем Telegram-канале. "Штормовой ветер (до 20 метров в секунду) в ночь на 9 января внес свои коррективы в праздничное убранство города. Ветер был такой силы, что сломал ствол городской елки, и она рухнула на пешеходную зону, не выдержали даже страховочные тросы, так как 8 января шел мокрый снег и дождь, нагрузка на ель увеличилась в несколько раз", - написал глава. По счастливой случайности, все произошло, когда на площади никого не было. Световые фигуры не пострадали. "К сожалению, дерево пришлось демонтировать раньше срока. Но со стихией не поспоришь. Фигуры остаются на прежних местах, так что вечерние прогулки никто не отменяет", - отметил Панченко.
https://ria.ru/20230102/elki-1842809527.html
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алтайский край, каменский район, происшествия
Алтайский край, Каменский район, Происшествия
10:09 09.01.2023 (обновлено: 10:13 09.01.2023)
 
На Алтае городская ель рухнула на пешеходную зону

Штормовой ветер свалил городскую ель на пешеходную зону в Камне-на-Оби

© Фото : @panchenko_iv / TelegramПоследствия штормового ветра в Камне-на-Оби в Алтайском крае
Последствия штормового ветра в Камне-на-Оби в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Фото : @panchenko_iv / Telegram
Последствия штормового ветра в Камне-на-Оби в Алтайском крае
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 9 янв - РИА Новости. Штормовой ветер свалил городскую ель на пешеходную зону в Камне-на-Оби в Алтайском крае, по счастливой случайности никто не пострадал, сообщил глава Каменского района Иван Панченко в своем Telegram-канале.
"Штормовой ветер (до 20 метров в секунду) в ночь на 9 января внес свои коррективы в праздничное убранство города. Ветер был такой силы, что сломал ствол городской елки, и она рухнула на пешеходную зону, не выдержали даже страховочные тросы, так как 8 января шел мокрый снег и дождь, нагрузка на ель увеличилась в несколько раз", - написал глава.
© Фото : @panchenko_iv / TelegramПоследствия штормового ветра в Камне-на-Оби в Алтайском крае
Последствия штормового ветра в Камне-на-Оби в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Фото : @panchenko_iv / Telegram
Последствия штормового ветра в Камне-на-Оби в Алтайском крае
По счастливой случайности, все произошло, когда на площади никого не было. Световые фигуры не пострадали.
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"К сожалению, дерево пришлось демонтировать раньше срока. Но со стихией не поспоришь. Фигуры остаются на прежних местах, так что вечерние прогулки никто не отменяет", - отметил Панченко.
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