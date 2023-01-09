https://ria.ru/20230109/el-1843584885.html

На Алтае городская ель рухнула на пешеходную зону

На Алтае городская ель рухнула на пешеходную зону - РИА Новости, 09.01.2023

На Алтае городская ель рухнула на пешеходную зону

Штормовой ветер свалил городскую ель на пешеходную зону в Камне-на-Оби в Алтайском крае, по счастливой случайности никто не пострадал, сообщил глава Каменского... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T10:09

2023-01-09T10:09

2023-01-09T10:13

алтайский край

каменский район

происшествия

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БАРНАУЛ, 9 янв - РИА Новости. Штормовой ветер свалил городскую ель на пешеходную зону в Камне-на-Оби в Алтайском крае, по счастливой случайности никто не пострадал, сообщил глава Каменского района Иван Панченко в своем Telegram-канале. "Штормовой ветер (до 20 метров в секунду) в ночь на 9 января внес свои коррективы в праздничное убранство города. Ветер был такой силы, что сломал ствол городской елки, и она рухнула на пешеходную зону, не выдержали даже страховочные тросы, так как 8 января шел мокрый снег и дождь, нагрузка на ель увеличилась в несколько раз", - написал глава. По счастливой случайности, все произошло, когда на площади никого не было. Световые фигуры не пострадали. "К сожалению, дерево пришлось демонтировать раньше срока. Но со стихией не поспоришь. Фигуры остаются на прежних местах, так что вечерние прогулки никто не отменяет", - отметил Панченко.

https://ria.ru/20230102/elki-1842809527.html

https://ria.ru/20221231/opasno-1842573478.html

алтайский край

каменский район

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Дарья Буймова

алтайский край, каменский район, происшествия