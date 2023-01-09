https://ria.ru/20230109/el-1843584885.html
На Алтае городская ель рухнула на пешеходную зону
На Алтае городская ель рухнула на пешеходную зону - РИА Новости, 09.01.2023
На Алтае городская ель рухнула на пешеходную зону
Штормовой ветер свалил городскую ель на пешеходную зону в Камне-на-Оби в Алтайском крае, по счастливой случайности никто не пострадал, сообщил глава Каменского... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T10:09
2023-01-09T10:09
2023-01-09T10:13
алтайский край
каменский район
происшествия
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БАРНАУЛ, 9 янв - РИА Новости. Штормовой ветер свалил городскую ель на пешеходную зону в Камне-на-Оби в Алтайском крае, по счастливой случайности никто не пострадал, сообщил глава Каменского района Иван Панченко в своем Telegram-канале. "Штормовой ветер (до 20 метров в секунду) в ночь на 9 января внес свои коррективы в праздничное убранство города. Ветер был такой силы, что сломал ствол городской елки, и она рухнула на пешеходную зону, не выдержали даже страховочные тросы, так как 8 января шел мокрый снег и дождь, нагрузка на ель увеличилась в несколько раз", - написал глава. По счастливой случайности, все произошло, когда на площади никого не было. Световые фигуры не пострадали. "К сожалению, дерево пришлось демонтировать раньше срока. Но со стихией не поспоришь. Фигуры остаются на прежних местах, так что вечерние прогулки никто не отменяет", - отметил Панченко.
https://ria.ru/20230102/elki-1842809527.html
https://ria.ru/20221231/opasno-1842573478.html
алтайский край
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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алтайский край, каменский район, происшествия
Алтайский край, Каменский район, Происшествия
10:09 09.01.2023 (обновлено: 10:13 09.01.2023)
На Алтае городская ель рухнула на пешеходную зону
Штормовой ветер свалил городскую ель на пешеходную зону в Камне-на-Оби