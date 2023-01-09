https://ria.ru/20230109/dtp-1843747959.html

В столкнувшихся в Сенегале автобусах россиян не было, сообщили в посольстве

В столкнувшихся в Сенегале автобусах россиян не было, сообщили в посольстве - РИА Новости, 09.01.2023

В столкнувшихся в Сенегале автобусах россиян не было, сообщили в посольстве

Российские граждане не пострадали при столкновении двух автобусов в Сенегале, где погибло не менее 40 человек, сообщил МИД РФ со ссылкой на посольство России в... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T18:41

2023-01-09T18:41

2023-01-09T18:49

россия

сенегал

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российские граждане не пострадали при столкновении двух автобусов в Сенегале, где погибло не менее 40 человек, сообщил МИД РФ со ссылкой на посольство России в стране."С глубоким прискорбием узнали о произошедшем 8 января вблизи населенного пункта Каффрин в центральной части Сенегала столкновении двух пассажирских автобусов. По предварительным данным, жертвами трагедии стали не менее 40 человек, более 90 человек получили травмы различной степени тяжести. В стране объявлен трехдневный траур. По информации посольства России в Сенегале, российских граждан среди пассажиров автобусов не было", - сообщил МИД РФ на своем сайте.Министерство также выразило соболезнования и сочувствие родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления – пострадавшим.

https://ria.ru/20230107/dtp-1843335591.html

россия

сенегал

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сенегал, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)