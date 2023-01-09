https://ria.ru/20230109/dtp-1843747959.html
В столкнувшихся в Сенегале автобусах россиян не было, сообщили в посольстве
В столкнувшихся в Сенегале автобусах россиян не было, сообщили в посольстве - РИА Новости, 09.01.2023
В столкнувшихся в Сенегале автобусах россиян не было, сообщили в посольстве
Российские граждане не пострадали при столкновении двух автобусов в Сенегале, где погибло не менее 40 человек, сообщил МИД РФ со ссылкой на посольство России в... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T18:41
2023-01-09T18:41
2023-01-09T18:49
россия
сенегал
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843581155_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_ab2f742c7f92c7437b830dadfe955e6f.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российские граждане не пострадали при столкновении двух автобусов в Сенегале, где погибло не менее 40 человек, сообщил МИД РФ со ссылкой на посольство России в стране."С глубоким прискорбием узнали о произошедшем 8 января вблизи населенного пункта Каффрин в центральной части Сенегала столкновении двух пассажирских автобусов. По предварительным данным, жертвами трагедии стали не менее 40 человек, более 90 человек получили травмы различной степени тяжести. В стране объявлен трехдневный траур. По информации посольства России в Сенегале, российских граждан среди пассажиров автобусов не было", - сообщил МИД РФ на своем сайте.Министерство также выразило соболезнования и сочувствие родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления – пострадавшим.
https://ria.ru/20230107/dtp-1843335591.html
россия
сенегал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843581155_173:0:984:608_1920x0_80_0_0_68bd50e3181bd84043bbcb902e3b40f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сенегал, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сенегал, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
18:41 09.01.2023 (обновлено: 18:49 09.01.2023)
В столкнувшихся в Сенегале автобусах россиян не было, сообщили в посольстве
Посольство в Сенегале сообщило, что в попавших в смертельное ДТП автобусах россиян не было