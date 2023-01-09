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В столкнувшихся в Сенегале автобусах россиян не было, сообщили в посольстве - РИА Новости, 09.01.2023
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В столкнувшихся в Сенегале автобусах россиян не было, сообщили в посольстве
В столкнувшихся в Сенегале автобусах россиян не было, сообщили в посольстве - РИА Новости, 09.01.2023
В столкнувшихся в Сенегале автобусах россиян не было, сообщили в посольстве
Российские граждане не пострадали при столкновении двух автобусов в Сенегале, где погибло не менее 40 человек, сообщил МИД РФ со ссылкой на посольство России в... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T18:41
2023-01-09T18:49
россия
сенегал
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российские граждане не пострадали при столкновении двух автобусов в Сенегале, где погибло не менее 40 человек, сообщил МИД РФ со ссылкой на посольство России в стране."С глубоким прискорбием узнали о произошедшем 8 января вблизи населенного пункта Каффрин в центральной части Сенегала столкновении двух пассажирских автобусов. По предварительным данным, жертвами трагедии стали не менее 40 человек, более 90 человек получили травмы различной степени тяжести. В стране объявлен трехдневный траур. По информации посольства России в Сенегале, российских граждан среди пассажиров автобусов не было", - сообщил МИД РФ на своем сайте.Министерство также выразило соболезнования и сочувствие родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления – пострадавшим.
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россия, сенегал, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сенегал, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
18:41 09.01.2023 (обновлено: 18:49 09.01.2023)
 
В столкнувшихся в Сенегале автобусах россиян не было, сообщили в посольстве

Посольство в Сенегале сообщило, что в попавших в смертельное ДТП автобусах россиян не было

© AFP 2022 / Cheikh Dieng На месте ДТП с двумя автобусами в области Кафрин в Сенегале
На месте ДТП с двумя автобусами в области Кафрин в Сенегале - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AFP 2022 / Cheikh Dieng
На месте ДТП с двумя автобусами в области Кафрин в Сенегале. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российские граждане не пострадали при столкновении двух автобусов в Сенегале, где погибло не менее 40 человек, сообщил МИД РФ со ссылкой на посольство России в стране.
"С глубоким прискорбием узнали о произошедшем 8 января вблизи населенного пункта Каффрин в центральной части Сенегала столкновении двух пассажирских автобусов. По предварительным данным, жертвами трагедии стали не менее 40 человек, более 90 человек получили травмы различной степени тяжести. В стране объявлен трехдневный траур. По информации посольства России в Сенегале, российских граждан среди пассажиров автобусов не было", - сообщил МИД РФ на своем сайте.
Министерство также выразило соболезнования и сочувствие родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления – пострадавшим.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
7 января, 08:26
В Турции пять человек погибли в ДТП с автобусом
 
РоссияСенегалВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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