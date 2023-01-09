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В Нижегородской области столкнулись две маршрутки - РИА Новости, 09.01.2023
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В Нижегородской области столкнулись две маршрутки
В Нижегородской области столкнулись две маршрутки - РИА Новости, 09.01.2023
В Нижегородской области столкнулись две маршрутки
Восемь человек получили травмы при столкновении двух маршруток в Павлове Нижегородской области, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T11:16
2023-01-09T11:16
происшествия
авто
нижегородская область
россия
павлово
дтп
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 янв — РИА Новости. Восемь человек получили травмы при столкновении двух маршруток в Павлове Нижегородской области, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. ДТП произошло в понедельник в 08.50 на улице Кузнечная. "Столкнулись два городских маршрутных такси. В результате ДТП пострадали, по предварительной информации, 8 человек, детей среди них нет. На месте ДТП работают 4 бригады скорой медицинской помощи Павловской ЦРБ. Состояние пострадавших уточняется", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале. По предварительной информации ГУМВД России по Нижегородской области, водитель, управляя автобусом ПАЗ зелёного цвета, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ белого цвета, который двигался со стороны центра города Павлово в сторону улицы Чкалова. "В результате ДТП пострадали 6 человек – 5 пассажиров и водитель зелёного автобуса. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения", - сообщила пресс-служба полицейского главка. Сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств и причин дорожно-транспортного происшествия.
https://ria.ru/20230105/dtp-1843118231.html
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нижегородская область
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происшествия, авто, нижегородская область, россия, павлово, дтп
Происшествия, Авто, Нижегородская область, Россия, Павлово, ДТП
11:16 09.01.2023
 
В Нижегородской области столкнулись две маршрутки

Восемь человек пострадали при столкновении двух маршруток в нижегородском Павлове

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 янв — РИА Новости. Восемь человек получили травмы при столкновении двух маршруток в Павлове Нижегородской области, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
ДТП произошло в понедельник в 08.50 на улице Кузнечная.
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"Столкнулись два городских маршрутных такси. В результате ДТП пострадали, по предварительной информации, 8 человек, детей среди них нет. На месте ДТП работают 4 бригады скорой медицинской помощи Павловской ЦРБ. Состояние пострадавших уточняется", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.
По предварительной информации ГУМВД России по Нижегородской области, водитель, управляя автобусом ПАЗ зелёного цвета, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ белого цвета, который двигался со стороны центра города Павлово в сторону улицы Чкалова.
"В результате ДТП пострадали 6 человек – 5 пассажиров и водитель зелёного автобуса. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения", - сообщила пресс-служба полицейского главка.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств и причин дорожно-транспортного происшествия.
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ПроисшествияАвтоНижегородская областьРоссияПавловоДТП
 
 
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