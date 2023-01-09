https://ria.ru/20230109/dtp-1843603446.html
В Нижегородской области столкнулись две маршрутки
В Нижегородской области столкнулись две маршрутки - РИА Новости, 09.01.2023
В Нижегородской области столкнулись две маршрутки
Восемь человек получили травмы при столкновении двух маршруток в Павлове Нижегородской области, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T11:16
2023-01-09T11:16
2023-01-09T11:16
происшествия
авто
нижегородская область
россия
павлово
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 янв — РИА Новости. Восемь человек получили травмы при столкновении двух маршруток в Павлове Нижегородской области, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. ДТП произошло в понедельник в 08.50 на улице Кузнечная. "Столкнулись два городских маршрутных такси. В результате ДТП пострадали, по предварительной информации, 8 человек, детей среди них нет. На месте ДТП работают 4 бригады скорой медицинской помощи Павловской ЦРБ. Состояние пострадавших уточняется", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале. По предварительной информации ГУМВД России по Нижегородской области, водитель, управляя автобусом ПАЗ зелёного цвета, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ белого цвета, который двигался со стороны центра города Павлово в сторону улицы Чкалова. "В результате ДТП пострадали 6 человек – 5 пассажиров и водитель зелёного автобуса. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения", - сообщила пресс-служба полицейского главка. Сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств и причин дорожно-транспортного происшествия.
https://ria.ru/20230105/dtp-1843118231.html
https://ria.ru/20230106/dtp-1843276799.html
нижегородская область
россия
павлово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, нижегородская область, россия, павлово, дтп
Происшествия, Авто, Нижегородская область, Россия, Павлово, ДТП
В Нижегородской области столкнулись две маршрутки
Восемь человек пострадали при столкновении двух маршруток в нижегородском Павлове