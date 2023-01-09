https://ria.ru/20230109/dtp-1843603446.html

В Нижегородской области столкнулись две маршрутки

В Нижегородской области столкнулись две маршрутки - РИА Новости, 09.01.2023

В Нижегородской области столкнулись две маршрутки

Восемь человек получили травмы при столкновении двух маршруток в Павлове Нижегородской области, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T11:16

2023-01-09T11:16

2023-01-09T11:16

происшествия

авто

нижегородская область

россия

павлово

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 янв — РИА Новости. Восемь человек получили травмы при столкновении двух маршруток в Павлове Нижегородской области, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. ДТП произошло в понедельник в 08.50 на улице Кузнечная. "Столкнулись два городских маршрутных такси. В результате ДТП пострадали, по предварительной информации, 8 человек, детей среди них нет. На месте ДТП работают 4 бригады скорой медицинской помощи Павловской ЦРБ. Состояние пострадавших уточняется", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале. По предварительной информации ГУМВД России по Нижегородской области, водитель, управляя автобусом ПАЗ зелёного цвета, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ белого цвета, который двигался со стороны центра города Павлово в сторону улицы Чкалова. "В результате ДТП пострадали 6 человек – 5 пассажиров и водитель зелёного автобуса. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения", - сообщила пресс-служба полицейского главка. Сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств и причин дорожно-транспортного происшествия.

https://ria.ru/20230105/dtp-1843118231.html

https://ria.ru/20230106/dtp-1843276799.html

нижегородская область

россия

павлово

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происшествия, авто, нижегородская область, россия, павлово, дтп