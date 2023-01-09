https://ria.ru/20230109/dtp-1843571860.html
В ДТП в Приангарье погибли четыре человека
В ДТП в Приангарье погибли четыре человека - РИА Новости, 09.01.2023
В ДТП в Приангарье погибли четыре человека
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии на трассе "Вилюй" в Иркутской области, где погибли четыре человека, сообщает ГУМВД России по региону. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T08:31
2023-01-09T08:31
2023-01-09T08:31
происшествия
авто
иркутская область
россия
братский район
гибдд мвд рф
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ИРКУТСК, 9 янв - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии на трассе "Вилюй" в Иркутской области, где погибли четыре человека, сообщает ГУМВД России по региону. ДТП произошло около 10.00 (05.00 мск) на 264 километре федеральной автодороги "Вилюй" в Братском районе. Там столкнулись "Камаз" и Mazda Capella. "В результате аварии погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля. В грузовике находился водитель и 11 пассажиров, по предварительной информации, они не пострадали", - говорится в сообщении. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной сотрудниками полиции по статье о нарушении правил дорожного движения.
https://ria.ru/20230107/dtp-1843412980.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, иркутская область, россия, братский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Иркутская область, Россия, Братский район, ГИБДД МВД РФ
В ДТП в Приангарье погибли четыре человека
В ДТП на трассе "Вилюй" в Приангарье погибли четыре человека