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В ДТП в Приангарье погибли четыре человека - РИА Новости, 09.01.2023
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В ДТП в Приангарье погибли четыре человека
В ДТП в Приангарье погибли четыре человека - РИА Новости, 09.01.2023
В ДТП в Приангарье погибли четыре человека
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии на трассе "Вилюй" в Иркутской области, где погибли четыре человека, сообщает ГУМВД России по региону. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T08:31
2023-01-09T08:31
происшествия
авто
иркутская область
россия
братский район
гибдд мвд рф
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ИРКУТСК, 9 янв - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии на трассе "Вилюй" в Иркутской области, где погибли четыре человека, сообщает ГУМВД России по региону. ДТП произошло около 10.00 (05.00 мск) на 264 километре федеральной автодороги "Вилюй" в Братском районе. Там столкнулись "Камаз" и Mazda Capella. "В результате аварии погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля. В грузовике находился водитель и 11 пассажиров, по предварительной информации, они не пострадали", - говорится в сообщении. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной сотрудниками полиции по статье о нарушении правил дорожного движения.
https://ria.ru/20230107/dtp-1843412980.html
https://ria.ru/20230107/avariya-1843392206.html
иркутская область
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происшествия, авто, иркутская область, россия, братский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Иркутская область, Россия, Братский район, ГИБДД МВД РФ
08:31 09.01.2023
 
В ДТП в Приангарье погибли четыре человека

В ДТП на трассе "Вилюй" в Приангарье погибли четыре человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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ИРКУТСК, 9 янв - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии на трассе "Вилюй" в Иркутской области, где погибли четыре человека, сообщает ГУМВД России по региону.
ДТП произошло около 10.00 (05.00 мск) на 264 километре федеральной автодороги "Вилюй" в Братском районе. Там столкнулись "Камаз" и Mazda Capella.
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"В результате аварии погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля. В грузовике находился водитель и 11 пассажиров, по предварительной информации, они не пострадали", - говорится в сообщении.
Прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной сотрудниками полиции по статье о нарушении правил дорожного движения.
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ПроисшествияАвтоИркутская областьРоссияБратский районГИБДД МВД РФ
 
 
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