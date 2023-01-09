https://ria.ru/20230109/dtp-1843571860.html

В ДТП в Приангарье погибли четыре человека

В ДТП в Приангарье погибли четыре человека - РИА Новости, 09.01.2023

В ДТП в Приангарье погибли четыре человека

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии на трассе "Вилюй" в Иркутской области, где погибли четыре человека, сообщает ГУМВД России по региону. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T08:31

2023-01-09T08:31

2023-01-09T08:31

происшествия

авто

иркутская область

россия

братский район

гибдд мвд рф

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ИРКУТСК, 9 янв - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии на трассе "Вилюй" в Иркутской области, где погибли четыре человека, сообщает ГУМВД России по региону. ДТП произошло около 10.00 (05.00 мск) на 264 километре федеральной автодороги "Вилюй" в Братском районе. Там столкнулись "Камаз" и Mazda Capella. "В результате аварии погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля. В грузовике находился водитель и 11 пассажиров, по предварительной информации, они не пострадали", - говорится в сообщении. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной сотрудниками полиции по статье о нарушении правил дорожного движения.

https://ria.ru/20230107/dtp-1843412980.html

https://ria.ru/20230107/avariya-1843392206.html

иркутская область

россия

братский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, иркутская область, россия, братский район, гибдд мвд рф