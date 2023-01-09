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Под Луховицами из-за подъема уровня воды в Оке подтопило автодорогу - РИА Новости, 09.01.2023
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Под Луховицами из-за подъема уровня воды в Оке подтопило автодорогу
Под Луховицами из-за подъема уровня воды в Оке подтопило автодорогу - РИА Новости, 09.01.2023
Под Луховицами из-за подъема уровня воды в Оке подтопило автодорогу
Движение транспорта перекрыто на участке автодороги протяженностью порядка 50 метров в городском округе Луховицы Московской области из-за подъема уровня воды в... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:50
2023-01-09T12:50
происшествия
луховицы
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Движение транспорта перекрыто на участке автодороги протяженностью порядка 50 метров в городском округе Луховицы Московской области из-за подъема уровня воды в реке Ока, эвакуация людей не требуется, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. Он добавил, что транспортное сообщение перекрыто, организован объездной путь. На месте перелива воды дежурит автомобиль повышенной проходимости "КамАЗ". Жизнеобеспечение Слемских Борок организовано, эвакуация людей не требуется. Подвоз продуктов осуществляется по мере необходимости. По данным главка, к работам на месте ЧС привлечены 10 человек и пять единиц техники.
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луховицы
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, луховицы, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Луховицы, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:50 09.01.2023
 
Под Луховицами из-за подъема уровня воды в Оке подтопило автодорогу

В Московской области под Луховицами подтопило автодорогу из-за подъема уровня воды в Оке

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкПодтопленная дорога между городом Луховицы и поселком Белоомут в Московской области
Подтопленная дорога между городом Луховицы и поселком Белоомут в Московской области - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Подтопленная дорога между городом Луховицы и поселком Белоомут в Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Движение транспорта перекрыто на участке автодороги протяженностью порядка 50 метров в городском округе Луховицы Московской области из-за подъема уровня воды в реке Ока, эвакуация людей не требуется, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"На участке дороги между поселком Белоомут и селом Слемские Борки уровень воды выше дорожного полотна на 45 сантиметров, протяженность 50 метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что транспортное сообщение перекрыто, организован объездной путь. На месте перелива воды дежурит автомобиль повышенной проходимости "КамАЗ". Жизнеобеспечение Слемских Борок организовано, эвакуация людей не требуется. Подвоз продуктов осуществляется по мере необходимости.
По данным главка, к работам на месте ЧС привлечены 10 человек и пять единиц техники.
Воронеж - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 12:48
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
 
ПроисшествияЛуховицыМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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