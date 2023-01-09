https://ria.ru/20230109/doroga-1843633461.html
Под Луховицами из-за подъема уровня воды в Оке подтопило автодорогу
Под Луховицами из-за подъема уровня воды в Оке подтопило автодорогу - РИА Новости, 09.01.2023
Под Луховицами из-за подъема уровня воды в Оке подтопило автодорогу
Движение транспорта перекрыто на участке автодороги протяженностью порядка 50 метров в городском округе Луховицы Московской области из-за подъема уровня воды в... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:50
2023-01-09T12:50
2023-01-09T12:50
происшествия
луховицы
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Движение транспорта перекрыто на участке автодороги протяженностью порядка 50 метров в городском округе Луховицы Московской области из-за подъема уровня воды в реке Ока, эвакуация людей не требуется, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. Он добавил, что транспортное сообщение перекрыто, организован объездной путь. На месте перелива воды дежурит автомобиль повышенной проходимости "КамАЗ". Жизнеобеспечение Слемских Борок организовано, эвакуация людей не требуется. Подвоз продуктов осуществляется по мере необходимости. По данным главка, к работам на месте ЧС привлечены 10 человек и пять единиц техники.
https://ria.ru/20230109/preduprezhdenie-1843633108.html
луховицы
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россия
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происшествия, луховицы, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Луховицы, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Луховицами из-за подъема уровня воды в Оке подтопило автодорогу
В Московской области под Луховицами подтопило автодорогу из-за подъема уровня воды в Оке