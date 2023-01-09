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ВС России уничтожили более 80 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 09.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/donetsk-1843665249.html
ВС России уничтожили более 80 украинских военных на Донецком направлении
ВС России уничтожили более 80 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 09.01.2023
ВС России уничтожили более 80 украинских военных на Донецком направлении
ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении уничтожили за сутки более 80 украинских военных, а также восемь единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T14:32
2023-01-09T14:34
специальная военная операция на украине
россия
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении уничтожили за сутки более 80 украинских военных, а также восемь единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России."На донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. Наносится комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ по всему участку линии боевого соприкосновения. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля", - сообщили в Минобороны.
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россия, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины
14:32 09.01.2023 (обновлено: 14:34 09.01.2023)
 
ВС России уничтожили более 80 украинских военных на Донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили более 80 военных ВСУ, три БМП на Донецком направлении

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении уничтожили за сутки более 80 украинских военных, а также восемь единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"На донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. Наносится комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ по всему участку линии боевого соприкосновения. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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