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Украинские войска за новогодние праздники 230 раз обстреляли Донецк - РИА Новости, 09.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/donetsk-1843619851.html
Украинские войска за новогодние праздники 230 раз обстреляли Донецк
Украинские войска за новогодние праздники 230 раз обстреляли Донецк - РИА Новости, 09.01.2023
Украинские войска за новогодние праздники 230 раз обстреляли Донецк
Донецк за новогодние праздники 230 раз попадал под обстрел украинских войск, погибли два мирных жителя, ранены 13 человек, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:09
2023-01-09T12:09
специальная военная операция на украине
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
донецк
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Донецк за новогодние праздники 230 раз попадал под обстрел украинских войск, погибли два мирных жителя, ранены 13 человек, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "Новогодние праздники прошли очень тревожно... На протяжении всех праздничных дней город подвергся обстрелу 230 раз. Это очень большая цифра. Используется тяжелая артиллерия, системы залпового огня. Обстреливаются все районы города Донецка. В результате, к сожалению, погибло двое мирных жителей, ранено 13 человек, в том числе один ребенок", - сказал Кулемзин в эфире Первого канала. Он отметил, что подверглись прямым попаданиям Республиканский художественный музей, театр, школы, больницы, жилой фонд – никакой речи о военных объектах или объектах военной направленности нет. "В настоящее время тоже два района (города – ред.) находятся под обстрелом", - добавил мэр Донецка.
https://ria.ru/20230109/donetsk-1843612943.html
https://ria.ru/20230108/dnr-1843523195.html
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происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк
12:09 09.01.2023
 
Украинские войска за новогодние праздники 230 раз обстреляли Донецк

Мэр Донецка Кулемзин: за новогодние праздники ВСУ 230 раз обстреляли город

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, найденный после ночного обстрела ВСУ Ворошиловского района Донецка
Фрагмент снаряда, найденный после ночного обстрела ВСУ Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда, найденный после ночного обстрела ВСУ Ворошиловского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Донецк за новогодние праздники 230 раз попадал под обстрел украинских войск, погибли два мирных жителя, ранены 13 человек, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"Новогодние праздники прошли очень тревожно... На протяжении всех праздничных дней город подвергся обстрелу 230 раз. Это очень большая цифра. Используется тяжелая артиллерия, системы залпового огня. Обстреливаются все районы города Донецка. В результате, к сожалению, погибло двое мирных жителей, ранено 13 человек, в том числе один ребенок", - сказал Кулемзин в эфире Первого канала.
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Он отметил, что подверглись прямым попаданиям Республиканский художественный музей, театр, школы, больницы, жилой фонд – никакой речи о военных объектах или объектах военной направленности нет.
"В настоящее время тоже два района (города – ред.) находятся под обстрелом", - добавил мэр Донецка.
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