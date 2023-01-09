https://ria.ru/20230109/donetsk-1843619851.html

Украинские войска за новогодние праздники 230 раз обстреляли Донецк

Украинские войска за новогодние праздники 230 раз обстреляли Донецк - РИА Новости, 09.01.2023

Украинские войска за новогодние праздники 230 раз обстреляли Донецк

Донецк за новогодние праздники 230 раз попадал под обстрел украинских войск, погибли два мирных жителя, ранены 13 человек, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T12:09

2023-01-09T12:09

2023-01-09T12:09

специальная военная операция на украине

происшествия

алексей кулемзин (донецк)

донецк

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Донецк за новогодние праздники 230 раз попадал под обстрел украинских войск, погибли два мирных жителя, ранены 13 человек, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "Новогодние праздники прошли очень тревожно... На протяжении всех праздничных дней город подвергся обстрелу 230 раз. Это очень большая цифра. Используется тяжелая артиллерия, системы залпового огня. Обстреливаются все районы города Донецка. В результате, к сожалению, погибло двое мирных жителей, ранено 13 человек, в том числе один ребенок", - сказал Кулемзин в эфире Первого канала. Он отметил, что подверглись прямым попаданиям Республиканский художественный музей, театр, школы, больницы, жилой фонд – никакой речи о военных объектах или объектах военной направленности нет. "В настоящее время тоже два района (города – ред.) находятся под обстрелом", - добавил мэр Донецка.

https://ria.ru/20230109/donetsk-1843612943.html

https://ria.ru/20230108/dnr-1843523195.html

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецк