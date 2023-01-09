https://ria.ru/20230109/donbass-1843635728.html

В ЛНР заявили об активизации украинских диверсантов с наступлением морозов

В ЛНР заявили об активизации украинских диверсантов с наступлением морозов - РИА Новости, 09.01.2023

В ЛНР заявили об активизации украинских диверсантов с наступлением морозов

Украинские диверсионно-разведывательные группы активизировались на линии боевого соприкосновения в ЛНР с наступлением морозов, но все их попытки пресекаются,... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T13:01

2023-01-09T13:01

2023-01-09T13:01

специальная военная операция на украине

безопасность

иван филипоненко

кременная

луганская народная республика

донбасс

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Украинские диверсионно-разведывательные группы активизировались на линии боевого соприкосновения в ЛНР с наступлением морозов, но все их попытки пресекаются, заявил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко. "В связи с установлением морозов противник активизировал работу диверсионно-разведывательных групп. Однако те факты, что линия обороны достаточно давно и эффективно выстроена, используются все доступные средства наблюдения, они позволяют своевременно обнаруживать и пресекать любые попытки проникновения ДРГ на территорию республики", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Что касается обстановки в Кременной, то, по словам Филипоненко, она остается стабильно напряженной. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.

https://ria.ru/20230104/spetsoperatsiya-1843035782.html

https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1842953805.html

кременная

луганская народная республика

донбасс

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, иван филипоненко, кременная, луганская народная республика, донбасс