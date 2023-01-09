https://ria.ru/20230109/donbass-1843635728.html
В ЛНР заявили об активизации украинских диверсантов с наступлением морозов
В ЛНР заявили об активизации украинских диверсантов с наступлением морозов - РИА Новости, 09.01.2023
В ЛНР заявили об активизации украинских диверсантов с наступлением морозов
Украинские диверсионно-разведывательные группы активизировались на линии боевого соприкосновения в ЛНР с наступлением морозов, но все их попытки пресекаются,... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:01
2023-01-09T13:01
2023-01-09T13:01
специальная военная операция на украине
безопасность
иван филипоненко
кременная
луганская народная республика
донбасс
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Украинские диверсионно-разведывательные группы активизировались на линии боевого соприкосновения в ЛНР с наступлением морозов, но все их попытки пресекаются, заявил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко. "В связи с установлением морозов противник активизировал работу диверсионно-разведывательных групп. Однако те факты, что линия обороны достаточно давно и эффективно выстроена, используются все доступные средства наблюдения, они позволяют своевременно обнаруживать и пресекать любые попытки проникновения ДРГ на территорию республики", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Что касается обстановки в Кременной, то, по словам Филипоненко, она остается стабильно напряженной. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
https://ria.ru/20230104/spetsoperatsiya-1843035782.html
https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1842953805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, иван филипоненко, кременная, луганская народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Иван Филипоненко, Кременная, Луганская Народная Республика, Донбасс
В ЛНР заявили об активизации украинских диверсантов с наступлением морозов
В Народной милиции ЛНР заявили об активизации украинских ДРГ с наступлением морозов