https://ria.ru/20230109/dollar-1843629349.html

Курсы доллара и евро упали до уровней начала года

Курсы доллара и евро упали до уровней начала года - РИА Новости, 09.01.2023

Курсы доллара и евро упали до уровней начала года

Российская валюта усиливает рост, доллар и евро опустились к уровням, с которых они начинали 2023 год, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T12:35

2023-01-09T12:35

2023-01-09T14:10

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572442182_0:0:3179:1788_1920x0_80_0_0_89df63c0cbb4b08e429ad6c6b6ba393c.jpg

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российская валюта усиливает рост, доллар и евро опустились к уровням, с которых они начинали 2023 год, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12:42 мск падал на 2,35 рубля, до 69,77 рубля, евро — на 1,22 рубля, до 74,95 рубля. Таким образом, обе валюты опустились ниже психологически важных отметок.Юань дешевеет на 25 копеек, до 10,19 рубля.За минувшую неделю доллар вырос на 2,22 рубля, юань — на 53 копейки, евро — на 1,87 рубля.Российский рынок акций показывает положительную динамику. Индекс Мосбиржи к 11:51 мск поднялся на 0,57 процента, до 2168,72 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,26 процента, до 964,06.Мировые цены на нефть также ускорили рост. По состоянию на 12:52 мск цена мартовских фьючерсов на марку Brent росла на 3,27 процента, до 81,14 доллара за баррель. Февральские фьючерсы на WTI дорожают на 3,47 процента, до 76,33 доллара.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, московская биржа, россия