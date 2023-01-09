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Курсы доллара и евро упали до уровней начала года - РИА Новости, 09.01.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20230109/dollar-1843629349.html
Курсы доллара и евро упали до уровней начала года
Курсы доллара и евро упали до уровней начала года - РИА Новости, 09.01.2023
Курсы доллара и евро упали до уровней начала года
Российская валюта усиливает рост, доллар и евро опустились к уровням, с которых они начинали 2023 год, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:35
2023-01-09T14:10
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российская валюта усиливает рост, доллар и евро опустились к уровням, с которых они начинали 2023 год, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12:42 мск падал на 2,35 рубля, до 69,77 рубля, евро — на 1,22 рубля, до 74,95 рубля. Таким образом, обе валюты опустились ниже психологически важных отметок.Юань дешевеет на 25 копеек, до 10,19 рубля.За минувшую неделю доллар вырос на 2,22 рубля, юань — на 53 копейки, евро — на 1,87 рубля.Российский рынок акций показывает положительную динамику. Индекс Мосбиржи к 11:51 мск поднялся на 0,57 процента, до 2168,72 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,26 процента, до 964,06.Мировые цены на нефть также ускорили рост. По состоянию на 12:52 мск цена мартовских фьючерсов на марку Brent росла на 3,27 процента, до 81,14 доллара за баррель. Февральские фьючерсы на WTI дорожают на 3,47 процента, до 76,33 доллара.
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экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
12:35 09.01.2023 (обновлено: 14:10 09.01.2023)
 
Курсы доллара и евро упали до уровней начала года

Курс доллара на Московской бирже упал ниже 70 рублей, евро — ниже 75 рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкЭлектронное табло с курсом валют в Москве
Электронное табло с курсом валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Электронное табло с курсом валют в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российская валюта усиливает рост, доллар и евро опустились к уровням, с которых они начинали 2023 год, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12:42 мск падал на 2,35 рубля, до 69,77 рубля, евро — на 1,22 рубля, до 74,95 рубля. Таким образом, обе валюты опустились ниже психологически важных отметок.
Юань дешевеет на 25 копеек, до 10,19 рубля.
За минувшую неделю доллар вырос на 2,22 рубля, юань — на 53 копейки, евро — на 1,87 рубля.
Российский рынок акций показывает положительную динамику. Индекс Мосбиржи к 11:51 мск поднялся на 0,57 процента, до 2168,72 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,26 процента, до 964,06.
Мировые цены на нефть также ускорили рост. По состоянию на 12:52 мск цена мартовских фьючерсов на марку Brent росла на 3,27 процента, до 81,14 доллара за баррель. Февральские фьючерсы на WTI дорожают на 3,47 процента, до 76,33 доллара.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссия
 
 
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