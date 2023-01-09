https://ria.ru/20230109/dnr-1843589096.html

ВСУ за сутки выпустили по ДНР 150 боеприпасов

ВСУ за сутки выпустили по ДНР 150 боеприпасов - РИА Новости, 09.01.2023

ВСУ за сутки выпустили по ДНР 150 боеприпасов

Украинские войска за минувшие сутки выпустили 150 боеприпасов по территории ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T10:29

2023-01-09T10:29

2023-01-09T10:29

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили 150 боеприпасов по территории ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За прошедшие сутки, по информации Представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил 150 единиц боеприпасов из РСЗО "Град", ОТРК "Точка-У", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-миллиметровых минометов", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Огонь велся по районам девяти населенных пунктов республики. В результате обстрелов двое мирных жителей погибли и один получил ранения. Накануне ведомство сообщало, что украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию республики, выпустив в общей сложности 178 боеприпасов.

https://ria.ru/20230108/spetsoperatsiya-1843516370.html

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донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия