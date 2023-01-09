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ВСУ за сутки выпустили по ДНР 150 боеприпасов
ВСУ за сутки выпустили по ДНР 150 боеприпасов - РИА Новости, 09.01.2023
ВСУ за сутки выпустили по ДНР 150 боеприпасов
Украинские войска за минувшие сутки выпустили 150 боеприпасов по территории ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T10:29
2023-01-09T10:29
2023-01-09T10:29
специальная военная операция на украине
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сцкк
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россия
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили 150 боеприпасов по территории ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За прошедшие сутки, по информации Представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил 150 единиц боеприпасов из РСЗО "Град", ОТРК "Точка-У", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-миллиметровых минометов", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Огонь велся по районам девяти населенных пунктов республики. В результате обстрелов двое мирных жителей погибли и один получил ранения. Накануне ведомство сообщало, что украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию республики, выпустив в общей сложности 178 боеприпасов.
https://ria.ru/20230108/spetsoperatsiya-1843516370.html
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донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ за сутки выпустили по ДНР 150 боеприпасов
ВСУ за сутки выпустили более 150 боеприпасов по территории ДНР