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ВСУ за сутки выпустили по ДНР 150 боеприпасов - РИА Новости, 09.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/dnr-1843589096.html
ВСУ за сутки выпустили по ДНР 150 боеприпасов
ВСУ за сутки выпустили по ДНР 150 боеприпасов - РИА Новости, 09.01.2023
ВСУ за сутки выпустили по ДНР 150 боеприпасов
Украинские войска за минувшие сутки выпустили 150 боеприпасов по территории ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T10:29
2023-01-09T10:29
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили 150 боеприпасов по территории ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За прошедшие сутки, по информации Представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил 150 единиц боеприпасов из РСЗО "Град", ОТРК "Точка-У", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-миллиметровых минометов", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Огонь велся по районам девяти населенных пунктов республики. В результате обстрелов двое мирных жителей погибли и один получил ранения. Накануне ведомство сообщало, что украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию республики, выпустив в общей сложности 178 боеприпасов.
https://ria.ru/20230108/spetsoperatsiya-1843516370.html
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донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
10:29 09.01.2023
 
ВСУ за сутки выпустили по ДНР 150 боеприпасов

ВСУ за сутки выпустили более 150 боеприпасов по территории ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкФрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ
Фрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Фрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили 150 боеприпасов по территории ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За прошедшие сутки, по информации Представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил 150 единиц боеприпасов из РСЗО "Град", ОТРК "Точка-У", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-миллиметровых минометов", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Огонь велся по районам девяти населенных пунктов республики. В результате обстрелов двое мирных жителей погибли и один получил ранения.
Накануне ведомство сообщало, что украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию республики, выпустив в общей сложности 178 боеприпасов.
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