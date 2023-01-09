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ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 25 человек и девять единиц техники
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 25 человек и девять единиц техники - РИА Новости, 09.01.2023
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 25 человек и девять единиц техники
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 25 человек и девять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T10:21
2023-01-09T10:21
2023-01-09T10:21
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донецкая народная республика
народная милиция днр
россия
украина
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 25 человек и девять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: девять единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 25 человек", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. Накануне Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли более 20 человек, два танка и семь единиц бронированной и автомобильной техники.
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донецкая народная республика, народная милиция днр, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Народная милиция ДНР, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 25 человек и девять единиц техники
Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки потеряли более 25 человек и девять единиц техники