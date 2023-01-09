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ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 25 человек и девять единиц техники

ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 25 человек и девять единиц техники - РИА Новости, 09.01.2023

ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 25 человек и девять единиц техники

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 25 человек и девять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T10:21

2023-01-09T10:21

2023-01-09T10:21

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

народная милиция днр

россия

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 25 человек и девять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: девять единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 25 человек", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. Накануне Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли более 20 человек, два танка и семь единиц бронированной и автомобильной техники.

донецкая народная республика

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2023

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донецкая народная республика, народная милиция днр, россия, украина, вооруженные силы украины