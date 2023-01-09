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ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 25 человек и девять единиц техники - РИА Новости, 09.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 25 человек и девять единиц техники
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 25 человек и девять единиц техники - РИА Новости, 09.01.2023
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 25 человек и девять единиц техники
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 25 человек и девять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T10:21
2023-01-09T10:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
народная милиция днр
россия
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 25 человек и девять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: девять единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 25 человек", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. Накануне Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли более 20 человек, два танка и семь единиц бронированной и автомобильной техники.
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донецкая народная республика, народная милиция днр, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Народная милиция ДНР, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
10:21 09.01.2023
 
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 25 человек и девять единиц техники

Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки потеряли более 25 человек и девять единиц техники

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 25 человек и девять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: девять единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 25 человек", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Накануне Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли более 20 человек, два танка и семь единиц бронированной и автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
8 января, 18:19Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаНародная милиция ДНРРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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