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Украинские боевики нанесли удар по поселку Каштановое в ДНР
Украинские боевики нанесли удар по поселку Каштановое в ДНР - РИА Новости, 09.01.2023
Украинские боевики нанесли удар по поселку Каштановое в ДНР
Украинские войска в воскресенье вечером выпустили в направлении поселка Каштановое пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T05:10
2023-01-09T05:10
2023-01-09T05:10
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
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авдеевка
сцкк
россия
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье вечером выпустили в направлении поселка Каштановое пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.30 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Каштановое: выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
https://ria.ru/20230109/rossiya-1843558875.html
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происшествия, донецкая народная республика, украина, авдеевка, сцкк, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Авдеевка, СЦКК, Россия
Украинские боевики нанесли удар по поселку Каштановое в ДНР
Войска Украины выпустили пять снарядов по поселку Каштановое в ДНР