https://ria.ru/20230109/dnr-1843561214.html

Украинские боевики нанесли удар по поселку Каштановое в ДНР

Украинские боевики нанесли удар по поселку Каштановое в ДНР - РИА Новости, 09.01.2023

Украинские боевики нанесли удар по поселку Каштановое в ДНР

Украинские войска в воскресенье вечером выпустили в направлении поселка Каштановое пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T05:10

2023-01-09T05:10

2023-01-09T05:10

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

авдеевка

сцкк

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/04/1843076987_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_07800138e12614d91dad7f955e166e40.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье вечером выпустили в направлении поселка Каштановое пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.30 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Каштановое: выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.

https://ria.ru/20230109/rossiya-1843558875.html

донецкая народная республика

украина

авдеевка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, донецкая народная республика, украина, авдеевка, сцкк, россия